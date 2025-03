El histórico triplete en 60 vallas y Diame dan lustre a una notable mañana

El atletismo español ha completado una notable actuación en la sesión matinal de este viernes en los Europeos bajo techo de Apeldoorn con cuatro protagonistas de excepción que lucharán por la gloria en las finales de sus pruebas a la espera de que esta tarde Ana Peleteiro haga valer su papel de favorita en la final de triple salto.

La valenciana Fátima Diamé superó la calificación en salto de longitud con la séptima marca (6,59 metros) y el trío de los 60 metros vallas formado por Quique Llopis, Asier Martínez y Abel Jordán ha hecho historia accediendo a la final.

Los dos únicos precedentes similares datan de 1986 y 1988, cuando los precursores Javier Moracho y Carles Sala se colaron entre los ocho mejores. Llopis volvió a ejercer de 'jefe de filas' con una gran victoria en su serie, otra vez rozando el récord español que comparte con Orlando Ortega.

Asier Martínez y Quique Llopis, en la línea de meta / / RFEA

Con 7.49, se quedó a una centésima tras igualarlo dos veces la semana pasada en Madrid y acreditar 7.50 en el Campeonato de España. Recuperado para el atletismo, el excampeón europeo al aire libre Asier Martínez fue cuarto en esa misma carrera con 7.56 y logró el primer pase por tiempos en un avance de lo que podría suceder este verano con su mejor prueba, los 110 metros vallas.

Aún faltaba el nuevo prodigio del atletismo español, el gallego Abel Jordán. El estudiante de Ingeniería Mecánica en la Universidad de Fullerton (California) superó una mañana puesta en escena para progresar hasta la cuarta posición con 7.58 y hacerse con el último billete por tiempos. Y ojo, que lidera el ránking europeo en 60 lisos empatado con el sueco Kenrik Larson (ambos 6.54).

Diamé, sufriendo

La valenciana sigue buscando su mejor versión y empezó fuerte en la clasificación de longitud con 6,59, hizo nulo en el segundo y saltó 6,56 en el tercero con una huella evitable que le restó al menos 10 centímetros.

Nueva final para Fátima Diame / / RFEA

Tuvo que sufrir, pero la medallista de bronce en el Mundial bajo techo de 2024 estará en la final en una nueva muestra de lo mucho que ha ganado en regularidad desde que cambió Valencia por Guadalajara para ponerse a las órdenes de Iván Pedroso.

El mejor salto lo logró la suiza Kälin (6,77), aunque la favorita es la alemana Malaika Mihambo (6,68), bicampeona mundial y europea al aire libre y oro olímpico en Tokio'21 que busca su primer metal dorado bajo techo.

Cuatro de seis en 400

Iñaki Cañal puso en valor su reciente título nacional en 400 metros con una perfecta gestión de su serie. El gijonés tomó la calle libre en segunda posición y se impuso con 46.11 para presentar sus credenciales en una prueba en la que podría tener mucho que decir.

Lo de Markel Fernández debería enseñarse en las escuelas. A sus 22 años, el vizcaíno superó en la línea al local Klein Ikkink y lograr el pase por puestos (segundo con marca personal, 46.19). Ganó el polaco Maksymilian Szwed (20 años), bajando su marca a 51.69. Por contra, Óscar Husillos no será semifinalista. El atleta que fue descalificado en 2018 por una cacicada de World Athletics cuando era campeón mundial, no salió airoso del combate de 'muay-thai' en el que se convirtió su serie y llegó último.

Markel Fernández compitió como un veterano / / RFEA

En féminas, Paula Sevilla volvió a evidenciar el acierto de cambiar los 200 por los 400 y se situó primera al paso por el 200 para no abandonar esa posición y ganar otra vez por debajo de 52 (51.75). ¡A ver si pasa a la final y mantiene el cambio para el aire libre!

También rayó a gran nivel Eva Santidrián. La burgalesa se fue tras la neerlandesa Lieke Klaver y aguantó segunda con (51.81). No tuvo suerte la subcampeona española Blanca Hervás. La madrileña no consiguió la segunda plaza tras la checa Manuel en la calle libre y pagó los metros de más que corrió. Lo intentó en la recta, pero no le quedaban fuerzas y fue cuarta con 53.32.

Canales, el líder

Elvin Josué Canales ejerció de referente del sexteto español de 800, que perdió tres piezas de cara a las semifinales (Lorea Ibarzabal, Marta Mitjans y Álvaro de Arriba). El hispanohondureño Canales se puso segundo tras el polaco Widerka en una serie muy rápida para cambiar en la última vuelta y ganar con 1:45.94 para pasar a semifinales por la puerta grande!

El excampeón mundial Mariano García demostró su veteranía para sellar su clasificación por puestos en una serie que dominó junto uno de los grandes favoritos, el belga Eliott Crestan, para llegar segundo con 1:46.75. El que no compitió bien a nivel táctico fue un especialista como el excampeón Álvaro de Arriba, quien se quedó sin tiempo para imponer su final y acabó cuarto con 1:48.40.

Mariano García llevó su 'moto' a las semifinales / / RFEA

En féminas, Daniela García volvió a demostrar su capacidad competitiva en las series de 800 femeninos, no dejándose ir cuando se descolgó de las tres primeras con la suiza Audrey Werro marcando un duro ritmo. La balear peleó hasta el final y llegó cuarta con 2:02.75 para pasar con el segundo de los dos tiempos mientras la helvética batía el récord continental sub'23 (2:00.92).

Decepcionó la madrileña Lorea Ibarzabal, actual campeona española que fue quinta con 2:03.50 tras perder la cuerda en un momento clave. "Estoy bastante triste y decepcionada", dijo. Y palabras de admiración para la catalana Marta Mitjans, quien con 18 años cumplidos el 28 de diciembre no se rindió hasta que superó a una rival para llegar quinta con 2:05.60.

El resto de pruebas

Con la ausencia del oñilense Jorge Ureña por su caída en los 60 vallas del Campeonato de España que lo dejó sin mínima, el heptatlón vivió sus tres primeras pruebas (60 lisos, longitud y peso) con el suizo Simon Ehammer como líder gracias a sus 8,20 en longitud (2.862 puntos), seguido por el alemán Till Steinforth (2.775) y por el noruego Sander Skotheim (2.707).

El atletismo español también lamenta la ausencia del campeón olímpico Jordan Díaz en un triple en el que tampoco está el subcampeón olímpico Pedro Pichardo. El mejor fue el italiano Andrea Dallavalle (16,87), seguido por su compatriota de origen cubano Andy Díaz (16,74) y del alemán Max Hess (16,72). Los tres deberían jugarse las medallas.

Por último, tampoco hubo sorpresas en la altura femenina, donde hubo pacto tras el 1,89 para que pasasen nueve y no ocho a la final. La 'recordwoman' mundial Yaroslava Mahuchikh (2,10 metros) no se despeinó y también pasaron la británica Morgan Lake y la jovencísima Angelina Topic (hija del excampeón europeo y bronce olímpico croata Dragutin Topic).