Ana Peleteiro: "La decepción de París me dio motivación para tomar decisiones"

Siete meses después de su sexta plaza en los Juegos de París y nueve meses después de su título continental al aire libre con Roma con unos estelares 14,85 (a dos centímetros de su récord de España), Ana Peleteiro regresa a una competición internacional con el objetivo de pelear por el oro en los Europeos bajo techo de Apeldoorn (Países Bajos) que comienzan este jueves.

La gallega tomó importantes decisiones tras la cita parisina, "una decepción" como ella reconoció en una entrevista que concedió a SPORT este lunes en Madrid en un sencillo y muy bien organizado acto de despedida que organizó la Federación Española de Atletismo en el madrileño Hotel NH Ribera del Manzanares, a los pies de donde se ubicaba el derruido Estadio Vicente Calderón.

Después de un problema de rodilla que amenazó con apearla de la pista cubierta, la discípula y esposa del excampeón europeo de triple (2014) se trató en Clínica CEMTRO de Madrid y tiene la mejor marca europea del año, los 14,33 que saltó en el Campeonato de España. La siguen la finlandesa Senni Salminen (14,07), la joven sueca Maja Askag (14,06) y la rumana Diana Ana Maria Ion (14,06).

MONDO regaló a Peleteiro sus marcas de carrera en París'24. / Sergio Reyes Robledo

¿Cómo está esa rodilla?

La verdad es que bien. He podido entrenar desde el principio de la semana sin ninguna molestia. Vamos, que estoy bien.

No dijo que no haría más pista cubierta, pero tuvo que desmentir que lo hubiese dicho...

Es un poco el día a día de mi vida. Muchas veces me toca desmentir cosas e intento no prestar atención, pero cuando hay tantísimo en juego como una selección o patrocinadores, me puede perjudicar y quise aclararlo en plan de decir, oidme, que no he acabado, que estoy yendo a Madrid a tratarme. Hay periodistas buenísimos y otros que no, como en todo.

"Si me dicen que no valgo, no hago caso, y si me dicen que soy la mejor, tampoco"

Y ha respondido para llegar al Europeo con la mejor marca del año (14,33).

Llego muy tranquila. Me da igual llegar líder o no, ser favorita o no. El trabajo está ahí, me he esforzado para llegar y lo voy a disfrutar. He enfocado mi vida profesional y personal en centrarme en lo importante para mí y para los míos, y no en el que dirán. Si me dicen que no valgo, no hago caso, y si me dicen que soy la mejor, tampoco. Tienes que llegar al Europeo y pelearlo.

Ana Peleteiro, en los recientes Nacionales bajo techo en Gallur. / EFE

¿Qué le ha aportado la vuelta a casa, a Ribeira con su marido Benjamin Compaoré como entrenador?

Creo que irradio felicidad y transmito que estoy en paz, muy focalizada en lo mío, cerca de la gente que quiero y luchando por mis sueños, que son los mismos que cuando tenía 10 años. Los me siguen saben que cada vez enseño menos mi vida personal.

"Llegué a París con una presión añadida, porque venía de hacer un grandísimo Europeo"

¿Cómo asimiló la sexta plaza en los Juegos? ¿Se presionó mucho?

Como en todo, lo raro es que te salga todo bien y a mí eso no me ha pasado en la vida. Cuando me pongo la camiseta de España lo he hecho muy bien muchísimas veces, pero otras no. Esta vez sí siento que llegué a París con una presión añadida, porque venía de hacer un grandísimo Europeo.

Y no estaba Yulimar Rojas por lesión, que eso también pudo presionarla más...

No estaba Yulimar ni algunas más, pero aparecieron otras. El deporte es así. No conozco a un deportista que siempre haya ganado y yo no soy una excepción. Fue una decepción, pero no me lo tomé mucho más allá. Estás triste un día, pero al siguiente fui a Disneyland con mi familia y ya estaba feliz. No me quedé anclada y me sirvió para tener la motivación que necesitaba en septiembre y tomar las decisiones que tomé. Para nada fue negativo, todo lo contrario.

Benjamin Compaoré y Ana Peleteiro, un binomio perfecto. / Instagram

¿Su hija la ayuda a relativizarlo todo?

Lo relativizo yo misma, porque el deporte me encanta, pero no es lo más importante de mi vida. Cuando eres madre o hay dificultades eres más consciente de eso. Me focalizo en lo que de verdad es importante, que es ver a mis padres con salud, o ver a mi hija feliz en verano. Ahí cambio enseguida el foco. El deporte es temporal, un espacio de mi vida que ojalá dure lo máximo posible y quiero disfrutarlo. Tengo la suerte de tener un trabajo que me encanta.

"No me gusta para nada ser el centro de atención, todo lo contrario. Odio cada vez que sale una polémica"

¿Le gusta ser el centro de atención o no tanto como parece?

Mira, Juan Carlos Higuero dijo ayer (por el domingo) que me gusta ser el centro de atención, pero que lo utilizo positivamente y eso le encanta. Se lo agradecí, pero la realidad es que no es verdad. No me gusta para nada ser el centro de atención, todo lo contrario. Odio cada vez que sale una polémica, cada vez doy menos entrevistas y hablo menos. Vivo en mi paz, que es lo más valioso de mi vida. No me gusta ser polémica, lo soy desde Barcelona 2012 (fue campeona mundial junior con 16 años). No sé por qué, pero ha pasado.

Quizás porque dice lo que piensa...

Pues no lo sé. A unos les gusto mucho y a otros no les gusto tanto. O porque tengo 'duende' como dicen los andaluces. No tengo ni idea e intento gestionarlo de la mejor forma posible. A veces me equivoco como todo ser humano y otras salgo airosa y todo el mundo me aplaude, pero no lo busco ni mucho menos, sino todo lo contrario. Yo quiero ser noticia por ser una grandísima deportista y nada más. La gran mayoría de veces que he tenido polémicas no han sido por algo causado por mí, sino por la connotación que se le haya podido dar. A ver si de una vez por todas la gente realmente empieza a conocerme un poco más y ve esa parte más personal mía, que es muy diferente de lo que se pueda dar a entender.

Peleteiro, en Gallur con su oro en el Campeonato de España. / EFE

¿Sería especial un gran éxito en Apeldoorn la semana del 8-M?

¿Por la semana de la mujer? Mira, yo creo que el día de la mujer son todos los días, igual que el de los hombres y el de todos los que quieren pelear por sus sueños. Será especial por mí y por mi familia. A ver, podría ser, pero no lo estaré pensando antes del Europeo. Es algo que se celebra y es muy importante.

"Si tengo salud, voy a ir al Mundial de Nanking (China)"

Si todo va bien en Apeldoorn, ¿la veremos en el Mundial?

Sí, sí. Si tengo salud, voy a ir al Mundial de Nanking (China).

Y para acabar, el Mundial de Tokio (única medalla que le falta)...

Ya casi fuera del verano, casi en octubre. Es una temporada muy llena y antes del Mundial tendré la Copa de Europa (por países) en Madrid, porque para mí es super importante competir en casa y disfrutar del público de Vallehermoso.

Entonces, hablar del ciclo olímpico y de Los Ángeles'28...

Queda mucho para eso. Nada, nada, partido a partido y esta semana tengo el Europeo que es muy importante (después en un 'canutazo' admitió que es joven, que tiene 29 años y que si las lesiones la respetan sí se ve comptiendo en los próximos Juegos e incluso algún año más.