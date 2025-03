Lamine Yamal, camino de Lisboa en pleno Ramadán

El Ramadán, la festividad más significativa e importante para la comunidad musulmana, impacta en la Champions del Barça en la figura de Lamine Yamal, aunque el club ha trabajado al máximo, como hace cada año por esta fechas, para minimizar sus consecuencias. El jugador, que se medirá este miércoles al Benfica en la ida de los octavos de final del gran torneo europeo, está monitorizado en todo momento por los servicios médicos del club azulgrana, que le han diseñado un plan especial.

Ese plan busca atenuar las secuelas de ese ayuno que arrancó el 1 de marzo y expirará el próximo día 30. Durante este mes, Lamine Yamal debe mantener el ayuno diurno para mantenerse en el Ramadán, un mes de recogimiento y purificación espiritual en el que se deben realizar cinco oraciones diarias postrados hacia La Meca: Fajr (primer rezo del alba antes de la salida del sol), Dhur (al mediodía), el Asr (media tarde), el Magreb (tras la puesta del sol, marcando el final del ayuno) e Isha ( por la noche).

Ansu Fati, el otro implicado

No está haciendo nada especial el Barça con Lamine ni tampoco con Ansu Fati, el otro jugador que hay en la plantilla, aunque en su caso no tiene tanta trascendencia en el desarrollo del equipo. No juega Ansu desde el pasado 4 de enero en Barbastro. Aquellos 28 minutos en la Copa han sido los últimos del número 10 en el Barça, cayendo en el olvido. Pero Flick sí lo ha incluido en la relación de 24 jugadores que viajan a Lisboa para iniciar la ronda decisiva de la Champions

Lamine Yamal, en cambio, ha disputado 35 partidos de los 40 que lleva el Barça de Flick. Y no descansa, precisamente, desde Barbastro. Desde entonces ha encadenado el delantero 14 partidos consecutivos. Y los 14 de titular.

"Horario biológico alterado"

Con Lamine Yamal, los médicos, como hicieron en su día con jugadores como Dembélé, trazaron una dieta adecuada para la hora del cena cuando rompen el ayuno que va de sol a sol estando, en todo momento, presente la prohibición de ingerir líquidos. De ahí que en el entrenamiento previo al duelo contra la Real Sociedad se apreciara como el joven delantero se quedaba jugueteando con el balón mientras el resto de sus compañeros aprovechaban un parón para beber.

Lamine Yamal felicita a Pau Cubarsí después de que el central lograra el 2-2 del Barça ante el Atlético en Montjuïc. / Jordi Cotrina

Hay recomendaciones desde el FIFPRO, el sindicato mundialde jugadores, en las que se explica que los entrenadores, en este caso Flick, debe adecuar la carga de trabajo de los futbolistas ya que "necesitan adaptarse a un horario biológico alterado", como recuerda el doctor Vincent Gouttebarge, médico jefe de FIFPRO y antiguo futbolista profesional, jugó 14 temporadas en Francia y los Países Bajos, precisando que "la alteración del sueño puede tener el mayor impacto".

En todos esos detalles ha trabajado el Barça ya que se constata, como dice Gouttebarge, que "el reloj cronológico es diferente al que está acostumbrado y, combinado con la falta de nutrición e hidratación durante el día, puede ser un reto para el rendimiento".

Mo Salah, en un partido con el Liverpool. / LFC

A ese reto se enfrenta el cuerpo técnico del Barça y, por supuesto, Lamine Yamal. En idéntica situación se halla Bruno Lage, el entrenador del Benfica, con cuatro jugadores que también siguen el Ramadán: Kokçu, Akturkoglu, Amdouni y Bajrami. Y lo mismo le pasa a Ancelotti con Rüdiger y Güler en el Madrid. Y a Arne Slot con Mo Salah, su gran estrella, en el Liverpool en las horas previas al decisivo duelo de Champions contra el Paris SG en el Parque de los Príncipes este miércoles.Y, por supuesto, el propio Dembélé, el nuevo líder ofensivo del equipo de Luis Enrique.