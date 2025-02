Cuidado con los festejos: ni máscaras ni subir a las vallas

El gol es lo máximo del fútbol, y lo que lo sigue, la celebración, una explosión intensa y espontánea en la que se permiten ciertas licencias. Aunque lo de espontánea tiene matices. Bailes perfectamente ensayados, mensajes en el interior de la camiseta, dedicatorias… Algunas vez, incluso, se va más allá. Como cuando en 2011 un joven Antoine Griezmann, aún en la Real Sociedad, festejó un tanto ante el Dépor accediendo al coche publicitario en uno de los fondos e imitando la conducción. El reglamento vuelve a aparecer también con una acción que parece más alejada de lo común del propio juego para poner ciertos límites. Porque la acción de Griezmann, por ejemplo, pudo ser perfectamente sancionado con amarilla.

Las reglas de juego incluyen un precepto específico para las celebraciones de gol, y es el elegido por el Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación de Fútbol del Principado de Asturias para esta edición de la serie.

El reglamento dice explícitamente que "los jugadores pueden celebrar la consecución de un gol", para a continuación poner los primeros límites: "pero sin extralimitarse; no se deberán alentar las celebraciones coreografiadas y no deben ocasionar una pérdida de tiempo". Los dos matices dependen del criterio del colegiado, que hoy en día suelen ser bastante permisivos en la efusividad de los festejos.

También se permite, según el reglamento, "traspasar los límites del terreno de juego" al celebrar pero "los jugadores deberán regresar al terreno de juego tan pronto como sea posible".

Para arrojar más claridad, se especifica las actuaciones que son merecedoras de amarilla, tanto si el tanto es legal como si es anulado. En primer lugar verán amarilla los jugadores que trepen las vallas perimetrales o se acerquen a los aficionados "generando problemas de seguridad". Parece este un precepto que los jugadores tienen muy claro, aunque no siempre fue así. Muchos recuerdan al argentino Martín Palermo lesionándose de gravedad en una celebración cuando una grada cedió sobre su pierna.

También verá amarilla el futbolista que festeje "de forma provocadora o exaltada". De nuevo ponderará el colegiado, pero los gestos de mandar callar o la mano al oído podrían ser consideradas en esta descripción. Otra conducta a la que le corresponde una amonestación es la de "cubrirse la cabeza o la cara con una máscara o artículos similares". Le sucedió a dos futbolistas del Valladolid, Roger y Mojica, en 2016.

Por último, la más conocida por el público: "quitarse la camiseta o cubrirse la cabeza con ella". La descripción es clara, pero desde el CTA se añaden matices. Uno, solo se amonesta al jugador que se quita la zamarra en la celebración, no en otro momento. Por ejemplo, si un futbolistas es sustituido y camino a la banda se queda sin camiseta no verá amarilla. Otro: los mensajes en el interior de la camiseta que se muestran tras un tanto; véase Iniesta con la frase hacia Dani Jarque en la final del Mundial de 2010. No son merecedores de amarilla, pero el colegiado deberá recoger en el acta esta circunstancia y el mensaje que se mostró para que luego decida el Comité de Competición.

Suscríbete para seguir leyendo