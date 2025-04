Brasil esperará a Ancelotti hasta después de la final de Champions

El pasado 28 de abril, en la previa del encuentro que iba a medir al Real Madrid con el Leganés en el Santiago Bernabéu, Carlo Ancelotti fue preguntado si había recibido una oferta de Brasil. Los cariocas habían sido goleados 48 horas antes por Argentina (4-1) en las eliminatorias de clasificación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que se jugará el verano de 2026. Y su nombre había vuelto a saltar a las primeras páginas de los medios brasileños y a las portadas de los informativos.

El italiano, con toda la parsimonia del mundo, escuchó atentamente la pregunta y respondió: "Nadie de Brasil se ha puesto en contacto conmigo. Mi contrato habla claro, no tengo nada que añadir a esto. Tengo mucho cariño a la selección de Brasil, a sus jugadores y a su afición, pero tengo contrato con el Real Madrid". Y concluyó reincidiendo: "No recuerdo haber hablado de Brasil ni con Ronaldo ni con nadie". Carlo cerraba así la puerta a las especulaciones con una respuesta que sorprendió, por categórica, a los periodistas que estaban en la sala de prensa de Valdebebas. Especialmente de los colegas brasileños que cubren habitualmente la actualidad del Real Madrid y siguen a sus compatriotas Vinícius, Rodrygo y Endrick, porque la mayoría manejaba fuentes que afirmaban lo contrario.

Brasil sondeó a Davide

La realidad es que Ancelotti no mintió. Es cierto que nadie de Brasil se puso en contacto con él porque el de Reggiolo es tan discreto como inteligente. Según ha podido saber EL PERIÓDICO, el interés de la Confederación Brasileña de Fútbol por hacerse con sus servicios le llegó a través de su hijo Davide, con quien se comunicaron para conocer los planes de futuro de Carlo y su disposición en el futuro inmediato.

Brasil tiene urgencia por designar al seleccionador después de que su presidente, Ednaldo Rodrigues, despidiese a Dorival Júnior tras la hecatombe ante los argentinos. La selección carioca se está jugando la clasificación para el Mundial, un billete que tiene prácticamente asegurado porque de Sudamérica se clasifican seis selecciones directamente y la séptima tendrá acceso a jugar un playoff para estar en la cita mundialista. Argentina, vigente campeona, ya está clasificada para defender su corona y lidera el grupo de clasificación sudamericana con 31 puntos. Por detrás hay una lucha encarnizada con Ecuador segundo, con 23 puntos, un triple empate a 21 entre Uruguay, Brasil y Paraguay (en ese orden por el average), y a un punto aparece sexta Colombia. Ya más lejos aparecen Venezuela (15), Bolivia (14), y con diez puntos, Perú y Chile. La 'verde-amarhela' se medirá el 4 de junio a Ecuador en un partido que se jugará con la dificultad añadida de la altura del país, y el día 10, recibirán a Paraguay en casa en otro encuentro clave para la clasificación.

Fecha límite, 31 de mayo

Ednaldo Rodrigues está obsesionado con convencer a Carletto y la CBF le ha dado como fecha límite al técnico del Real Madrid hasta el día después de la final de la Champions, que se celebrará el próximo 31 de mayo en el Olímpico de Múnich. Independientemente de si llega el equipo blanco o no, Carletto tiene de margen hasta esa fecha, que además coincide con el plazo que se ha dado el técnico con Florentino Pérez para sentarse a valorar la temporada. Se da por hecho que si el Real Madrid no renueva el título de Champions, el técnico no seguirá. El listón está muy alto, especialmente tras el (3-0) cosechado en el Emirates Stadium, pero el desgaste en la relación entre Ancelotti y los jugadores ha producido un distanciamiento que ha penalizado el hartazgo del vestuario blanco en los últimos meses. A las once derrotas y la mala imagen del equipo, pese a estar vivo en las tres competiciones, se suma el preacuerdo que cerró el club blanco con Xabi Alonso, quien no ha confirmado que vaya a seguir en el Leverkusen.

Así que Ancelotti podría terminar la temporada y luego irse a Brasil. Aunque hay posibilidades de que no la termine si no remonta en Champions y vuelve a tropezar con el Barça en la final de Copa. El Real Madrid espera que sea Carlo quien dé el primer paso, mientras que el técnico se remite a su contrato y advierte que "mi salida no será por decisión mía". Un pulso sordo entre ambos al que se añade las declaraciones de Ancelotti al fiscal en su juicio por presunto fraude, en las que afirmó que el Real Madrid le sugirió crear sociedades para cobrar derechos de imagen: "Nunca me di cuenta de que algo no era correcto". El técnico ha señalado que desde el club blanco le apuntaron que podría crear empresas para cobrar por derechos de imagen el 15 por ciento de los 6 millones netos que negoció obtener como salario en seis años, algo que le pareció normal porque "lo tenían todos los futbolistas". En cualquier caso, el desenlace no debe ser un problema económico porque Carletto la oferta de la CBF superará con mucho sus actuales emolumentos en el Real Madrid.