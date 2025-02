Vuelve Pogacar y el ciclismo se reactiva

Gabino Diego le recordaba a su padre, Agustín González, que quería una bicicleta para pasear con su chica por los veranos de Madrid. “Sabe Dios cuándo habrá otro verano”, le contestaba el progenitor con voz entristecida ante las ruinas de la capital por los bombardeos de la Guerra Civil. Los veranos del ciclismo, del real, del competitivo, empiezan en febrero cuando Tadej Pogacar se coloca sobre el sillín de la bici, ajusta las calas en los pedales automáticos y escucha los gemidos de los discos de los frenos en las curvas si las toma a gran velocidad. Ahora sí, ahora ya empieza el ciclismo de verdad. Pogacar debuta este lunes en el UAE Tour, comienza la fiesta y este deporte vuelve a la realidad.

Han sido cuatro meses apenas sin noticias del que marca realmente la diferencia, del corredor de 26 años -tan solo 26 y parece que ya sea todo un veterano- que ya tiene en el zurrón tres Tours, un Giro, un Mundial (este lunes vestirá el jersey arcoíris en los Emiratos Árabes), un montón de clásicas, carreras de una semana y que aspira este 2025 a un nuevo doblete, aunque todavía se resiste a confirmar su presencia en la próxima Vuelta a España (del 23 de agosto al 14 de septiembre).

De Oriente Medio a Portugal

Pogacar debuta la misma semana que lo hará Jonas Vingegaard, otro que también deja huella profunda, aunque no haya barro, en cualquier carrera donde acude y el único que puede toser y hacer hincar la rodilla al prodigio esloveno. El doble vencedor del Tour, el ciclista danés que este año iluminará la Volta (del 24 al 30 de marzo), debuta el miércoles en la Vuelta al Algarve -lo acompañará Wout van Aert, que este lunes será la estrella en la Clásica Jaén Paraíso-, con cinco días de competición por las carreteras del sur de Portugal. Sólo faltará ver en acción a Remco Evenepoel, con la preparación enrarecida por el atropello que sufrió en otoño, ya que Primoz Roglic, el decano de la clase con clase, también inicia el curso ciclistas en tierras del Algarve.

El triple vencedor del Tour no quiso este domingo pasar desapercibido y mostró desde los Emiratos su intención de empezar el curso ciclista tal como lo hizo en la conclusión del año pasado; es decir, ganando de principio a fin. Aunque se esperaba que confirmarse la presencia en la Vuelta, Pogacar quiere ser aún comedido. "Por ahora, sólo estoy centrado en el UAE Tour", dijo. La Vuelta lo aguarda con los brazos abiertos y con el sueño de revivir el duelo ya confirmado en el Tour (del 5 al 27 de julio) con Vingeggard, quien ya ha comunicado la asistencia a la ronda española.

La pareja no se verá las caras hasta junio, puesto que ambos afrontar el camino hacia el Tour por carreteras diferentes. Se encontrarán en el Critérium del Dauphiné (del 8 al 15 de junio), aunque todavía no se sabe si alguno de ellos preferirá rodar con las ideas escondidas, traicionando su reputación, a la espera de no mostrar las cartas antes de tiempo, que el Tour es duro y largo e igual tres semanas antes de su inicio conviene esconder las intenciones.

Los calendarios

El UAE Tour se disputa de lunes a domingo (todos los días por Eurosport, aunque en horario de mañana) como primera cita de un Pogacar que parte con dos etapas de montaña y una contrarreloj como cautivador favorito a la victoria. Luego habrá que esperar hasta el 8 de marzo para verlo en acción por los caminos sin asfaltar de la Strade Bianche, en una primavera que sólo contempla excepto el Dauphiné carreras de un día, principalmente Milán-San Remo, Flandes y Lieja-Bastoña-Lieja para afinar la forma de Pogacar en ruta hacia el Tour. Salvo cambios sobre la marcha serán 21 días de competición previos a la Grande Boucle.

Vingegaard, en cambio, apuesta por rondas por etapas y rehúye de las clásicas. Afrontará 28 jornadas con dorsal a la espalda hasta que el Tour comience el 5 de julio en Lille. Algarve, París-Niza, Volta y Dauphiné marcan la estrategia del astro danés en esta primera fase de la temporada 2025 hasta que se confirme que las bicis son para el verano.

