Ángel Torres: "Los árbitros cada vez son peores, y lo de Medina Cantalejo es el no va más"

La campaña de críticas contra el colectivo arbitral iniciada por el Real Madrid con el comunicado en el que denuncia la "manipulación" y "adulteración" de LaLiga por parte de los árbitros va encontrando apoyos en otros presidentes de los clubes de Primera y Segunda que han realizado manifestaciones en el mismo sentido del club blanco.

El último en sumarse ha sido el presidente del Getafe, club contra el que el Atlético juega este martes noche su partido de cuartos de final de la Copa del Rey. Ángel Torres ha sido muy crítico con el comportamiento de los árbitros, de los que ha dicho "cada vez son peores. No sé si se lo tienen muy subidito". El presidente de los 'azulones' denuncia además que "a los internacionales no les puedes ya ni mirar, que te amonestan".

"Lo de Medina Cantalejo es el no va más"

"Así no podemos seguir. Posiblemente, se hayan excedido en algunas cosas, pero aquí todo el mundo saca comunicados y protesta cuando le toca", comenzó diciendo el mandatario. Para Torres "lo que hay que hacer es sentarse y que los árbitros pasen a depender de quien paga. Nosotros pagamos 40 millones de LaLiga y no puede ser que tengamos que depender de terceros. Lo de Medina Cantalejo es el no va más". Para el presidente del Getafe, "es el momento de hacer una renovación. LALIGA y la RFEF tienen que ir de la mano, pero los arbitrajes deben depender del fútbol profesional".

Ángel Torres da la razón al Real Madrid en su campaña contra los árbitros: "No he hablado con nadie del Madrid pero estoy totalmente de acuerdo en que hay que tomar una decisión. Pero debe haber menos comunicados y más dar la cara cuando hay que sentarse en LaLiga y plantarle cara a la RFEF. Tiene que haber más cambios". Torres también quiso incidir en algo que le ha llamado la atención: "Lo que he notado es que en los últimos años, sobre todo los árbitros internacionales, han pegado un bajonazo tremendo. No sé si por la presión o porque están subiditos. Han bajado un montón, no pueden ser tan soberbios".