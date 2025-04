Masters de Augusta: cómo Rahm ha superado sus angustias y Scheffler, una lesión seria por culpa de unos raviolis

Jon Rahm se siente en paz consigo mismo, está cómodo con su juego esta temporada y se ha sacado de encima, como quien se quita un dolor de estómago, la presión que le incomodaba en la edición del año pasado tras su salto al circuito LIV.

Sergio García viene de una fenomenal racha de resultados en el circuito saudí, con un triunfo reciente en Hong Kong, así que no conviene perderle de vista.

José María Olazábal, a sus 59 años, se limitará a intentar pasar el corte: es un doble campeón con escaso presente. Y luego figura entre los participantes Josele Ballester, novato castellonense de 21 años y actual campeón amateur de EEUU.

Estos son los cuatro españoles que competirán en el Masters de Augusta, un torneo majestuoso, el primer ‘grande’ del curso, que comienza este jueves y con un jugador con más foco que nadie, el estadounidense Scottie Scheffler, número uno del circuito, quien aspira a su tercera chaqueta verde en cuatro años. Palabras mayores.

Scheffler opta a coronarse de nuevo, pero esto es golf y esto es Augusta y lo imprevisible forma parte del encanto de este torneo cargado de hitos y leyendas. Y aun así, siempre se escriben lista de favoritos.

En la presente edición aparecen los nombres de Justin Thomas, Rory McIllroy, Bryson DeChambeau (amigo de Trump), Xander Schauffele, Collin Morikawa y Ludvig Aberg. Tiger Woods, con un tendón de Aquiles roto, causa baja, aunque tampoco nadie le incluiría en ningún listado con ese cuerpo tan machacado.

Más confianza

Rahm y Sergio García aspiran a triturar los pronósticos de aquellos que les excluyen. En su rueda de prensa del martes, el jugador vasco desveló el profundo cambio de un año para otro en actitud y confianza. Le pega a la bola ahora con más seguridad y todo tiene que ver, dijo, no tanto a detalles deportivos sino a una serie de circunstancias personales que le afectaron a la mente, ese órgano que tanto pesa en el golf.

Start your day with sweeping views through the pines of Augusta National. #themasters pic.twitter.com/lQdaXv67oR — The Masters (@TheMasters) April 8, 2025

"Fue una semana dura. Era mi primer major después de unirme al LIV. Algunos comentarios me sentaron mal y otras preguntas me pusieron en aprietos. Aunque nada diferente a lo que sufren otros deportistas. Ves las conferencias de prensa de Lebron James y parece que lo persiguen a diario. No lo envidio en absoluto", confesó Rahm, que defendía título después de ganar en 2023.

Y luego le angustió una situación familiar. “Desde mayo pasado, por problemas con el embarazo, Kellie y los niños no pudieron viajar hasta la semana pasada. Así que es maravilloso que estén aquí. Esto me ha hecho poner las cosas más en perspectiva. Me da mucha alegría que estén y te das cuenta que las cosas que pasan en el golf tienen menos importancia”.

A Scheffler le angustió a principio de este 2025 una lesión tonta, un accidente de cocina. En Navidad, usó una copa de vino como cortador mientras preparaba raviolis, se le rompió y se hizo tal daño en una mano que requirió de cirugía. El resultado fue un mes de baja. Dijo esta semana que ya está curado y que se ha preparado de forma progresiva para llegar en plena forma a Augusta. Lo dijo con voz nasal, afectado por las alergias, lo cual proyectaba un contraste llamativo.

En la cena de los campeones que se celebra antes de cada edición y cuyo menú elige siempre el último rey del campo de Georgia, Scheffler no tuvo la ocurrencia de incluir unos raviolis. Como residente en Dallas que es, optó por un menú de sabores texanos. Mejor sabrán los 3,6 millones de dólares, la bolsa del ganador.