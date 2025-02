La Real Sociedad supera al Midtjylland danés y da el primer paso hacia los octavos

La Real Sociedad dio el primer paso hacia los octavos de la Liga Europa al derrotar al Midtjylland danés (1-2) en la ida en un partido en el que tomó ventaja en la primera parte y supo mantener el resultado en la segunda.

No fue un partido brillante, pero sí un ejercicio de efectividad y de resistencia, bien encaminado con los goles de Brais Méndez y de Kubo.

Imanol Alguacil -que contaba con bajas sensibles como Odriozola, Muñoz, Zubeldia y Traoré- apostó por un once con muchas novedades, con Marrero de portero, con el joven Balda (debutante en Europa) de lateral y sin Zubimendi, Sucic o Oyarzábal de salida.

El Midtjylland, en cambio, no se guardó nada, e hizo debutar a su último fichaje, el mediocentro portugués Dani Silva.

El comienzo no pudo ser peor para la Real: tarjeta amarilla para Balda a los dos minutos y cabezazo al palo del colombiano Castillo en el consiguiente lanzamiento de falta.

El conjunto 'txuri urdin' no acababa de hacer pie en una noche gélida (dos bajo cero), pero a los diez minutos, un ligero contacto a Brais Méndez señalado como falta por el árbitro, acabó en penalti tras aviso del VAR. El "23" no falló desde los once metros.

El Midtjylland dio un paso adelante y presionó más arriba a una Real que empezó a pasar apuros. El chileno Osorio, con un tiro de falta lejano y, sobre todo, Simsir -el mejor de su equipo- con un tiro colocado tras regatear a media defensa, pusieron a prueba a Marrero, que estuvo notable.

Con el peligro de Osorio en mente, Imanol no se la jugó y sacó del campo a Balda a los 24 minutos por Javi López.

Óskarsson, que apenas había tocado balón, no llegó a rematar una buena combinación de Brais y Kubo. Simsir, con un tiro alto, respondía enseguida.

El campeón danés parecía cerca del empate, pero Kubo se sacó una jugada marca de la casa. Recorte y disparo colocado a la escuadra de Lössl. Un golazo que ponía muy de cara el partido.

Pero el Midtjlland recortó pronto en una buena jugada de Simsir y Sørensen que culminó dentro del área Buksa. Paulinho, a pase de nuevo de Simsir, tuvo el empate, pero remató desviado.

A pesar del triunfo parcial, Alguacil no lo veía claro e hizo tres cambios al descanso: Zubimendi, Sergio Gómez y Aguerd. La Real pasó a tener más la pelota y firmó sus mejores minutos. Oskarsson, de cabeza, remató fuera por poco.

Al Midtjylland le costaba salir de su campo, hasta que, pasados veinte minutos, el partido se volvió a igualar.

El equipo danés volvió a rondar el área visitante, pero con menos claridad que en la primera parte.

Tuvo la Real la sentencia tras un error grosero de Diao, pero Oyarzábal, que acababa de entrar, no estuvo fino dentro del área pequeña y perdonó lo que habría sido la sentencia.

Con el vasco-danés Gogorza percutiendo por la izquierda y Franculino por la derecha, el Midtjylland tuvo varias llegadas peligrosas, pero la Real se defendió bien y no concedió ninguna ocasión, asegurando un triunfo que le deja muy cerca de los octavos de final, a falta de la vuelta en una semana en San Sebastián.