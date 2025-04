AUDIO | La declaración de Piqué ante la jueza del caso Supercopa en cinco frases

El pasado 15 de marzo Gerard Piqué declaró como investigado en el Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 4 de Majadahonda (Madrid) ante la jueza que instruye el caso Supercopa, en el que también está imputado el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales. EL PERIÓDICO ha tenido acceso a la hora y 53 minutos de su testimonio. Estas fueron sus principales declaraciones:

Piqué explicó en un momento de su declaración que las negociaciones con los saudíes estuvieron a punto de romperse por una filtración: "Rubiales, que es una persona muy temperamental, estaba muy cruzado, no quería que Ahmed estuviera en las reuniones; rompieron relaciones literalmente, se fueron a hablar con otros, nosotros obviamente pues tuvimos reuniones con Sela para intentar ver de qué manera podíamos volver a a sentar a la Real Federación Española de Fútbol a la mesa para volver a hablar".

El exfutbolista del FC Barcelona y empresario Gerard Piqué llega a declarar al Juzgado. / A. Pérez Meca - Europa Press

Tras asegurar que tuvo "bastantes" problemas para cobrar su comisión, que era de 4 millones de euros anuales, Piqué reconoció haber recurrido al entonces presidente de la Federación, Luis Rubiales: "La Federación había cobrado casi todo, nosotros no habíamos cobrado nada e intenté tocarle un poco la fibra y decirle: hostia, tío, creo que hemos traído una oportunidad única histórica para la Federación con unas cantidades que van a ir al fútbol español. Hostia, ayúdame con esto".

Piqué aseguró que sin la intervención de su empresa Kosmos, "y no es para ponernos medallas, pero sin nosotros este acuerdo no hubiera Imagínate el valor que me pongo, y no es para sacar pecho ni mucho menos, pero es un acuerdo muy complejo. Había mucha presión social; había una lucha entre la Liga y la Federación muy grande", en concreto entre el presidente de la Liga, "con quien nosotros nos llevábamos bien, que era Javier Tebas, y el presidente de la Federación, el señor Rubiales, era evidente que había mucha tensión".

Piqué a la jueza, entre lágrimas: En cualquier otro país del mundo tendría "una estatua" / .

Al ser preguntado por su abogado sobre si había sido objeto de una inspección y una sanción por la Agencia Tributaria con motivo de los pagos recibidos de la empresa saudí SELA, Piqué respondió de forma afirmativa: "Consideran que yo actué a título personal, yo solo, y por eso tengo que tributar a título personal un porcentaje distinto del que sería a título de empresa. Evidentemente no es el caso y y hay muchos mails, WhatsApps que demuestran que hubo mucha gente involucrada, pero bueno, nos tendremos que defender" ante Hacienda.

El exfutbolista del Barça lamentó llevar "tres años… a nivel de la prensa, de todo este proceso" que aseguró que le ha afectado: "En cualquier otro país del mundo, o sea, y no quiero ponerme medallas, te pondrían una estatua, pero es que es una aportación de valor muy grande”, concluyó Piqué.

