Ancelotti: "Obviamente me siento responsable de lo que ha pasado"

Carlo Ancelotti compareció en la sala de prensa del Emirates Stadium consternado por la derrota de los suyos, que con este 3-0 se complican mucho su continuidad en la Champions League, pese a que quedan todavía 90 minutos por jugarse. A esto se refería el italiano con un tono muy bajo de voz, casi imperceptible que hacía que costase seguir sus respuestas a las preguntas de los periodistas.

El técnico comenzó haciendo una primera valoración de lo ocurrido: "Derrota dura, obviamente. No esperábamos esto. La primera parte el equipo estaba bastante ordenado, pero después de los dos goles a balón parado el equipo se ha caído a nivel mental y físico. Ha sido difícil acabar el partido de esta manera. Hay que ser crítico y hacer todo lo posible para recuperarnos". Carlo apuntó que "posibilidades hay muy pocas, pero lo vamos a intentar. Es nuestra obligación tratar de hacerlo. En el fútbol todo puede pasar, tenemos que creer. Y muchas veces ha pasado que se ha podido en el Santiago Bernabéu".

Carletto no quiso desviar el foco y asumió la culpa: "Me siento responsable de lo que ha pasado. Obviamente, no hay duda de ello". El entrenador blanco se mostró contrariado por la imagen del equipo tras los goles de Rice: "Hemos intentado hacer jugadas individuales y ellos han controlado mejor el balón y el resultado. Nos hemos olvidado de jugar al fútbol. Creo que hay dos evaluaciones. Una que me ha satisfecho, hasta el gol, y luego la reacción tras ese tanto, que ha sido muy mala. Pero creo que son los problemas que hemos tenido toda la temporada. El equipo debe ser más compacto en los momentos buenos y en los no tan buenos". Ancelotti insistió en que el once con los cuatro atacantes (Rodrygo, Bellingham, Vinicius y Mbappé) es la mejor alternativa: "La alineación es distinta a la que había en años anteriores. Creo que tienen jugar y conseguir actuar como un bloque".

Y terminó elogiando al Arsenal de Mikel Arteta: "Hoy han mostrado mejor actitud, calidad, han jugado mejor en bloque y han hecho muchas cosas mejor que nosotros. El resultado es muy complicado de recuperar, pero sigo pensando que en la primera parte lo hemos hecho bastante bien y hemos tenido oportunidades buenas. Trabajaremos para tratar de remontar".

Arteta: "He hablado con Guardiola en los últimos días"

Mikel Arteta, por su parte, se mostraba exultante cuando salió minutos después del italiano. Comenzó hablando de los goles de falta de Declan Rice, donde aparece la sombra del técnico de balón parado Nicolas Jover: "Hay mucho entrenamiento detrás de los dos goles, pero también es cierto que llevábamos tres años sin hacer un gol en una falta directa. Son dos golazos y el tercero también lo es, pero a nivel colectivo". Preguntado si ve capaz de remontar al Real Madrid, declaró que "sus remontadas son parte de la historia de la Champions. Tenemos muy claro lo que hemos hecho hoy e iremos al Madrid a ganar y pasar la eliminatoria en el Bernabéu". Arteta valoró este triunfo que marca un punto de inflexión en el camino de los 'gunners' en esta competición: "Cuando llevas 20 sin enfrentarte a este rival te toca crear tu propia historia con noches como esta. El público se acordará durante mucho tiempo de lo que ha pasado hoy". El vasco confesó que "en los últimos días he hablado con Guardiola y sé qué él se ha alegrado de que nos ocurriera esto. Rodearte de gente inteligente te ayuda. Para hacer cosas así necesitamos la conexión del público y el equipo, Que el estadio se transforme y haga crecer el rendimiento individual, como ha pasado hoy".