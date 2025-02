Rubiales reconoce que García Cuervo le instó a dimitir, pero que no le hizo caso

La declaración de Luis Rubiales ante el magistrado de la Audiencia Nacional que juzga su caso por el beso no consentido a Jenni Hermoso volvió a dejar ayer alguna perla por parte del togado. Del mismo modo, Rubiales vino a reconocer que el praviano Pablo García Cuervo, responsable de comunicación de la Federación durante aquellos días, poco a nada tuvo que ver en los sucesos. Durante su declaración, Rubiales reconoció que García Cuervo le puso sobre la mesa la necesidad de que diera un paso atrás y aceptara dejar el organismo y no planteara más batalla, aunque el de Motril optó por hacer oídos sordos de la recomendación del praviano. "García Cuervo me dijo que tenía que plantearme si debía marcharme o no. Yo tenía claro que no quería dimitir. No tengo que ver con el segundo comunicado, porque yo ya estaba inhabilitado por FIFA", afirmó Rubiales. Varias de las testificales del juicio por el beso a Hermoso apuntan, siempre a la espera de la decisión que tome el magistrado en su sentencia, de que García Cuervo ni inventó el comunicado con el que se trató quitar hierro al beso y todo lo que vino después ni presionó a la jefa de prensa.

Durante la declaración de Rubiales hubo momentos de tensión y algún desencuentro entre el acusado y el juez José Manuel Clemente Fernández-Prieto. Tanto, que al final de la sesión de ayer, y a la espera de que hoy declaren el exseleccionador Jorge Vilda, el exdirector de marketing Rubén Rivera y el exdirector de la selección masculina Albert Luque, el magistrado cerró la sesión con un expresivo: "Me tienen agotado".

Precisamente, cuando Rubiales aludió al papel del asturiano Pablo García Cuervo en todo el asunto con el referido "me dijo que tenía que plantearme si debía marcharme o no", Fernández-Prieto, apostilló: "Estamos enjuiciando hechos concretos. No se está juzgando si usted debía o no dimitir". El magistrado lleva todo el juicio empleando términos similares buscando centrar las declaraciones únicamente en hechos objetivos. Tras el aviso del togado, Luis Rubiales asintió con la cabeza y accedió a continuar con la declaración, en la que afirmó que "también me he comido a besos a muchos futbolistas".