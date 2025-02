Vinicius sigue enredando con su futuro: “Tengo que hablar con el presi y ojalá pueda seguir aquí mucho tiempo”

Hacía tiempo que Vinicius no se asomaba a una flash interview y se mostraba tan elocuente ante los micrófonos y las cámaras al concluir un partido. La merecida victoria de los blancos en Manchester, con destacado protagonismo del brasileño, que fue designado hombre del partido y en calidad de ello compareció ante los medios, ofreció una imagen más relajada de lo habitual del delantero del Real Madrid.

"Hablar con el presi"

Vinicius habló de todo, pero resultó especialmente llamativo su discurso respecto a su futuro en el Real Madrid. Preguntado por el interés de Arabia, cuyos emisarios se reunieron en Londres con su agente, Frederico Pena, Vinicius respondió lo siguiente: “Yo tampoco sé nada, nadie ha hablado conmigo. Tengo que hablar con el presi y ojalá pueda seguir aquí mucho tiempo. Esta competición nos da algo más y quiero hacer historia”. El madridista sigue hablando con ambigüedad de su futuro y no es categórico a la hora de expresar su intención de renovar con el Real Madrid ni a la hora de cerrar la puerta a Arabia y a otras ofertas. En el club tienen claro que todas estas declaraciones que juegan al despiste son parte de una estrategia calculada de negociación por parte del futbolista y su agente.

Vinicius ha recibido una oferta de Arabia, por más que ahora diga que no sabe nada, y ha abierto la puerta a una posible salida al enviar a los emisarios saudíes al Real Madrid para negociar su posible salida. Florentino Pérez sí ha sido taxativo en este sentido, remitiéndose a la cláusula de rescisión de su contrato, que es de mil millones. Cifra que no están dispuestos a pagar los árabes, quienes podrían alcanzar los 300 millones por el traspaso. Pero el Real Madrid no valora esa cantidad porque el mensaje del club sigue siendo el mismo: no negocia por Vinicius.

El futbolista ha querido dejar la pelota en el tejado del club mientras su agente ya ha recibido una primera oferta de renovación que ha desestimado. Vinicius se colocaría a la altura de Kyian Mbappé en la escala salarial del club, lo que le convertiría en el mejor pagado de la plantilla por delante de Alaba y Courtois, que son los siguientes en el escalafón. Sin embargo, el brasileño no se conforma con esos 15 millones netos anuales a los que se sumarían bonus por objetivos. El jugador, utilizando la baza de la oferta saudí, quiere romper esa escala salarial y tener el estatus de primera estrella del Real Madrid, algo que Florentino no está dispuesto a hacer. El presidente, que en estos momentos gestiona un momento complicado económicamente al tener que afrontar un sobrecoste de una remodelación del Santiago Bernabéu que ha triplicado su precio inicial, no romperá la baraja con el brasileño y el futbolista lo sabe.

Desde el club entienden que las palabras de anoche en el Etihad se explican por las negociaciones abiertas para su renovación y que el mensaje final de “ojalá pueda seguir aquí mucho tiempo” pretende traspasar la presión al club ante la afición, algo que no ha gustado a los ejecutivos blancos. Aunque utilizó un tono distendido al hablar del “presi”, Vinicius sigue sin ser claro en sus intenciones de futuro y Florentino ya ha demostrado cómo se las gasta en las negociaciones.

Mbappé terminó aceptando las condiciones que le puso encima de la mesa para llegar el Real Madrid, en el caso de Alphonso Davies el club no ha querido entrar en la subasta con el Bayern para pagar una cantidad que se ha disparado fuera del precio de mercado, y en esta última ventana de invierno el Real Madrid decidió no gastar un solo euro en refuerzos y ha echado mano de la cantera para resolver la plaga de lesiones en la defensa. Florentino maneja con puño de hierro la economía del club y Vinicius está echando un órdago al Real Madrid en la negociación de su renovación metiendo a Arabia en la ecuación, por más que ayer advirtiese que no sabe de los saudíes, cuando él mismo mandó a los emisarios saudíes al Bernabéu a negociar con el Real Madrid su posible salida del club. Vinicius está jugando con fuego porque además hay una buena parte del ejecutivo blanco que no vería con malos ojos traspasar al jugador a Arabia por una suculenta cantidad que permitiría revitalizar las arcas del club. Especialmente ahora que Mbappé ha asumido el mando y hay cromos suficientes en la plantilla con Bellingham y Rodrygo en la plantilla como para superar su posible salida.