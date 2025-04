Lección de vida del ciclista Gonzalo Ariño, que vuelve a enfrentarse a un tumor cerebral.

Nuevo revés para Gonzalo Ariño (Illes Balears-Arabay). El ciclista ondense de 25 años, que en 2021 superó un tumor cerebral, se ve obligado a hacer de nuevo un alto en su carrera por el mismo motivo.

Ariño, a través de las redes sociales, publica un emotivo escrito que, con el título de Mi mayor victoria, arranca así: "En 2021 me enfrenté a un tumor cerebral. Y en 2025, la vida me pone de nuevo delante del mismo reto".

"Pero esta vez es diferente: sé lo que viene... y no me asusta", matiza. "Porque ya aprendí que rendirse no es una opción", subraya.

"Lo más valiente que puedes hacer, es levantarte. Mirar al frente. No perder el tiempo preguntándote ¿por qué a mí?", agrega. "Yo elijo vivir: elijo disfrutar cada momento", incide, aludiendo a su reciente participación en el Gran Premio Indurain, que acabó en el lugar 112º. Era lo de menos, como él describe: "Cruzar la meta fue, para mí, una auténtica victoria". "No por la posición, no por el resultado, sino por lo que significaba: estaba ahí", explica el ciclista de Onda. "Lo había conseguido. Y mientras me dejaba caer hacia la línea de llegada, solo pensaba en lo afortunado que era por poder vivir ese momento", ahonda: "El año pasado no pude terminar la carrera; esta vez la terminé con una sonrisa y el alma en paz".

"Durante la carrera --profundiza--, mi mente solo pensaba en competir. No había espacio para el miedo, ni para las dudas. Solo ciclismo. Y eso fue un regalo", desarrolla.

El mensaje

Ahora, Ariño espera ser un faro para los que están pasando por un trace similar: "Hablar ayuda".

"He tenido la suerte de estar siempre rodeado de amor: mis padres, mi familia, mi novia... Su apoyo ha sido mi ancla", observa. "Pero también me he dado cuenta de algo que quiero compartir: hablar ayuda. Contarlo libera. Y la gente te abraza con una energía que te hace más fuerte. Que te hace creer que todo es posible", sostiene.

"Hoy no escribo esto para mí. Lo escribo por si alguien, ahí fuera, está pasando por lo mismo", valora. "Para decirle que no está solo. Que el camino no es fácil, pero vale la pena. Que cada pequeño logro, cada paso, cada día..., es una victoria", asevera.

Así concluye Ariño: "Y que mientras sigas luchando, ya estás ganando".

Futuro inmediato

Ariño aún correrá, la semana que viene, el Tour du Loir et Cher en Francia (días 16 a 20). En las siguientes semanas, su campo de batalla se trasladará a los hospitales, pero, con todo, tiene prevista su participación en marchas cicloturistas como la Mediterranean Epic Gran Fondo del 26 de abril (con inicio y final en Orpesa) o la Gran Fondo Internacional Marcha Ciudad de Valencia (3 de mayo).