Un atque sin recambio: Queipo, Otero y Gaspar, fuera

Los problemas musculares se han acumulado en el ataque del club rojiblanco, después de que los servicios médicos consensuasen ayer de común acuerdo con el cuerpo técnico dejar en Asturias por unas molestias en el pubis a Dani Queipo, futbolista que siempre es habitual en la rotación, por más que no termine de dar un salto en su nivel: ha disputado minutos en 23 de los 26 encuentros de Liga, siendo un revulsivo habitual. La ausencia del canterano deja sin red a un ataque con los efectivos contados precisamente en un momento donde el campeonato no concede más licencias, con el proyecto a ocho puntos de los puestos de play-off: Gaspar Campos no ha llegado a tiempo para el encuentro en Valencia, mientras que a Otero aún le quedan un par de semanas más en la enfermería para volver a estar a disposición.

La vanguardia del Sporting está bajo mínimos históricos de cara a un duelo muy exigente como el que afrontan este mediodía (a partir de las 14 horas) en el Ciudad de Valencia contra un Levante que llega magullado después de sumar 1 de los últimos 6 puntos en juego y caer en su feudo ante un equipo en apuros como el Racing de Ferrol.

Rubén Albés, que desplazó a Valencia ayer a 19 integrantes, tiene tan solo a disposición a cuatro futbolistas de los hasta siete que maneja en la primera plantilla: el recién llegado Nico Serrano, Jonathan Dubasin, Víctor Campuzano y Jordy Caicedo.

Le quedaría tan solo un jugador en la recamara, si como parece mantiene a tres atacantes específicos y no sitúa a Gelabert sobre uno de los costados. Durante la semana en Mareo ha ensayado en varios momentos con Jordy Caicedo como referente, aunque también se ha mostrado abierto a otras opciones, por lo que el debate estará sobre la mesa hasta el final. El atacante delantero ecuatoriano apenas ha competido en 3 ocasiones desde el arranque del encuentro, y en ninguno de los tres partidos acabó por marcar, siempre relevado a la hora de juego. Pero su potencia, zancada y capacidad para correr a los espacios son cualidades que en el staff del Sporting valoran frente a un Levante que suele meter mucho ritmo en los partidos y que en muchas ocasiones incita a partidos de mucho ida y vuelta. "El Toro" sufrió durante la semana un pequeño problema vírico, sin importancia, aunque el debate sobre la conveniencia de apostar por su perfil frente al tacto de Campuzano se ha mantenido abierto en las últimas horas.

Delantero con cartel en Sudamérica y que aterrizó en Mareo para facilitar el traslado de Djuka a Atlas de Guadalajara, a Caicedo se le está escapando la temporada sin terminar de demostrar las condiciones que insinuó en pretemporada, donde fue el máximo goleador, con 3 tantos, y que en su momento empujaron a la dirección de Orlegi Sports a pagar hasta 2.5 millones de euros a Tigres mexicano por su fichaje. Una lesión le frenó a finales de verano, cuando apuntaba a ser un jugador importante para Albés. En el ocaso del mercado de invierno desde la dirección deportiva de la organización valoraron romper la "cesión" del atacante, al que le buscaron de forma activa acomodo en el fútbol sudamericano. Pero no se encontró una solución. Y Caicedo se ve ahora con opciones de redimirse. ○

