Piqué declara ante la jueza que la UEFA le pagó una comisión de 450.000 euros cuando aún era jugador del Barça

El exfutbolista y empresario Gerard Piqué ha asegurado este viernes a la jueza que investiga el caso Supercopa, Delia Rodrigo, que mientras era jugador del FC Barcelona cobró una comisión de al menos 900.000 euros por conseguir que la empresa Grifols patrocinara la Champions League femenina y otras competiciones femeninas de la UEFA, según consta en la transcripción de la declaración a la que ha tenido acceso esta redacción. Estos fondos, que suponen el 10% de la operación, fueron sufragados a medias por la compañía catalana y la UEFA, por lo que cada uno entregó al menos 450.000 euros al que fuera defensa de la selección española, según ha declarado él mismo.

"Yo tengo una buena relación con Grifols, que es una empresa en Cataluña que viene a invertir mucho en el fútbol femenino y a esponsorizar una competición importante. Y en su momento les sugerimos la Champions femenina, que estaba despuntando mucho. Contacté con el CMO [jefe de marketing] en ese momento de la UEFA y llegaron a un acuerdo que, hablo de memoria, creo que eran tres años a 3 millones cada año y nos llevamos un 10% de comisión por eso", ha dicho Piqué, que después ha reconocido que como habló "con las dos partes, se procedió a que el 5% lo pagara Grifols y el otro 5% la UEFA, [...] que tiene otra competición que es la Champions League".

Este periódico ha podido confirmar que Grifols y la UEFA hicieron público el 14 de julio de 2021 el acuerdo de patrocinio del fútbol femenino del organismo. En una nota de prensa se especificó que este tenía una duración de cuatro años, y no tres, como ha afirmado el propio Piqué ante la magistrada. Esta circunstancia elevaría la comisión total percibida por este exfutbolista a 1,2 millones de euros, de los que 600.000 habrían sido sufragados por la UEFA.

Piqué no anunció su adiós al Barça y su retirada del fútbol hasta el 4 de noviembre de 2022. Es decir, siguió en activo durante un año y medio después de facilitar el acuerdo entre Grifols y la UEFA y cobrar una comisión por ello, disputando en este periodo de tiempo dos ediciones de la Champions League, competición organizada por la propia UEFA. Una comisión, no obstante, que no está bajo investigación y cuya legalidad en ningún caso está en cuestión.

Un acuerdo "más fácil"

Durante el interrogatorio de su abogado, Piqué calificó de "parecido" el acuerdo con la UEFA por la Champions League femenina y el de la Federación Española de Fútbol por la Supercopa: "Grifols como SELA [la compañía saudí que pagó para que la Supercopa se celebrara en el país árabe] están dispuestos a invertir dinero, en este caso para pagar a la UEFA", ha destacado el exfutbolista.

Luis Rubiales / Nacho García

Sin embargo, el contrato con la compañía catalana para financiar la Champions League femenina, entre otras competiciones femeninas, fue, ha explicado Piqué, "mucho más fácil", porque "Grifols es una marca atractiva y la UEFA está invirtiendo mucho en el fútbol femenino", y por eso el acuerdo "se cerró en un mes o en un mes y medio", ha dicho el exfutbolista del Barça, que ha recordado además que en este caso estaban tratando con esta empresa catalana, cuyos responsables ha asegurado conocer directamente: "Tengo confianza y no se puede comparar con SELA, porque [Arabia Saudí] es un país con el que no había tratado nunca".

Recurrió a Rubiales

En la declaración como investigado ante la jueza del caso Supercopa, Piqué también ha reconocido que recurrió a Luis Rubiales para que le ayudara a cobrar las comisiones que ha venido percibiendo por lograr que la Supercopa se celebre en Arabia Saudí, según han explicado a esta redacción fuentes presentes en la comparecencia. Así, según su declaración, cuando Piqué tuvo problemas para el cobro del dinero de la empresa pública saudí SELA, este intentó "tocarle la fibra" a Rubiales diciéndole que había logrado una oportunidad "histórica" para el fútbol español.

Y después de que el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) hablara con los saudíes, SELA desbloqueó los pagos. Sin embargo, el exfutbolista de la selección española ha negado haber entregado nada a Rubiales o a cualquier otro cargo de la Federación por esta intermediación.