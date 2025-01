Edgar Canet, la gran revelación del Dakar tiene 19 años: "Quiero seguir soñando"

Edgar Canet (La Garriga, 2005) ha sido la revelación de este Dakar 2025. A sus 19 años ha batido récords como piloto más joven en terminar un Dakar y en ser piloto oficial de fábrica y sorprendió a todos con su habilidad y mente fría. Tras terminar octavo de la general y campeón de R2, el piloto de La Garriga atiende a EL PERIÓDICO en su casa tras llegar de Arabia Saudí.

Su primer Dakar y termina octavo. ¿Un sueño?

Totalmente. Sabía que podía hacerlo bien, pero me he sorprendido a mí mismo. Venía del rally de Marruecos, una carrera que hice bastante bien y me había preparado durísimo los cuatro meses antes del Dakar, pero cuando llegué ahí y vi el nivel que había me di cuenta de lo difícil que iba a ser. Creo que hicimos muy buen trabajo, y terminar octavo aprendiendo tanto fue espectacular.

Eso le hizo ir modificando su estrategia etapa tras etapa y siendo más consciente de lo que hacía. ¿Cómo fue ese aprendizaje?

Al principio intenté ir con todo. Creo que iba demasiado rápido y me ví forzando de más. Con el paso de las etapas entendí que sin ir tan al límite las cosas también me salían bien. Al ir rodando y cogiendo el ritmo de carrera, terminé por encontrar mi punto y adaptarme.

¿Su equipo le ayudó a encontrar ese ritmo?

Sí, sin duda. Daniel Sanders era mi compañero de equipo y de caravana y ha sido el ganador del Dakar. Convivir con él y ver cómo lo gestionaba él, su día a día, cómo preparaba él las etapas, incluso poder hacer su horario me ayudó mucho. También tenía en el equipo a los hermanos Benavides que me han dado muchos consejos y luego, Jordi Viladoms, que es el director del equipo y ha sido mi entrenador, psicólogo y amigo. Él era siempre el primero en saber qué me pasaba y el que me ha ayudado a gestionarlo.

¿Cómo de duro es un Dakar a nivel mental?

Es una carrera que tiene una carga enorme, tanto física como mental. Hay días que es más duro mentalmente y otros físicamente, pero si puedes hacer un buen mix y aprender a compaginarlo todo puedes hacer un buen papel, pero si te descompensas en una de las dos cosas, estás vendido.

¿Trabajó esa fortaleza mental durante sus entrenos?

Sí, con la ayuda del psicólogo del CAR, he hecho un trabajo duro de adaptación y de consciencia. He aprendido a estar lo más concentrado posible y a recuperar ese estado cuando por cosas de la carrera me descentraba. Es necesario ser consciente en todo momento de lo que estás haciendo para evitar sustos. Además he acumulado muchas horas de moto, yo solo, para ir adaptándome.

¿Una de las partes más duras de la moto es la soledad?

Sí, es que hay muchísimas horas en las que vas solo. No solo en las etapas, también están los enlaces. Igual hemos hecho 4.000 kilómetros de desierto y otros 4.000 de carretera en condiciones durísimas. Cada día a las 3.30 de la mañana estábamos levantados y nos teníamos que hacer un enlace por carretera hasta el inicio de más de 170 kilómetros y después de la carrera lo mismo. Son muchísimas horas sobre la moto en las que el cansancio va pesando.

¿Se puede descansar en los campings?

Bueno, yo sí he podido. Llegaba cada día sobre las 4 de la tarde y comía rápido para poder hacer cuanto antes el briefing del día siguiente y poder ir a descansar o al fisio. A las siete de la tarde ya estábamos descansando porque al día siguiente a las cuatro de la mañana volvíamos a estar en pie. Tener detrás equipos como Red Bull y KTM te da la ventaja de poder descansar más por no tener que estar pendiente de cosas que ellos te facilitan.

Edgar Canet. / Jordi Cotrina

¿Qué tal la comida en sobres?

Eso fue en la etapa de 48 horas. En esa etapa no tienes asistencia ninguna y duermes en medio del desierto. Al llegar te dan una tienda de campaña, un saco de dormir y una ración militar para que te espabiles. Te haces tu fuego, te montas la tienda…

¿Y era fácil?

No (ríe) me tuvieron que ayudar mis compañeros a montar la tienda porque me costó bastante, pero por suerte eso es solo uno de los 14 días de carrera. Es una aventura, pero realmente descansas más, porque cuando montas la tienda no tienes nada más que hacer, ni enlaces ni nada, así que te vas directo a descansar. Yo creo que también es bueno tener estos días.

¿Con qué se quedaría de esta experiencia?

Sin duda con la experiencia que he cogido. Ahora sé lo que es un rally Dakar y sé que puedo estar luchando con los pilotos de delante y tengo un plus de motivación para entrenar aún más duro todo este año.

El Dakar es un reto que suelen asumir pilotos con una carrera más larga que la suya. ¿Por qué ahora?

No es habitual, es cierto. Suele llamarle más a la gente que ya lo ha ganado todo en motocross o enduro y se retiran de esas competiciones, pero yo vi la oportunidad, creí que podía hacerlo bien en rally raid y que me gustaba y cogí este camino.

Edgar Canet. / Jordi Cotrina

Y lo hizo con todo. Ha sido el piloto oficial más joven del Dakar.

Sí, y de hecho el más joven en terminarlo en moto. Poder hacerlo con un equipo de fábrica como KTM es un sueño.

¿Le ha dado alas a creer más en sí mismo?

Exacto. Con ellos he aprendido en un Dakar lo que hubiera tardado tres años en aprender en otro equipo. Desde estrategia hasta cosas como preparación de motos. El nivel de las motos del equipo era brutal. Tuve un setting ideado con los mecánicos e ingenieros que me ayudó mucho a seguir adelante y me dió un plus de motivación saberme apoyado por una marca así. Cuando me llamaron para decirme que estaba en el equipo creo que fue de las mejores sensaciones que he sentido en mi vida.

Y fue una emoción compartida porque su pasión por las motos le viene de familia.

Sí, mi padre siempre ha estado metido en las motos por hobby y mi abuelo materno compitió en motocross en su época y tuvo un taller de motos en el que crecí. Por ellos empecé a ir en moto y ver que todo se iba profesionalizando y las cosas salían bien. Fue una motivación para todos.

¿Cómo le recibieron al volver familiares y amigos?

Bueno, he de reconocer que mis amigos no son del todo normales, muchos son también pilotos o son deportistas de élite y me han ayudado mucho. Nos entendemos mucho mejor. Cuando llegué al aeropuerto me quedé flipando porque vino un grupo de unos 15 amigos a recibirme. Les estoy muy agradecido.

Ahora que ya ha terminado el Dakar y tiene todavía el subidón ¿Se ha planteado qué quiere hacer las próximas temporadas?

Ahora quiero descansar, tomarme una semana. Tengo ganas de celebrarlo, pero, sin duda, lo que quiero hacer es seguir disfrutando como hasta ahora. Entrenar, mejorar y seguir soñando.