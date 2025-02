Rozada, antes de medirse al Valladolid B: "Estamos obligados a ganar ante nuestra gente"

Javi Rozada, técnico del Avilés, analizó al Valladolid B, rival al que su equipo se enfrenta mañana a las 17.00 horas en el Suárez Puerta. El ovetense no ocultó la necesidad de victoria que tiene el club y deseó contar con una gran presencia de aficionados blanquiazules, porque se vienen "meses innolvidables".

La importancia de este mes.

"Cada partido en este tramo de temporada es importante. Nos tenemos que centrar en sacar los tres puntos en casa, con nuestra gente. Esta temporada pueden pasar muchas cosas y nosotros queremos depender de nosotros mismos. Tenemos la obligación de ganar al Valladolid B".

Ambiente en el Suárez Puerta.

"Me espero un gran ambiente. Es el momento de juntarnos todos, equipo y afición, e ir a una. Nos quedan dos meses y medio en los que se vienen cosas grandes. Ojalá sean tres meses y medio los que queden. Podemos conseguir un objetivo impresionante tanto para el club como para la ciudad. Espero que la gente venga a apoyarnos para conseguir una victoria que nos haga seguir arriba. Estos pueden ser meses inolvidables".

Santamaría, de vuelta.

"Ya se entrenó la semana pasada entera, pero por precaución no lo llevamos a Ávila. Está al 100% y tiene opciones de entrar como titular".

Jugar con uno o dos delanteros.

"No es una cuestión de jugadores o esquema, es algo del colectivo. Tenemos la opción de jugar con uno o dos puntas, será en función de cómo se de el partido. Santamaría rinde solo y acompañado con otro atacante, al igual que el resto de delanteros".

Dosificar titulares.

"No me lo planteo, solo pienso en sacar el mejor once para ganar. Veo al equipo bien, estamos mejor que nunca a nivel de disponibilidad de jugadores. Solo me centro en preparar bien el duelo".

Babin y Viti, con cuatro amarillas.

"No tengo miedo a perderlos. Cuando Babin tenga la quinta amarilla entrará Julio, que se está entrenando muy bien y por circunstancias no entra, pero estoy seguro de que lo hará espectacular. Para el lateral izquierdo puede jugar Osky, aunque ahora esté actuando por dentro".

La situación de Palacín.

"No es fácil para él, viene de no tener minutos en el Sestao en otra posición. Llegó tarde en el mercado de fichajes y tiene que ir poco a poco. Ahora somos 22 jugadores en plantilla e intentaremos tener a todos enchufados. Tiene unas características peculiares, aunque todavía no se le han visto".

El Valladolid B, con nuevo entrenador.

"Llevan un partido con nuevo técnico, pero no hay muchos cambios. Antes llevaban muchos partidos sin meter gol, pero el otro día le metieron cinco al Guijuelo. Es un equipo que tiene identidad, se ve que el trabajo de Manu Olivas está alineado con lo que hacía Álvaro Rubio (actual entrenador del primer equipo)".

Análisis del Valladolid B.

"Es un buen equipo, con jugadores con talento y gente arriba que en transición pueden hacer daño. Compiten bien, tienen muchas porterías a cero. Eso sí, tienen algún defectillo por el que intentaremos hacer daño".

El encuentro.

"Espero un partido igualado, con dos buenos equipos y donde quiero jugar más en su campo, generar situaciones de peligro y estar mucho más cerca del gol que ellos. Sabemos que en transición nos pueden hacer daño, por lo que las vigilancias van a ser importantes".