El Barça hace efectiva la solicitud de la cautelarísima al CSD por Dani Olmo y Pau Víctor

El FC Barcelona ya ha presentado medidas cautelarísimas ante el Consejo Superior de Deportes (CSD) para que Dani Olmo y Pau Víctor puedan ser inscritos de nuevo en LaLiga. El organismo gubernamental repasará ahora toda la documentación y pretende dar una respuesta rápida al club azulgrana. Esta es la última vía deportiva que le queda al Barça antes de la justicia ordinaria.

Con la expedición azulgrana en Arabia Saudí para disputar la Supercopa de España, con el presidente Joan Laporta incluido, un partido trascendental se juega en los despachos de Madrid para el futuro de Olmo y Víctor, que hoy por hoy no pueden vestir la camiseta azulgrana. Los dos jugadores han viajado con el equipo a Yeda, por si una resolución favorable permitiera a Hansi Flickcontar con ellos, ya sea este miércoles ante el Athletic o el domingo en una hipotética final.

El pasado sábado 4 de enero, la Comisión de Seguimiento del Convenio de Coordinación LaLiga-Real Federación Española de Fútbol, rechazó la petición del FC Barcelona de reinscribir a Olmo y Víctor, después de que LaLiga los borrara de la competición el pasado 1 de enero. La normativa no permite que un club inscriba a un jugador que ha causado baja en una misma temporada.

Tanto la patronal de clubs como la RFEF consideraron entonces que el Barcelona no había presentado a tiempo toda la documentación sobre la cesión de la explotación de los palcos VIP del nuevo Camp Nou a unos misteriosos fondos de Catar y Emiratos Árabes. De haber llegado antes de las 00.00 horas del 31 de diciembre, se habría permitido renovar la inscripción de ambos jugadores.

No fue así. La documentación no llegó hasta el día 3 y ha logrado, eso sí, que el club pueda regresar a la regla del 1:1 en cuanto al límite salarial por primera vez en muchos años. Se da la paradoja que en estos momentos el Barça podría inscribir sin problemas a cualquier fichaje que quiera realizar en el mercado de invernal que concluye el 3 de febrero y, en cambio, no pueda hacerlo con Olmo y Víctor.

Ahora el CSD debe estudiar toda la documentación presentada por el Barça y será cuando elabore el escrito sobre la aceptación y denegación del mismo, después de pedir el criterio de LaLiga y la RFEF. El foco está puesto en José Manuel Rodríguez Uribes, máximo mandatario del organismo gubernamental.