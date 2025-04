El delantero del Avilés que quiere marcar la diferencia en el derbi comarcal: "Llevo tiempo sin marcar, ojalá hacerlo este tiempo este domingo"

Aunque el último derbi no dejó las mejores sensaciones en el Avilés, ya que el Marino estuvo mejor sobre el terreno de juego, Santamaría fue el factor diferencial para que los tres puntos se quedasen en el Suárez Puerta. El gijonés sigue trabajando para recuperar "la chispa", algo que le costó volver hacer tras su primera lesión, y espera volver a marcar la diferencia en Miramar. "Llevo tiempo sin marcar, ojalá hacerlo en el derbi", señala.

"Después de la última lesión, que me tuvo un mes fuera, estoy volviendo a recuperar la chispa de principio de temporada. Cada vez me veo con mejores sensaciones", detalla Santamaría, que lamenta haber sufrido dos lesiones que le han dejado diez partidos fuera, algo que "no me había pasado en la carrera". Ahora, a diferencia de su primera molestia, "de la que volví con más cuidado", "me encuentro mejor, como que está volviendo esa chispa que me caracteriza".

Tras su regreso, Rozada está optando por una fórmula mixta para juntar a sus dos delanteros y no perder fuerza en el centro del campo. Para defender, el Avilés forma en 4-4-2, pero para atacar Santamaría cae al costado derecho, para dejar a Javi Cueto peleando con los centrales. "Me siento cómodo liberado, detrás de Cueto. Me gusta tener a un delantero que fije y yo poder hacer un poco como mediapunta", analiza el ariete, que destaca el trabajo de Soler por la banda a la hora de atacar, lo que le permite caer más por dentro.

Santamaría quiere seguir reencontrándose con su mejor versión en Miramar, en un derbi al que le tiene "muchas ganas". "Todos sabemos de la dificultad que tiene ese campo. Llevamos mucho sin ganar fuera y queremos cortar esa racha", subraya el atacante, que subraya las buenas sensaciones que está teniendo el Avilés en su fútbol, algo que choca con el momento que vivieron en la primera vuelta. "Se vio contra el Pontevedra que ahora estamos teniendo un buen momento de juego", indica el gijonés que, por el momento, solo quiere escuchar hablar del Marino. "El objetivo es el tercer puesto, pero ahora solo miramos a este partido y luego al Escobedo. Cuando queden tres jornadas ya miraremos dónde estamos", resume el blanquiazul, que confía en volver a ver puerta tras tres meses de sequía.