Teresa Portela, piragüista: "El año está perdido, pero me retiraré cuando yo quiera, no cuando ellos digan"

Teresa Portela ha dicho basta. La tardía creación del equipo nacional femenino y su traslado a Sevilla, unido a los criterios de selección, han hecho estallar a la siete veces olímpica, que renuncia al Selectivo. La palista de Aldán defiende un sistema abierto de competición y da por perdida una temporada en la que no ha podido trabajar con entrenador hasta hace apenas unas semanas.

Tratando de sobrellevar el revuelo mediático, pero aliviada por haber verbalizado la situación que lleva padeciendo muchos meses. Así se muestra Teresa Portela antes de analizar su renuncia al Selectivo de mañana en Sevilla.

—¿Cómo se encuentra?

No muy bien, pero mejor que en estos últimos siete meses. Necesitaba hablar esto y me he quitado un peso de encima.

—¿Llegó a manifestarle su disgusto a la Federación Española de Piragüismo en este tiempo?

Sí, claro, lo hable con la Federación para decirles que no estaba de acuerdo. Entiendo que son libres para establecer los criterios que quieran, pero creo que se está dando un paso atrás con respecto a estos últimos años. En un principio el equipo nacional femenino iba a estar aquí en Pontevedra, porque todas las chicas así lo queríamos. Nos dijeron que la concentración empezaría el 7 de enero en Galicia, pero dos días antes nos anuncian que será en Sevilla. No me gustaron las formas y así lo expresé.

—Se ha quejado de la tardanza en crear el equipo nacional femenino, cuando el masculino lleva ya meses en marcha.

Sí, hablan de que las elecciones retrasaron todo, pero el equipo masculino se montó en Sevilla, Madrid y Asturias. Y a nosotras nos dicen que nos vayamos a Sevilla y ya está. La competición tiene que ser abierta como en todos estos años. Yo gané la plaza olímpica en el Mundial y ese mismo año hubo una competición abierta, y la que la ganase se iba a competir en París. España se llevaría a la que está en mejor forma. Ahora ya no es así.

Teresa Portela y sus compañeras del K-4 son felicitadas por el rey Felipe VI en París. / Rafa Aparicio/EFE

—¿Por qué los chicos sí y las chicas no?

Yo no soy quien debe responder. Pero sí debo decir que yo sé lo que es conciliar, que nadie debe darme lecciones de esto porque llegan tarde. Y creo que tampoco hay tantos deportistas de alto nivel como para no ser escuchadas.

No tienen que decirme lo que es el sacrificio. Lo sé perfectamente

—No es una pataleta pues, sino una situación que ha denunciado ante los dirigentes federativos, que conocían su malestar.

Sí, hablan de que están sorprendidos, pero la sorpresa es que yo hablase, porque ellos ya sabían que no iba a acudir al Selectivo. Eso no es una sorpresa. Y tampoco me tienen que decir qué es el sacrificio [el comunicado de la Federación habla de que las concentraciones suponen un sacrificio importante para todos los deportistas]. Lo sé perfectamente. Estoy muy tranquila en ese sentido. Simplemente he expuesto unos hechos y mi disconformidad con estos criterios.

—¿Por qué ha hablado justo en este momento y no antes?

Esto ya viene de lejos, hablé con el director técnico anterior y con el actual. Siempre he sido de hablar y solucionar las cosas de puertas para adentro, a pesar de que hayan pasado siete meses y esto haya ido en mi contra. Intenté hacerlo de la mejor manera, quise esperar porque había un proceso electoral y no quería que mi testimonio pudiese afectar, al final hubo una impugnación, se repitieron las elecciones y hasta finales de marzo no hubo presidente. Y tampoco había criterios de selección, estos se conocieron oficialmente hace dos semanas, y por eso hablo ahora.

Con los criterios actuales yo no habría podido ir a los Juegos de Sydney

—¿Cuál es su propuesta para esos criterios?

Yo propuse una competición abierta. Si quieren llevarse al equipo nacional a Sevilla y montar allí dos K-4 me parece genial, pero que no se me prohíba si yo quiero entrenar aquí. Antes de los Juegos de Sydney, cuando tenía 18 años, hice el Selectivo Nacional Júnior y lo gané, y siendo júnior me presenté al Nacional Absoluto, lo gané y conseguí la plaza para los Juegos. Pues bien, con los criterios actuales yo no hubiera podido ir a Sydney. Ahora una vez entras en el equipo nacional ya tienes el puesto asegurado. Pues no me parece bien. Debe haber competencia.

Portela con sus compañeras del K-4 en plena regata en los Juegos Olímpicos de París. / Ebrahim Noroozi/AP

—¿Da por perdida ya esta temporada?

No por decisión mía, pero claro que doy por perdido el año. Sin haber podido entrenar... ¿Qué opciones tengo?

—¿No le queda la posibilidad de pelear por el K-2?

El primer borrador no daba opción al salir ese barco del equipo nacional del K-4. Hace dos semanas se cambió para un Selectivo abierto [previsto para mayo]. De haberlo sabido hace siete meses lo podría haber preparado, pero ¿ahora? Yo trabajo de otra manera, no así.

—Desde la Federación se le da la opción de no estar permanentemente en Sevilla y acudir a las concentraciones puntualmente. ¿Entra esto en su idea?

Preparar un Mundial o unos Juegos no es eso. No sé si ellos lo saben pero yo sí. No se preparan en dos semanas y yo, o estoy al cien por cien, o si no no compito. Yo trabajo de forma seria.

—Entiendo que retirarse no entra dentro de sus planes.

Yo me retiraré cuando quiera, no cuando lo decidan ellos. Sigo entrenando y si con esto consigo un piragüismo más justo de cara al futuro, es con lo que me quedo.