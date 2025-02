Arranca la segunda semana del juicio a Rubiales con la declaración de Montse Tomé.

La Audiencia Nacional da comienzo desde este lunes a la segunda -y posiblemente última- semana del juicio al expresidente de la Federación de Fútbol Luis Rubiales por el beso que dio a Jenni Hermoso tras la final del Mundial de 2023 y lo hace con la declaración de la actual seleccionadora, Montse Tomé.

Tomé es una de las tres testigos previstas en la quinta jornada del juicio que también sienta en el banquillo por coacciones a tres exdirectivos de la Federación cercanos a Rubiales: el exdirector deportivo de la Selección masculina Albert Luque; el anterior entrenador de la femenina, Jorge Vilda; y el exjefe de marketing de la RFEF Rubén Rivera.

La actual entrenadora de la Selección femenina de fútbol era la número dos de Vilda durante el Mundial de 2023, y se le preguntará no sólo por el episodio del beso tras la final de Sídney, que Jenni Hermoso asegura que no consintió, sino también por su decisión de no convocarla en los primeros partidos que se disputaron tras el triunfo.

Dicha decisión ha sido cuestionada por la Fiscalía y también por las jugadoras que declararon en el juicio la semana pasada.

También está citado el conseller de Presidencia y Deportes del Consell de Ibiza, Salvador Losa, a petición de la defensa de Rubén Rivera, con cuya testifical tratará de demostrar las gestiones que realizó en la isla durante el viaje del que disfrutaron algunas jugadoras tras el Mundial, y que es uno de los escenarios donde las acusaciones encuadran las presiones.

La última en declarar será la mujer de Rubén Rivera.