Manchester City - Real Madrid: Guardiola se juega no perder la cabeza y el campeón su prestigio en una repesca letal

La Champions es un torneo continental en el que se ven involucradas todas las federaciones de la UEFA, pero cuyo desarrollo pasaba, casi siempre, por un embudo. El Real Madrid acostumbra a pasar por él limpiamente y de la misma materia se ha vuelto el Manchester City. Sin embargo, la reconfiguración del formato, con un sistema suizo que también vive de la presión hecha por la Superliga, ha deparado un duelo entre dos de los grandes aspirantes al torneo. Condición que no demostraron en los ocho partidos que dejaron a los de Ancelotti fuera del top 8 y a los de Guardiola teniendo que agarrarse al último tren en la jornada final. Remontaron al Brujas en un Etihad que este martes vivirá la ida de una repesca inesperada.

Los dos equipos más valiosos del mundo

El 13er combate entre los dos equipos con mayor valor del mundo (1.685 millones de la entidad madridista por 1.611 del club blanco, según Brand Finance) fue una lógica del destino que se impuso en el sorteo. Nada de Celtic o un escalón menor en apariencia, si el Real Madrid quería aspirar a la Decimosexta tendría que hacerlo contra su némesis, Guardiola, quien, en sus horas más bajas desde que es entrenador profesional, solo podía enfrentar el destino entre el Bayern y el entrenador al que hizo tambalearse Ancelotti después del 4-0 de 2023.

Un golpe que parecía avanzar un cambio de ciclo y que terminó siendo un ajetreo para la enésima recomposición del Real Madrid, que la temporada pasada perpetró en Mánchester uno de los mayores ejercicios de resistencia que se recuerdan y que terminó con una victoria en los penaltis. Lunin fue el héroe en detrimento de Courtois, que sí estará en el Etihad, algo que no podrán decir Alaba, Rüdiger, Militao o Lucas Vázquez en un Real Madrid 'sin defensas'. Ancelotti ha reforzado su sistema inmunitario con remedios que parecen de alquimista, como los que se verán en la ida de los dieciseisavos: véase un Valverde lateral, un Tchouaméni central y a Asencio como capitán general de la zaga pese a tener el '35' en la espalda.

Vista el Etihad. / EFE

Y a pesar de todo, nadie se plantearía poner excusas en caso de derrota. Por eso Ancelotti se puso la venda antes de la herida: "Cuando juego una eliminatoria, hay riesgo de que no salga bien. Y este aumenta si te enfrentas a uno de los mejores equipos y de los mejores entrenadores. Pero estamos preparados", defendió el técnico italiano, quien se deshizo en alabanzas hacia Guardiola, a pesar de que el Manchester es quinto en la Premier, con 41 puntos, a 15 del Liverpool y ha perdido el sentido de su juego.

Dos equipos partidos: viudos de Kroos y Rodri

"No sé si a un doctor le dicen si se está jugando el puesto. Sé que en todos los campos me lo cantan, pero sé que no me juego el sitio. Estoy aquí por lo que he ganado antes. Hoy pienso eso, pero igual mañana me echan a la calle. Pero no tengo esa sensación", analizó Guardiola, que, de caer eliminado frente al Manchester City, agravará el que es su peor momento como entrenador. Se quedaría prácticamente sin objetivos antes de la primavera y después de una inversión en el mercado de invierno que superó los 200 millones de euros.

Pero como dijo Carletto, "esto es un clásico", que se ha repetido en las últimas cuatro temporadas y que, por tanto, tiene su propia sintomatología. Guardiola tiene todavía una asignatura pendiente: sacarse de la manga un nuevo jugador, como hizo con Rodri en su día, convirtiéndolo en un '8,5'. Por el momento, le ha pasado como a Ancelotti con Kroos. No hay sustituto para ninguno de los dos. Esto provoca un duelo entre dos equipos partidos, que juegan a temáticas diferentes entre el ataque y la defensa, aunque Rodrygo es consciente del problema que esto genera: "Si nosotros corremos, los de atrás tienen más confianza".

La teoría se la saben todos, pero tanto el brasileño como sus compañeros en ataque prefieren salir en estampida antes que replegar. El Real Madrid necesitará la solidaridad del duelo de la temporada pasada para dejar en la lona al City. Carletto, una vez más tendrá que improvisar una defensa de circunstancias, con Valverde deslocalizado en la banda derecha, al igual que Tchouaméni en el eje de la zaga, formando pareja junto a Asencio, que tendrá como rival a Haaland.

Enfrente, un City que ha recuperado a Nico González a última hora para evitar deshacerse por el centro, donde Kovacic puede sufrir ante las estampidas de las estrellas madridistas. ¿Nunes contra Vinicius? Otro duelo por ver, como el Mbappé vs. Haaland por segunda vez en la historia. Este era un partido de primavera y no de invierno, como se han empeñado ambos después de una fase liga desastrosa, "la culpa es nuestra y solo nuestra". Carletto dixit, con más razón que un santo, que podría ser él después de superar a Miguel Muñoz en partidos dirigidos en la Copa de Europa. Algo que pasará este martes en una repesca letal para el que pierda y de deberes pendientes para el que pase.