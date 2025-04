Saka somete a Alaba a un durísimo calvario que señala a Ancelotti

La catástrofe del Real Madrid frente al Arsenal (3-0), por muy ventajista que suene, se intuyó desde que se conoció el once titular. Sí, esto es la Champions y este equipo es el Real Madrid, lo que anima a contener cualquier análisis previo en negativo, así lo marca la historia. Pero se veía venir tan pronto como se conoció la identidad de los defensores blancos. Cuando el partido cogió temperatura, esos augurios hallaron confirmación.

Como si el sentimiento de culpa le carcomiera, más bien preso de esa sensación que todos tenemos de vez en cuándo de haber meditado mucho una decisión para terminar tomando la decisión incorrecta, Carlo Ancelotti no dejaba de dar instrucciones a su lateral izquierdo. Ahí no estaba ni el lesionado Mendy, ni Fran García, ni siquiera Camavinga.

La "experiencia" de Alaba

Ahí estaba David Alaba, que durante algunos años pudo presumir incluso de ser uno de los mejores especialistas del mundo en esa posición. Pero de eso ha pasado tanto tiempo que... "Tiene experiencia, puede ser importante", había dejado dicho Ancelotti antes de empezar, de nuevo apelando a la jerarquía y la veteranía para resolver disyuntivas. A estas alturas de su vida y su carrera, 'Carletto' ya no va a cambiar: normal, le ha ido muy bien así.

Pero resultó que Alaba, para sorpresa que pocos, no iba a ser capaz de responder a la exigencia de frenar a una estrella como Bukayo Saka. Normal para alguien que no jugaba 90 minutos en el costado desde febrero de 2023, más de dos años. Normal para alguien que solo había jugado 414 minutos después de un año natural de baja por una lesión de la que no parece todavía recuperado. Sí quizá de la dolencia (aunque tampoco está demasiado claro, vendada su rodilla), pero su nivel está a años luz todavía de lo que fue. A Saka, y a sus espléndidos 23 años, no le pesó que el de este martes fuera su primer partido como titular desde diciembre.

Las ayudas de Odegaard a Saka

Durante la primera parte, el Arsenal canalizó su fútbol ofensivo a través de la banda que defendía el austriaco. Saka detectó la debilidad y Odegaard se esmeró en ensañarse con ella, mientras Ancelotti suplicaba ayudas a Camavinga y Bellingham y le exigía correcciones al propio Alaba. Solo Courtois, inmenso, evitó que el Real Madrid se fuera al descanso por debajo en el marcador.

El fútbol enseña que este tipo de emparejamientos que se van desnivelando por puro desgaste se acaban rompiendo más por errores de la defensa que por aciertos del delantero. Y eso ocurrió al borde de la hora de partido. Alaba quizá había necesitado frenar con una falta a Saka en varias ocasiones durante el duelo. Pero no entonces.

Los dos golazos de falta de Rice

El inglés ganaba el balcón del área sin sensación de peligro, rodeado de defensores madridistas. Pero Alaba, quizá frustrado por no ser capaz de frenarle él en primera persona, se excedió en el esfuerzo y le acabó derribando. Sí, fue la falta que Declan Rice ejecutó con maestría para adelantar al Arsenal en la eliminatoria.

Fue en ese preciso instante cuando el equipo de Arteta se partió la camisa y descorchó su fútbol a borbotones. Las paradas inverosímiles de un Courtois descomunal dieron pase al segundo tanto de Rice de falta (del partido... y de toda su carrera) y al de Mikel Merino, todo ello en 15 minutos en los que el Real Madrid pareció ser enterrado en vida. Fue entonces cuando Ancelotti decidió relevar a Alaba y dar entrada a Fran García. Ya daba igual.

Si esto no fuera la Champions y este equipo no fuera el Real Madrid, sin duda así sería. "Si hay un equipo en el mundo que puede darle la vuelta a esto somos nosotros. Con nuestra afición, con nuestro estadio", avisó Lucas Vázquez aún sobre el césped del Emirates. Con dos asteriscos tales, del tamaño de un planeta, conviene esperar hasta el próximo miércoles. A que el último conserje del Santiago Bernabéu haya cerrado por fuera el estadio cuando todo haya terminado. Por si acaso.