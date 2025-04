Flick, sobre el duelo con el Betis: "El equipo cree en sí mismo. Mi sueño es jugar 15 partidos más"

De momento, tres de tres. Osasuna, Girona y Atlético. Tres partidos y tres victorias en un enloquecido calendario y el Barça de Flick ha firmado un triple perfecto: seis puntos de seis en la Liga y pase a la final de Copa donde le aguarda el Madrid de Ancelotti.

"Es bueno ver todo esto, todos han visto un equipo y no solo en el campo sino en el banquillo. Me gusta lo que veo en el vestuario. Es un rompecabezas que nos lleva al éxito. Pero nos centramos en los próximos partidos, no en los sueños", ha dicho el alemán.

"No me gusta hablar de mí"

"No sé lo que sueña el presidente, nuestro objetivo es jugar 15 partidos más. Mi sueño es jugar 15 partidos más, significaría que habríamos tenido una temporada fantástica", ha comentado Flick, quien ha eludido arrogarse todo el éxito de esta transformación que ha vivido el Barça.

"No me gusta hablar de mí, tengo a mi alrededor a un equipo de trabajo fantástico", ha precisado el entrenador. "Tengo expertos que me ayudan mucho para aplicar la idea idónea de fútbol. Yo solo intento ayudar a los jugadores y es fantástico que el equipo esté mejorando. Ya se ve la atmósfera que hay en el vestuario. Es fantástico", ha confesado.

No hay descanso, sin embargo, para el líder del campeonato, que recibe este sábado por la noche en Montjuïc (21.00 h) al Betis, al lanzado Betis de Pellegrini, que viene sin el sancionado Isco. Aparece en la montaña olímpica con seis victorias consecutivas, situado en el sexto lugar, empatado a puntos con el Villarreal. Ambos tienen 47.

Y el Barça, además, tiene que ir gestionando los descansos porque el miércoles aparecerá el Dortmund en su hogar para jugar la ida de los cuartos de final de la Champions. Todo bajo la frase de “soñar está permitido”, como explicó Flick tras eliminar al Atlético en el Metropolitano gracias al gol de Ferran Torres.

"No es solo de Barça y Madrid, no es solo eso. Hay otros equipos que tienen calidad para ganar esta Liga", Hansi Flick — Técnico del Barça

"El equipo cree en sí mismo, eso es bueno. Pero queda mucho. No es solo de Barça y Madrid, no es solo eso. Hay otros equipos que tienen calidad para ganar esta Liga", ha reconocido Flick, explicando que el Barça "luchará por todo en las competiciones en las que estamos" pero ha pedido la máxima concentración. "No pensamos en el Dortmund, solo en el Betis. Será un partido difícil, tendremos que dar nuestra mejor versión", ha añadido.

"Los jugadores tienen la respuesta adecuada"

“Sé que será difícil, debemos jugar nuestro mejor partido”, ha contado el entrenador azulgrana, quien ha explicado una de las claves de crecimiento de su equipo, sobre todo en la segunda parte contra el Atlético. “Creo, y eso lo he dicho una y dos veces, que ahora tienen la respuesta adecuada, defendieron muy bien en la segunda parte", ha indicado tras dejar al Atlético sin chutar a puerta en 90 minutos.

"Es crucial eso para el Barça, claro que podemos mejorar todavía más. Cometemos errores que no debemos cometer. Deberíamos eliminar, como dicen en el tenis, los errores no forzados”, ha reconocido Flick. “El equipo cree en lo que hace y que tiene calidad para ganar a cualquier equipo. Mañana sabemos que será un partido difícil”, ha añadido el alemán.

“Nosotros chequeamos cada día el estado físico de cada jugador, a qué nivel están, si duermen bien… Es importante que duerman bien, que coman bien y mi equipo técnico hace todo lo posible para que estén al cien por cien" Hansi Flick — Técnico del Barça

Quiso Flick colocar a Gavi ante el Atlético, “pero hubo dudas y decidimos que lo mejor era no hacerlo”. Por eso, no quiso correr riesgos con el centrocampista andaluz. “He hablado con el doctor y con el fisio, todo está bien, podría jugar mañana”, ha revelado el entrenador, quien confía en Gavi para darle dinamismo al equipo.

Ferran Torres celebra su gol a Osasuna / Jordi Cotrina

“Nosotros chequeamos cada día el estado físico de cada jugador, a qué nivel están, si duermen bien… Es importante que duerman bien, que coman bien y mi equipo técnico hace todo lo posible para que estén al cien por cien. No es fácil, pero lo estamos consiguiendo. Ganar te da confianza", ha reconocido Flick.

"Piernas frescas" ante el Betis

"Cuando leo las entrevistas con los jugadores pienso en que estamos en un momento en que podemos hacer cosas pero lo debemos demostrar ante los rivales. Pero cuesta mucho, claro que cuesta mucho”, ha comentado Flick, obligado a gestionar el reparto de esfuerzos de un grupo que ha jugado tres partidos en una semana.

“Me gusta lo que veo en el vestuario. Me gusta”, ha admitido, reconociendo que introducirá rotaciones en el once inicial. “Es normal, hablo con los expertos y lo decidimos de forma conjunta. Tenemos que ver cuántos minutos jugará cada uno. No miramos al Dortmund, nos centramos solo en el Betis. Quizá haya que llevar piernas frescas mañana”.