Inglaterra se toma la revancha y vence a España en Wembley

Les quedaba esa espina. Cayeron ante el mundo entero y ahora, en su casa, en un Wembley lleno, Inglaterra le devolvió el golpe a España (1-0). La derrota en la final del pasado Mundial hizo mella en las futbolistas británicas, y en su primer reencuentro se resarcieron. Las de Montse Tomé volvieron a estar nubladas. Tuvieron el balón, pero no crearon ocasiones de peligro real. Se acercaron, sin más.

El conjunto de Tomé quedó desubicado. Salió al césped y fue engullido por la magnitud del escenario. Wembley se le hizo enorme y, pese a conseguir tener el balón, Inglaterra manejaba el peligro. La ansiedad se redujo al tener la posesión del cuero la mayor parte del tiempo, pero ello no impidió al conjunto local acercarse sin miramientos a la portería de Cata Coll. La guardameta del Barça atajó un par de acciones in extremis, pero no consiguió rechazar un balón muerto en el área que, tras rebotar en un par de defensas españolas, quedó cerca de las botas de Park, que lo acarició para hacerlo entrar en la portería.

España se pasó la primera parte persiguiendo sombras y mal posicionada sobre el campo. El segundo tiempo fue un monólogo del conjunto de Tomé. Pese a que ni Olga Carmona ni Ona Batlle consiguieron incidir por los extremos, y eso penalizó a una España que no terminó de ser punzante ante una defensa compacta, se empezó a sentir mejor. Más identificadas con su idea, más cerca del plan para batir a su antagonista. Fue ahí cuando todo se fue a negro. De manera literal. Wembley se quedó sin luz y solo quedó iluminado por las linternas de los teléfonos móviles de los más de 46.500 aficionados que llenaron el estadio inglés.

Tras unos minutos de desconcierto, volvieron los focos y el partido se reanudó. Pero España no volvió a encontrar el peligro que había puesto contra las cuerdas a las 'lionesses'. Probó un par de ocasiones más, pero no tuvo ningún momento claro para poner la igualada en el marcador.

España se marchó derrotada de Wembley. Una primera vez para el conjunto de Tomé, sin duda, en el que fue su debut en el emblemático estadio. No fue un mal partido, aunque sí poco acertado para las campeonas del mundo.