Estas son las principales propuestas de los candidatos a presidir el COI

El Comité Olímpico Internacional (COI) escoge este jueves 20 de marzo a su nuevo presidente en una sesión que dará comienzo a las 15.00h (hora española). La marcha de Thomas Bach tras haber cumplido el máximo de 12 años de mandato ha abierto nuevos escenarios en la máxima autoridad olímpica y hasta siete candidatos aspiran a dirigir el organismo. La mayoría de candidatos coincide en aspectos como que el medio ambiente y la tecnología deben ser estratégicos o en recuperar la neutralidad del COI, pero hay otros aspectos como el deporte femenino o la forma en la que deberían celebrarse los juegos en los que difieren.

S.A.R. Príncipe Feisal Al Hussein, David Lappartient, Johan Eliasch, Juan Antonio Samaranch, Kirsty Coventry, Lord Sebastian Coe y Morinari Watanabe han presentado sus candidaturas de las cuales estos son los principales puntos:

Hijo del Rey Hussein y la princesa Muna, el hermano pequeño del Rey de Jordania Abdullah II ha presentado su candidatura a presidir el COI enmarcada en la necesidad de rentabilizar el deporte, dar más voz a los deportistas y construir "puentes" entre los continentes y las diferentes culturas en el movimiento olímpico. "Debemos asegurar un retorno atractivo de la inversión para nuestros socios y responsables de las retransmisiones actuales, así como aumentar nuestro atractivo y alcance universal para atraer a nuevos socios", puede leerse en su programa.

Con un pasado en el deporte amateur ligado a la lucha libre, y habiendo competido como copiloto en el Rally de Jordania, el militar ha considerado que es el momento de que la presidencia del organismo esté en manos de una mentalidad 'no-occidental'. En ese sentido, el candidato propone una revisión del calendario olímpico para que el clima no impida a algunas zonas del mundo acoger unos juegos y convertir el deporte en un agente unificador capaz de promover la paz y sacar lo mejor de las sociedades.

De igual modo, el candidato pretende dar más peso a los deportistas en las decisiones estratégicas y promover mecanismos de acompañamiento para estos velando por su integridad y desarrollo. "Como parte de mi compromiso por proteger el bienestar físico y psicológico de los deportistas, debemos garantizar que cuando lleguen al final de sus carreras deportivas, existan vías para que aquellos puedan seguir una segunda carrera profesional durante un largo tiempo en la que puedan utilizar sus destrezas, experiencia y conocimientos", reza su programa.

El político y dirigente deportivo francés, presidente de la Unión Ciclista Internacional (UCI), aspira a dirigir el máximo organismo olímpico con una propuesta enfocada en la integración de la tecnología en los Juegos y la apertura a nuevas oportunidades digitales.

Según su punto de vista, una de las mayores amenazas que deberá afrontar el COI en el próximo mandato son las consecuencias de un mundo globalizado y marcado por las desavenencias, los nacionalismos, el terrorismo y los movimientos populistas. Para el político, el COI debe reflexionar acerca de estos desafíos para integrarlos en las políticas que implemente. En la misma línea integradora, para 2036, Lappartient propone conseguir en el COI la paridad total entre sus miembros.

Para Lappartient, la Inteligencia Artificial es un hecho y su aplicación es obligatoria. Tanto para hacer más accesibles y justas las competiciones mediante aplicaciones tecnológicas como para posibles mitigaciones, gobernanza y supervisión. Por otro lado, el dirigente francés propone la creación de los Juegos Olímpicos de los eSports y conceder a África la organización de los Juegos Olímpicos en el futuro para asegurar la diversidad.

El multimillonario sueco-británico de 62 años es actualmente el presidente de la Federación Internacional de Esquí y Snowboard (FIS) y se considera abiertamente ecologista. Su propuesta para conseguir llegar a la presidencia del COI se encuadra en un reenfoque de los Juegos que respete el medio ambiente y propone hacerlo como si se tratara de una empresa. "Aunque el COI no es una empresa, debe gestionarse de manera empresarial. En la práctica, eso significa unos parámetros de rendimiento claramente definidos, con responsabilidad por el éxito o el fracaso", puede leerse en su programa.

Por otro lado, el candidato aboga por devolver a los deportistas al centro de la cuestión y darles más voz en las decisiones, así como proteger sus intereses con especial cuidado pero no así ampliar sus prestaciones económicas al ganar, sino repartiendo esos recursos económicos entre más atletas para promover su desarrollo.

Otra de las bazas con las que quiere contar es la de devolver la igualdad a todos sus miembros "delimitando el deporte femenino sin concesiones. Debemos volver a los hechos biológicos para garantizar la equidad. Creo firmemente que debemos delimitar el deporte femenino, garantizando que solo puedan competir en él quienes hayan nacido mujeres", puede leerse en su programa. Por otro lado, el multimillonario aboga por la reaceptación de los atletas rusos y bielorrusos para impedir que sean utilizados como armas políticas. "Tener un pasaporte de un país concreto no debería ser un impedimento para perseguir los sueños deportivos propios", dice en el documento.

Eliasch, además, quiere poner énfasis en el papel de la tecnología dentro del movimiento olímpico. "Transformaremos nuestro enfoque hacia la digitalización, el streaming y la narración de historias para ir por delante. La IA es la nueva realidad; es esencial adoptarla parmejorar la eficiencia, el entrenamiento y el arbitraje", asegura el empresario en su memoria.

El hijo del mítico expresidente del Comité Olímpico Internacional aspira a seguir los pasos de su progenitor al frente de la entidad olímpica con un programa basado en destacar la marca olímpica, de la que ya tiene antecedentes dadas sus dos vicepresidencias del COI recientes, en especial explorando nuevas formas de ingresos y recomendando reexaminar el programa de patrocinios internacional.

Otro de los puntos clave de su programa es el de revalorizar a los deportistas a partir de la protección de la mujer en el deporte. "El COI tiene el deber fundamental de salvaguardar el deporte femenino adoptando una política que mantenga distinciones inequívocas entre las categorías masculina y femenina", dice en su programa. "La realidad es que las competiciones femeninas tienen que ser seguras para las mujeres y justas. Como el transgénero afecta distinto a atletas en un deporte u otro, no es lo mismo cómo te afecta en el tenis de mesa, que en deportes ecuestres o en boxeo, pues pasamos a las federaciones la implementación del principio", razonó semanas atrás en una entrevista con EL PERIÓDICO.

En otro orden de temas, Samaranch propone la creación de un fondo de inversión olímpico para crear una nueva fuente de ingresos. "Si nos aliáramos con alguno de los mejores fondos de capital riesgo que hay en el mundo y nos asociáramos conjuntamente con su capacidad de gestión de inversiones, y nuestra capacidad de aportar valor e identificar oportunidades, creo que seríamos uno de los sitios donde más dinero institucional vendría para invertir", dijo en la entrevista.

Por otro lado, Samaranch aboga por dar recursos a los deportistas para convertirlos en 'influencers' olímpicos que puedan dar imagen de marca y diseminar los valores olímpicos a través de sus redes sociales y canales de difusión así como crear sus propias fuentes de ingresos, ya que considera que no deberían cobrar del COI. También insiste en la importancia de crear salvoconductos para los 'Olympians' para cuando se retiren de la competición como darles presencia dentro de la Familia Olímpica.

La dos veces campeona olímpica de natación de Zimbabue se ha erigido como la única mujer y la candidata más joven con opciones reales a presidir el COI en esta elección. La candidata ha presentado un programa que pretende volver a poner en el centro a los deportistas y procurar que el COI pueda atender sus necesidades, apoyarles en todo y protegerlos de las presiones a las que son sometidos durante las competiciones. "Estoy decidida a promover la igualdad de los atletas en todos los países, lo que implica reforzar el deporte femenino protegiendo a las atletas y promoviendo la igualdad de oportunidades para las mujeres en todos los niveles de nuestro Movimiento", afirma en su programa.

En lo que respecta a Rusia, la candidata aboga por volver a permitir a los deportistas competir y no hacerles pagar por las decisiones de sus países de las que no son responsables. "A efectos de promover nuestros valores de excelencia, respeto y amistad, el COI debe permanecer neutral y no ser utilizado con fines políticos". Una política de neutralidad y distancia que pretende rematar con la "tolerancia cero frente a la corrupción, el dopaje y los comportamientos poco éticos", promete la candidata.

El excampeón olímpico británico en medio fondo y presidente de World Athletics, ha presentado una propuesta cimentada en el impacto del cambio climático en el calendario deportivo global, la protección del deporte femenino en cuestiones de género, reforzar los sistemas antidopaje y la rentabilidad económica de los juegos y los deportistas.

Acerca de la cuestión del deporte femenino, desde la presidencia de World Athletics Sebastian Coe ya tomó una decisión polémica al prohibir la participación de los deportistas transgénero en las competiciones de atletismo que ahora pretende extrapolar al COI en caso de ser elegido.

Por otro lado, el candidato pretende reforzar los programas de retribución económica de los deportistas mediante la creación de pactos comerciales. "Quiero crear modelos de valor compartido en los que los atletas se beneficien del éxito comercial de los Juegos, reconociéndoles como socios esenciales", afirma en el programa. "Llevo 30 años en la industria del deporte comercial, es un sector que entiendo. Debemos facilitar asociaciones de alto rendimiento con beneficios comerciales cuantificables, en las que estemos realmente comprometidos con el éxito de la otra parte. Así podremos crear juntos valor a largo plazo", asegura el candidato.

El exgimnasta y actual presidente de la Federación Internacional de Gimnasia (FIG), es uno de los candidatos cuyo programa ha sido elaborado de forma más directa y escueta. En tan solo 5 páginas, el aspirante resume las iniciativas que pretende poner en práctica en caso de ser elegido presidente del máximoórganoo de gobierno olímpico.

Una de sus propuestas más llamativas es la de la celebración simultánea de los Juegos en cinco ciudades, una en cada continente y que las competiciones pudieran seguirse en directo y streaming a todas horas. Según su propuesta, los Juegos se retransmitirían y se ofrecerían en streaming 24 horas al día, reuniendo así al mundo entero alrededor de lascompeticioness que se repartirían en 10 deportes en cada ciudad anfitriona, es decir, un total de un total de 50 deportes.

Por otro lado, el candidato propone la creación de una comunicación más fluida entre delegaciones de distintos países para promover el espíritu olímpico así como nuevos flujos comerciales entre socios y patrocinadores donde los atletas puedan encontrar ofertas de patrocinio. Además, el japonés propone una revolución en la gobernanza del organismo con la creación de un sistema bicameral para la toma de decisiones con la creación de un congreso y un senado de representantes.