Flick, sobre el liderato: "No miramos la clasificación, no es lo que más importa"

A tres puntos de distancia tiene el Barça el liderato. Los tres puntos que hay en juego frente al Rayo Vallecano en este lunes inusual de fútbol. Un aliciente añadido que rubricaría la recuperación del equipo desde que volvió de las vacaciones navideñas.

Tres victorias y un empate (10 puntos de 12) han permitido al Barça ver a sus rivales madrileños en el punto de mira, que han sumado menos puntos con más partidos: 8 de 15 lleva el Real, 9 de 18 el Atlético. "No miramos la clasificación, no es lo que más importa", comentó Hansi Flick, aludiendo al momento de la temporada, a falta de tres meses y medio para el final.

Flick bromea durante la sala de prensa. / FCB

Sé que en nuestro entorno es importante ser el líder, y no digo que no lo sea porque ayuda a ganar confianza, pero lo importante es dar un buen rendimiento en cada partido y creer en nuestros objetivos". Hansi Flick — Entrenador del Barça

Rendir es la prioridad

Flick se fue a dormir conociendo los tropiezos de sus directos rivales. El Osasuna-Madrid (1-1) y el Atlético-Celta (1-1) se jugaron pronto. Bromeó de sí mismo el técnico en relación a la semana anterior cuando afirmó que no vio el derbi madrileño al marcharse antes a la cama. "La prioridad es mi equipo, lo que hagamos nosotros. Sé que en nuestro entorno es importante ser el líder, y no digo que no lo sea porque ayuda a ganar confianza, pero lo importante es dar un buen rendimiento en cada partido y creer en nuestros objetivos".

De hecho, el Barça ha despuntado a partir de que se distanciara a siete puntos de la cabeza y ha ido recortando terreno. De ahí que Flick valorara más el punto de "alegría que desprenden los jugadores" y que se traduce en el excelente rendimiento desde principios de temporada.

Gavi y Lamine Yamal, durante el entrenamiento de este domingo en la ciudad deportiva de Sant Joan Despí. / Alberto Estévez / Efe

Vuelve Araujo

"El equipo tiene más confianza, cree en su fortaleza y se lo pasan bien en los entrenamientos", dijo, antes de apuntar que había visto el sábado un vídeo de los canteranos (Marc Casadó, Pau Cubarsí, Marc Bernal...) "cuando tenían once años y es increíble ver cómo jugaban a esa edad".

A Flick sólo le faltará uno de ellos, el sancionado Fermín López, que ha marcado en los dos últimos partidos, y puede recuperar a Ronald Araujo, que salió a trabajar con el grupo en el último entrenamiento. Estará en la lista el central uruguayo ante un Rayo que acumula nueve partidos sin perder. "Siempre me habían dicho que el Rayo era un equipo difícil de batir, muy valiente, y he confirmado lo que había escuchado, de ahí que hayan sumado tantas victorias", analizó.