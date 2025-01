De los Juegos Paralímpicos al mundo de la empresa: "Estamos acostumbrados a trabajar bajo presión"

Sucede a veces que una situación repetida se perpetúa y se convierte un estereotipo. Los problemas se cronifican por no afrontarlos con las soluciones que merecen. Es algo por lo que pasan las personas con discapacidad, que lidian cada día con obstáculos de todo tipo. Desde arquitectónicos hasta un paternalismo que les considera y les deja en un estatus contra el que se rebelan. Según datos del SEPE, tan solo el 35% de las personas con discapacidad en edad de trabajar están activas, que se extreman en las mujeres o en las personas con discapacidades de tipo intelectual o mental.

CAR'Speakers, para aprovechar el talento del alto rendimiento

"Todavía pensamos que contratar a una persona con discapacidad va a exigir reducir la productividad del equipo, cuando la realidad es la contraria. Que puedes tener a una persona que cubra esa vacante y aporta un valor añadido. Igualmente, a veces desconocemos que existen ayudas. En algunos casos tendrás que hacer una adaptación, pero también hay incentivos para ello", explica a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA María Luaces, directora de Human Resources Solutions en Synergie España, compañía especializada en Recursos Humanos.

En busca de un mercado laboral más justo e inclusivo, esta compañía lanzó hace una década el programa CAR’ Speakers, una iniciativa de reinserción laboral para deportistas de élite del Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat del Vallés, entre los que también se encuentran profesionales paralímpicos. Entre ellos, Jordi Morales, campeón del mundo de tenis de mesa y ganador de tres medallas en los Juegos Paralímpicos. "Es necesario que se aproveche todo lo que hemos aprendido estos años. Primero, por nosotros, después para el exterior: instituciones, empresas... Para crecer y ser mejores en todos los ámbitos. Lo que nosotros hemos vivido no lo ha vivido nadie", explica en conversación con este diario un deportista que ha estado en siete Juegos Paralímpicos.

"Nacido con Espina Bífida, una discapacidad congénita con muy pocas posibilidades de sobrevivir, la vida es una constante de superación de retos. Practicante de tenis de mesa desde los seis años, teniendo el privilegio de competir internacionalmente desde el año 1999, consiguiendo dos medallas paralímpicas en seis participaciones; siendo tres veces campeón del Mundo y seis campeón de Europa. El valor de mis éxitos está en motivar a otras personas a intentar conseguir todo lo que se propongan", se define en LinkedIn, la red profesional por excelencia.

Las insostenibles tasas de paro de las personas con discapacidad

Su travesía empezó en Sídney 2000, cuando recibió una llamada inesperada que le cambió la vida. Recibió la 'wild card' mejor aprovechada de la historia desde la que ha construido décadas de rendimiento al más alto nivel que transmite a través de sus conferencias en empresas o en colegios. Además, ha puesto en marcha una academia de tenis de mesa y ha sido elegido concejal en su pueblo Esparraguera, a la par que se ha formado en asesoría financiera. Todo ello manteniendo la actividad de Activa't, fundación que promueve el deporte entre personas discapacitadas. Como parte del programa CAR’ Speakers, Morales y el resto de participantes han recibido formación para sus intervenciones.

"Existe una falta de conocimiento importante sobre una apuesta laboral que al final es diversa e inclusiva y que genera un beneficioso retorno a todos los miembros del equipo. Por la parte que me concierne, de las empresas que hacemos selección, hay una parte muy importante referida a cómo tenemos diseñado el proceso y el tratamiento. ¿Por qué no tenemos un procedimiento donde hasta la decisión final no tengas que conocer si una persona tiene o no discapacidad? Hoy en día, además, las entrevistas se hacen por Teams, un medio virtual, por lo que sería más fácil mantener esta norma", razona Luaces, de Synergie España, firma que colaboró hace años con el proyecto Currículum Anónimo que se basaba en estos criterios para mantener la diversidad.

Los datos siguen teniendo un amplio margen de mejora, de ahí la importancia de ejemplos como el de Jordi Morales. En 2023, el último año del que se tienen cifras consolidadas, el número de contratos con discapacidad solo representó el 1,77%. La mayor tasa de paro se da en el grupo de menores de 25 años, con un 35%, por lo que desde Synergie recalcan la importancia de la aplicación de la futura Ley de Juventud y Justicia Intergeneracional, que garantiza la inclusión de los jóvenes con discapacidad. En el caso de las mujeres con discapacidad, se enfrentan a una doble desigualdad. Según los datos del Comité Español de Representantes de las Personas con Discapacidad, la tasa de inactividad de las mujeres con discapacidad es actualmente del 76%.

Compatibilizar los Juegos Paralímpicos con trabajar en Decathlon

Para los deportistas, el plan B después de retirarse es una obligación con la que hasta poco cumplía una minoría. La situación ha cambiado radicalmente en los últimos años, pero sigue existiendo una transición complicada que se agrava en el caso de los atletas paralímpicos, a la vista de los datos anteriores. "Vivimos situaciones diferentes. Hay un porcentaje de deportistas cuya discapacidad proviene de una situación de accidente o enfermedad y tienen una pensión. La parte económica la tienen solucionada. Mi caso no es ese, mi discapacidad es de tipo congénito. Es verdad que se trata de una enfermedad degenerativa, pero no me da derecho a ninguna pensión", explica Morales.

El atleta paralímpico tuvo que buscarse la vida, "también durante mi carrera, porque es cierto que el plan ADO ha evolucionado mucho, pero tiene carencias. Sin un éxito en un campeonato del mundo o en los Juegos Paralímpicos, te quedas sin beca. Yo he tenido épocas en los que lo he compaginado con estar en Decathlon vendiendo raquetas o en Nationale-Nederlanden de asesor financiero", cuenta el tenista del que, llegados a este punto del análisis, merece la pena recordar su palmarés.

Jordi Morales ganó dos bronces olímpicos y una plata en Londres 2012; fue campeón del mundo en tres ocasiones, ganó dos platas y un bronce en Granada 2022 en un mundial que él mismo se encargó de traer y organizar en España para estimular el deporte entre las personas discapacitadas que necesitaban ver referentes. La lista en los Campeonatos Europeos es interminable con seis oros, dos plantas y tres bronces. Sin embargo, no son los méritos los que amplían el valor que puede transmitir un deportista como él, sino todo lo que hay detrás de ellos. Infinidad de horas de entrenamiento que ahora, incluso en mil frentes, es incapaz de cubrir. Esfuerzo, presión, gestión del fracaso, estructura de equipos...

Rendir bajo presión y otros valores de los deportistas para las empresas

Son muchas las 'soft skills', habilidades cada vez más valoradas, que pueden aportar perfiles como los de Morales. A todos los niveles. Este licenciado en INEF, con dos másteres, que ha trabajado de secretario, operario de taller o almacenero, cuenta vivencias que ilustran su aporte a las organizaciones. "Mis experiencias laborales han sido brutales. En Nationale-Nederlanden yo entré allí sin formación directa con ese mundo, pero el que era en ese momento jefe de equipo había sido deportista y él creó un grupo de deportistas. Triunfamos, porque muchas de las situaciones ya las habíamos vivido en la competición", argumenta el tenista.

El deportista paralímpico compara el mundo comercial, donde "muchas veces te dicen que no, lo mismo que en el deporte, donde caes muchas veces". Al igual que la gestión del estrés, "por eso cuando estuve en Decathlon pedí que mi horario fuese los sábados por la tarde, el momento en el que nunca hay que ir a comprar y cuando nadie quiere trabajar. Y es cuando mejor rendía, porque vengo de un mundo en el que estoy acostumbrado a rendir bajo presión", añade Jordi Morales. De ahí que CAR’ Speakers le haya servido para reforzar su perfil, "porque lo que he aprendido es que el deporte va mucho más allá del deporte. Son valores, habilidades y actitudes que pueden cambiar el mundo".

Con Synergie y el CAR de Sant Cugat como enlace se ha producido el trasvase de experiencias. "Ya no solo era para sensibilizar a nuestras organizaciones de la discapacidad, sino sobre lo que es un deportista de alto nivel. No vienen del mundo corporativo, pero sí con experiencias y valores excelentes para sumarse a un equipo. Ahora, nuestros clientes nos piden sus perfiles para jornadas o eventos en los que los deportistas dan un 'speech' motivador. El conocimiento de estos perfiles va a inclinar la balanza y facilitar el acceso de las personas con discapacidad al mundo laboral", sentencia María Luaces con vocación de hacer más humanos que recursos los RRHH, para los que Morales y sus compañeros son activos por aprovechar. Catalizadores de un éxito diverso que enriquece el mundo que ellos han visto desde tantas distancias.