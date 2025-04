El presidente del Mersin turco, detenido por agredir a un policía en la Final Six de la Euroliga femenina en Zaragoza

Serdar Çevirgen, presidente del Mersin turco, ha pasado ya a disposición judicial tras haber pasado la noche en los calabozos por haber agredido, el miércoles por la noche, a un policía en el pabellón Príncipe Felipe, donde se está celebrando la Final Six de baloncesto femenino.

El dirigente, previsiblemente, será puesto en libertad pero será juzgado por atentado contra la autoridad sin lesiones, lo que le acarreará, con total seguridad, una considerable multa económica y la posibilidad de que se le prohíba el acceso a recintos deportivos.

Los hechos se produjeron durante el encuentro que enfrentó al Mersin con el Bourges en el que estaba en juego una plaza para la Final Four de la que saldrá el campeón de la Euroliga femenina de baloncesto (el Mersin acabó ganando el partido y se enfrentará este sábado al Valencia por un puesto en la gran final). El presidente, junto a otros directivos y aficionados, protagonizaron un altercado a pie de pista, donde estaban ubicados,, tras protestar una técnica señalada por los colegiados. De hecho, llegaron a entrar a la pista, lo que provocó que el partido fuera detenido para que interviniera la Policía.

Los agentes de seguridad invitaron a Çevirgen y el resto de implicados a abandonar esa ubicación y sentarse en el palco, donde el coordinador de seguridad requirió al dirigente turco que depusiera su actitud, a lo que se negaron tanto él como sus acompañantes (siete entre directivos y seguidores), por lo que fueron expulsados del pabellón.

En el pasillo, camino de la calle, Çevirgen arremetió contra los policías y abofeteó a uno de ellos, el inspector coordinador de seguridad del pabellón, llegando a tirarle las gafas, por lo que fue inmediatamente detenido por agresión a un agente de la autoridad. Fue trasladado a comisaría, donde ha pasado la noche, y en la mañana de este jueves ha declarado ante el juez. El resto de directivos y aficionados implicados en los altercados han sido propuestos para recibir una sanción administrativa.

A Cantero no le sorprende

No es habitual que un hecho así suceda en una competición europea de tanto nivel, pero a Carlos Cantero, técnico del Casademont Zaragoza, no le ha pillado por sopresa. "Sabemos el currículum que tiene el Mersin, era algo esperado. Es una situación vergonzosa que no quieres ver nunca", manifestó el madrileño.

Los incidentes y la continuidad del Mersin en el torneo, en todo caso, no han provocado un aumento de los efectivos policiales presentes en el pabellón zaragozano al considerrse la actual dotación policial suficiente para garantizar la seguridad.