Directo | Rafael Hermoso declara que su hermana ya le dijo en el campo que había sentido "asco", porque Rubiales le había "plantado un beso en la boca"

La tercera jornada del juicio al expresidente de la Federación de Fútbol Luis Rubiales por el beso no consentido a Jenni Hermoso ha contado con el testimonio del hermano de la futbolista. Rafael Hermoso aseguró que tras ganar el Mundial, en el mismo campo de fútbol, cuando bajó a felicitar a las jugadoras, su hermana le dijo que el acusado le había dado un beso en la boca y que había sentido "asco", porque le había "plantado un beso en toda la boca" sin que ella quisiera.

El hermano aseguró: "Al acabar el partido se celebra la victoria, ellas en el campo y nosotros en las gradas. Al bajar, primero nos felicitamos y luego hace una pausa y me dice 'Rubiales me ha dado un beso'. Y le digo '¿qué has hecho?" Me dice: '¿Qué voy a hacer? ¡Qué fuerte! Me ha dado asco' y que según salió de la entrega de medallas se lo comentó a Alexia [Putellas] y a Irene [Paredes]. La encontré desubicada y con rabia. 'Me ha plantado un beso en toda la boca sin yo querer'".

Aseguró que si en sus primeras declaraciones "mintió" para no dar importancia al beso, porque quería centrar el foco en que eran campeonas del mundo y proteger a su herrmana, tras haber hablado con el entonces selecciones nacional, Jorge Vilda, en el avión de vuelta. Durante esa conversación aseguró que el acusado que se enfrenta a año y medio de cárcel por un delito de coacciones le advirtió de que negarse a hacer el vídeo le acarrearía consecuencias a todos.

La defensa del exseleccionador nacional, ejercida por Luis Jordana de Pozas, le mostró el bruto de una entrevista en el que niega haber recibido coacciones por parte de la federación. El testigo insistió en que lo hizo para evitar represalias de cara a nuevas convocatorias de la selección que la siguiente estaba muy próxima.

Otros cinco testigos han declarado en esta sesión del juicio en el que Rubiales afronta una petición de dos años y medio de cárcel por delitos de agresión sexual y coacciones a Jenni Hermoso, y comparte banquillo con tres ex altos cargos de la Federación. El primero en declarar en la Audiencia Nacional fue José María Timón, quien fuese jefe de gabinete y persona de confianza del expresidente federativo. En fase de instrucción, Timón negó haber presenciado presiones a la internacional para que minimizase lo sucedido tras la final del Mundial en Sídney, el 20 de agosto de 2023.

Tras él, declarará el expresidente del Comité Nacional de Fútbol Femenino y presidente de la Federación Navarra, Rafael del Amo, para dar después paso al hermano de Jenni Hermoso, a quien la Fiscalía ubica en el epicentro de las presiones presuntamente sufridas por la jugadora y su entorno para decir que consintió el beso y restarle importancia.

La Fiscalía sostiene que, tras intentarlo con Jenni Hermoso, el entonces entrenador de la Selección femenina, Jorge Vilda, también acusado, intentó convencer al hermano de la futbolista para que hablase con ella y le advirtió de que si su hermana no accedía a participar en un vídeo con Rubiales, "tendría consecuencias negativas para ella".

Un amigo de la jugadora, que presenció esa conversación en el avión de vuelta a España tras la victoria del Mundial, también dará su versión de lo sucedido en una jornada que cerrará la guardameta del Real Madrid, Misa Rodríguez, informa Efe.

Ella, como otras internacionales citadas el jueves, apoyaron ante el juez de instrucción el relato de Jenni Hermoso y confirmaron las presiones que ella denuncia haber sufrido por parte de Luis Rubiales y su entorno.

A Misa Rodríguez se le preguntará por lo que presenció, minutos después del triunfo de la Selección, como en el autobús que les llevó al aeropuerto, en el avión de vuelta, y también durante el viaje a Ibiza del que disfrutaron algunas de las jugadoras. En esos escenarios se encuadrarían las presiones denunciadas por las acusaciones.

Presiones por las que la Fiscalía también acusa al ex director deportivo de la selección masculina Albert Luque y el exresponsable de marketing de la RFEF, Rubén Rivera.