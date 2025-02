Rüdiger, baja hasta tres semanas: el último superviviente del Real Madrid cae en un momento clave

Ser jugador del Real Madrid y haber escapado a las lesiones esta temporada es un milagro. El índice de peligrosidad aumenta si se trata de un defensa. Dani Carvajal, lateral derecho, se rompió el ligamento lateral cruzado en octubre. Un mes después sufrió un diagnóstico similar Éder Militao. David Alaba volvió hace unas semanas de una lesión de cruzado que le tuve más de un año en el dique seco. Y ahora es Rüdiger, central, el que cae en combate tras una lesión en el bíceps femoral.

Copa, Atlético en Liga y City en Champions

"Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Antonio Rüdiger por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha. Pendiente de evolución", aseguraba el equipo blanco en un comunicado tras el partido contra el Espanyol. En su visita a Cornellà-El Prat perdió a un efectivo clave para su maltrecha zaga y tres puntos que estrechan los márgenes de la clasificación de LaLiga al máximo. El Atlético está a un solo punto de los de Ancelotti y los rojiblancos serán su próximo rival en LaLiga este sábado (8 de febrero).

Los plazos de recuperación en el Real Madrid siempre se acortan. La última muestra es la lesión de Camavinga, quien ha vuelto antes de lo previsto de su lesión en el muslo para hacer trabajo de balón y campo. Con todo, el problema de Rüdiger, que se generó durante el transcurso del partido de modo fortuito, tendría un plazo de recuperación aproximado de unos 20 días. Hasta tres semanas en una fase decisiva del calendario que se inicia este miércoles con el partido de cuartos de final en Copa del Rey frente al CD Leganés (21:00 horas).

Esta eliminatoria se decidirá a partido único, como las anteriores. El siguiente enfrentamiento es el citado derbi madrileño contra el Atlético, que visita el Bernabéu con LaLiga al rojo vivo (sábado, 8 de febrero: 21:00 horas). Mientras que la semana siguiente, el vigente campeón de Europa se juega seguir vivo en un combate de altos vuelos contra el Manchester City que vivirá su primer asalto el 11 de febrero en el Etihad y la vuelta en el 19 de febrero en Chamartín. Está por ver si Rüdiger, el defensa más importante del Real Madrid esta temporada, llega a ambos duelos.

Rüdiger, el segundo jugador con más minutos

Ante las lesiones graves de Militao, Rüdiger ejerce de capitán general de la defensa del Real Madrid, para la que Ancelotti ha utilizado remiendos como el de Tchouaméni. Aunque en contra de su propia voluntad, el francés ha ejercido en el eje de la zaga, abandonando su posición natural de pivote. El canterano Asencio, que fue el recambio de Rüdiger ante el Espanyol, ha surgido como solución de emergencia en una parcela para que el Real Madrid decidió no reforzarse después de la salida de Nacho, a pesar de la lesión de larga duración de Alaba.

El portazo de Yoro, quien se marchó al Manchester United, llevó a la entidad madridista a aplicar la ley del mínimo gasto en la que lleva moviéndose en los últimos mercados. Una fórmula que ha tenido luces y sombras. No tiene coste cero, sí en traspaso, pero no en vinculación, como ha sucedido con Mbappé. A esta situación de carestía en la zona de atrás, la que más ha sufrido esta temporada, hay que unirle que el Real Madrid tiene un central en plantilla, Jesús Vallejo, que no cuenta para nada. Como anécdota, el central zaragozano salió como contención en los últimos minutos de la histórica remontada blanca de 2022 ante el propio Manchester City, que asoma en el horizonte como un reto de altura.

Agravado, ahora, por la duda de Rüdiger, quien fue elemento capital en la resistencia del Etihad de la pasada temporada, de la que salió victorioso el Real Madrid de Ancelotti. El alemán lleva 2.906 minutos esta temporada, es el segundo que más acumula, solo superado por Fede Valverde, de ahí el riesgo lógico de lesión muscular que se corría. Una sospecha confirmada en el peor de los momentos.