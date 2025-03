María Tato rompe su silencio: "Se han dicho muchas mentiras"

María Tato, miembro del Comité Ejecutivo de la candidatura del Mundial de 2030, entregó este miércoles al mediodía a la RFEF el informe calificando las sedes para el torneo y seguidamente puso su cargo a disposición de la RFEF. Esta noche, ha hablado de ello en 'El Larguero' de Cadena SER.

"He puesto mi cargo a disposición del presidente. No estoy acostumbrada a la presión de estos días. No me gusta enfrentarme a situaciones donde todo parece estar manipulado. En las negociaciones llegamos a este punto. He decidido dar un paso al costado para no seguir siendo parte de este circo. No me voy. La mayoría suele quedarse hasta que la situación se vuelve insostenible, pero ese no es mi caso", empezó explicando su versión sobre lo sucedido.

Tato recalcó que no se trata de un cese, y matizó que "he puesto mi puesto a disposición del presidente Louzán y en las negociaciones finalmente ha acabado como un cese. He decidido apartarme básicamente porque no soy capaz de aguantar en este foco ni no quiero continuar en este foco. No sé si alguna vez os ha pasado... La gente se sigue quedando en su puesto hasta que tiene el agua al cuello y no es mi caso".

La manager de la candidatura del Mundial 2030 aseguró que "no quiero ser diana de nada. Esto está teniendo una dimensión donde empieza a haber declaraciones de índole política y no quiero estar en el medio".

Sobre si se siente traicionada, Tato afirmó que "a nadie le gusta que un compañero le grabe en una reunión de trabajo. De hecho, ya he tomado medidas legales. Me parece que nadie tiene derecho a hacer eso. Y por mucha inquina que tenga a alguna persona, al presidente o a quien sea, debe manipularlo, hacer uso de esto y llevarlo a medios de comunicación con el ánimo de hacer daño".

Tato también habló de los documentos que hacen referencia a las sedes escogidas, comprometiéndose a explicar los criterios. "Mañana explicaré los criterios del Excel. Cuando estás debajo de un paraguas, tu no decides la comunicación. Ahora que no estoy, tengo responsabilidad absoluta porque hablo como María Tato", indicó.

Finalmente, Tato concluyó afirmando que "han sido días duros. La impotencia de leer frases falsas, audios manipulados... Se han escuchado muchas mentiras. La sensación es de impotencia de cuando sale una foto. Es una sensación que no deseo a nadie. Te sientes manipulada. Faltas en honor a la verdad”.