Alejandro Valverde: "Es un momento ideal para ser seleccionador porque hay corredores muy buenos"

Alejandro Valverde Bemonte (Murcia, 25 de abril de 1980) fue campeón del mundo en 2018 y ganó otras seis medallas. A punto de cumplir los 45 años y tras tres retirado, ha asumido el cargo de seleccionador nacional en un momento de brotes verdes en el ciclismo español, donde una nueva generación, encabezada por Juanjo Ayuso, llega con fuerza. El murciano ya está pensando en el Mundial de Ruanda, aunque aún está en el aire que se mantenga la sede, para el que maneja un grupo de unos quince corredores. En esta entrevista en exclusiva para La Opinión y los periódicos de la Editorial Prensa Ibérica afirma que afronta con ilusión esta nueva etapa, a la que llega sin la experiencia de haber sido antes director deportivo de un equipo.

¿En qué momento decides afrontar el reto de ser seleccionador nacional de ciclismo?

José Vicioso, el presidente, me dijo hace tres años que si algún día, cuando él ya era presidente de la Madrileña, llegaba a la Española, le gustaría que yo fuera seleccionador. Le dije que no era mala idea, pero que yo estaba aún en activo y pensé en ver cómo iba avanzando todo y ver qué pasaba. Y cuando fue elegido me llamó y me preguntó si me acordaba lo que me dijo hace unos años. Me comentó que estaba en mis manos ser seleccionador. Sí que es verdad que lo pensé un poco, pero al final decidí embarcarme en el lío.

Pasas de ciclista a seleccionador sin haber sido director deportivo de un equipo. ¿Es muy diferente ser director deportivo a ser seleccionador?

Hombre, no es lo mismo. Tengo experiencia como ciclista, pero es que ser seleccionador no es lo mismo que ser director. Cuando eres director lo eres en 120 carreras al año y cambia el tema porque cada mundo es diferente. Al final yo soy seleccionador y tengo Mundial, Europeo y Juegos Olímpicos cuando lleguen, que entonces tendré cuatro años por delante para aprender más. Es muy poco realmente. El Mundial es una carrera que sé leerla bastante bien, de hecho he corrido catorce mundiales, y es una prueba donde los ciclistas van sin pinganillo. No tiene nada que ver con otro tipo de carreras, son tácticas totalmente diferentes. Además, no se realiza con los mismos corredores que corren juntos durante todo el año juntos. Puedes llevar a dos o tres del mismo equipo, pero el resto han sido rivales durante la temporada. Tienes que hacer una labor de padre y hacer un buen grupo, crear una unión y que todos se lleven bien. Al final no es lo mismo que ser director deportivo.

¿Cuando llamas a los ciclistas te siguen viendo como uno más de ellos o ya te ven como seleccionador?

Como ambas cosas. Me siguen viendo como ciclista porque aunque estoy retirado, que este es el tercer año, sigo muy ligando al ciclismo porque estoy haciendo gravel, bicicleta de montaña y alguna marcha, además de seguir entrenando diariamente. Y por todo eso me siguen viendo como ciclista, pero al mismo tiempo, ya como seleccionador, por supuesto. Al final hay que imponerse porque ser seleccionador es un cargo importante y ellos lo respetan.

¿Y no temes que el prestigio que tienes se pueda ver mermado si no salen las cosas bien?

Yo no soy el que da pedales, los que dan pedales son los corredores. Yo voy a intentar seleccionar a los mejores posibles e intentar hacerlo lo mejor posible. Aquí hay que separar mi carrera deportiva con la de seleccionador. Sí que te pueden criticar, pero también me criticaban cuando corría. Eso está ahí y, aunque lo hagas al cien por cien y ganes la medalla, siempre va a haber alguno que te va a criticar. No me pilla de susto todo eso.

Cuando ganaste el Mundial, algo a lo que diste mucho valor fue a esa concentración previa que de Sierra Nevada. ¿Te gustaría hacerlas en esta etapa?

Sí que me gustaría y de hecho vamos a hacer concentraciones, pero hay que ser realista y me pongo en la piel de ellos y en la piel de los equipos, y no puedes estar tocando a los corredores porque les estás alterando su preparación y su calendario, y muchas veces no tiene sentido. Por querer, claro que me gustaría hacer más, pero aquí no es como en amateurs o en júnior, donde puedes tirar más de ellos; en profesionales los que pagan son los equipos. Quiero hacer una concentración antes, cuando moleste a los menos corredores posibles para hacer un primer grupo, donde quizás no estén las primeras espadas porque lo ideal sería hacerla durante el Tour de Francia para también coger a gente joven que vaya impregnándose de la dinámica de la selección. Y después, cuando termine la Vuelta a España, la idea sí es irnos concentrados después de que estén dos o tres días en casa. Esa concentración será al final, de cara al Mundial en Sierra Nevada.

Alejandro Valverde, a orillas del río Segura a su paso por Murcia / Jaun Carlos Caval

¿Con los calendarios tan ajustados, no se complica la labor del seleccionador?

Es complicado, claro que es complicado. Pero el corredor que quiere ir al Mundial y lo quiere hacer bien, ya lo tiene en mente, y coger a los primeros espadas no es difícil, pero tienes que hacer un buen grupo detrás para llevarlos lo más arropados posible. Es difícil porque cada uno está corriendo con sus equipos, pero los líderes, si quieren hacer un Mundial bien y lo tienen en mente, ahí no hay ningún problema.

¿Cómo va a gestionar los egos de gente que es líder durante la temporada en su equipos?

Lo primero es hablar con ellos, juntarlos y preguntarles cómo están de forma. Hay que reunir a Ayuso, Mikel Landa, Enric Mas, Castrillo y hablar con ellos. A partir de ahí, hacer un trabajo psicológico, pero ellos lo deben tener claro y no tienen que ser egoístas. Por ejemplo, si este Mundial es en Ruanda, al que mejor le puede venir es a Ayuso. A Landa no le viene mal, pero no es tan rematador como Ayuso. A Enric Mas también le puede venir bien, pero yo creo que Ayuso es el indicado, aunque tenemos que esperar a ver cómo llegan de forma y las ganas que tienen. El problema es que el Mundial de este año es un poco raro, es difícil.

Si no me equivoco salen más de 5.000 metros de desnivel positivo.

5.400 metros de desnivel positivo y no solo eso, el recorrido se realiza en todo momento entre 1.300 y 1.500 metros de altitud. Cuando más lo nota el cuerpo es a partir de 1.700 o 1.800, pero entre 1,3 y 1,5 ya el cuerpo no recibe la misma cantidad de oxígeno que cuando estás a 500 metros de altitud. Va a ser muy duro porque son 5.400 de desnivel y 270 kilómetros, algo que va a hacer un Mundial muy duro.

Algunos ciclistas me siguen viendo como uno más porque llevo poco tiempo retirado y sigo muy ligado a través del Gravel"

¿Es Pogacar batible con las exhibiciones que está realizando?

Batible es, pero es muy complicado. Al final un Mundial es un Mundial, el ciclista puede tener la noche anterior mala, sufrir un resfriado dos semanas antes, son muchas variables a tener en cuenta. Puede ser batible, pero si está en condiciones cien por cien, es muy difícil hoy en día ganarle tal y como está.

A lo mejor el objetivo es luchar por el podio.

No, tienes que salir con la mentalidad de que es batible y que se puede ganar. Luego la carrera pone a cada uno en su sitio y ya se verá si se le puede ganar o no, porque realmente está intratable. Pero no puedes salir derrotado, hay que salir a ganar aunque sabes que lo más fácil es no ganar. Si sales derrotado es incuestionable que no vas a ganar.

¿Han cambiado mucho tus mediodías desde que sabes que eres seleccionador?

Ahora prácticamente veo todas las carreras porque en televisión es donde mejor se ve. También iré a alguna, pero en televisión ves todo, quién se escaquea más y quién menos, quién está más atento en carrera y quién no. Es lo bueno de la televisión, que ahí puedes observarlo todo.

Una ventaja que puedes tener es que la mayoría de los seleccionables han sido compañeros de pelotón.

Está claro que eso es una ventaja. Prácticamente he corrido casi con todos los que tengo en mente. La relación es muy cercana y eso también ayuda. Pero con los seleccionadores que yo he tenido la relación ha sido muy buena siempre.

¿Vas a estar en muchas carreras?

No, en muchas no, hay que estar, pero no hace falta ir a muchas porque en televisión se ve muy bien, pero conforme se vaya acercando más el Mundial hay que estar súper pendiente de ellos.

Tenéis Mundial y a continuación Europeo. ¿Piensas hacer dos bloques?

Tal y como es el Mundial en Ruanda, es difícil que puedan repetir todos porque ya la temporada es muy larga. El Mundial es el 28 de septiembre y el 5 de octubre es el Europeo. A lo mejor puede repetir uno, dos o incluso tres, pero hay que pensar casi seguro en dos bloques.

¿Tienes pensado en alguien para que sea tu pinganillo en la carrera?

Sí que lo tengo pensado porque la idea es tener las primeras espadas arropadas por un grupo que sepa leer bien la carrera. Eso es importante porque yo puedo decir una táctica o lo que crea que puede ocurrir, pero la carrera da mil vueltas y no puedes comunicarte con ellos salvo cuando pasan por el box, pero ese momento es un caos y es muy difícil porque los corredores solo están pendientes de coger el bidón. A lo mejor me puedo poner en alguna zona del circuito donde me comunique mejor con ellos, pero la realidad es que tengo que coger a una persona que sepa leer bien.

¿Estamos ante un momento de brotes verdes en el ciclismo español después de unos años malos?

Llego en un momento muy bueno para ser seleccionador. Hay corredores muy buenos empezando como Ayuso, que es capaz de ganar y si no te gana te hace segundo o tercero, pero siempre da la cara. También están Carlos Rodríguez, Enric Mas, Castrillo, Romeo, Romo, Pablo Torres, aunque aún es muy joven, Adría Pericas, Carlos Canal… Hay muchos corredores y más como Pau Miquel y Urko Berrade. Hay infinidad de corredores muy buenos en la actualidad.

Eres embajador de Movistar y hay un equipo patrocinado por la firma telefónica. ¿No temes que te critiquen si llevas a varios del equipo?

Siempre han estado dos o tres del Movistar, incluso cuatro. Yo también era el jefe de filas en los mundiales y a mí me gustaba tener a mis corredores más cercanos, y eso también es importante. Y no solo por eso, porque al Mundial, en teoría, quieres llevar a los mejores, y en España el único equipo que hay en el World Tour es el Movistar. Normalmente suele tener a los mejores españoles, aunque no los tenga a todos. Si hay tres para ir, van a ser tres, como si son cuatro. Yo voy a llevar a los que creo que son mejores, y si solo tiene que ser uno del Movistar, será uno, aunque no creo que sea el caso.

Alejandro Valverde, junto a la estatua de una mujer en bicicleta, en Murcia / Juan Carlos Caval

Hemos hablado de Pogacar, pero Pedersen, Roglic, Van Aert y Evenepoel, por citar unos ejemplos, están a un gran nivel. ¿No hay que obsesionarse con ningún rival en concreto?

Es verdad que este Mundial quizás sea un pelín duro para Pedersen, aunque anda muchísimo en todos los terrenos, pero es muy exigente para él, pero no lo descartes como haga un día malo, de lluvia, porque en esas condiciones es un corredor que se crece. De hecho, el Mundial que ganó fue en unas condiciones muy adversas. Pero también están Van der Poel, Remco Evenepoel, Roglic, es que hay corredores muy buenos, pero nosotros también los tenemos.

¿Has hablado ya con Antequera, le vas a pedir consejo?

Con todos los seleccionadores que he tenido me he llevado muy bien, pero todavía no le he pedido consejo a ninguno, aunque es cierto que será bueno pedírselo. También voy a tener la suerte de trabajar con José Luis de Santos, que también fue seleccionador mío en amateurs y con quien tengo muy buena relación. Va a estar conmigo en la selección, por lo que me apoyaré mucho en él, ya que tiene mucha experiencia y me puede ayudar mucho.

¿Ya tienes compuesto el equipo de trabajo?

Sí, el equipo está ya más o menos. Luego está el tema de masajistas o mecánicos, porque si viene Enric Mas, a él le gusta llevar a su masajista, que coincide que era el mío, Escámez, y en eso no hay duda. Y en mecánicos quiero tener a Aritz Berruezo, del Movistar, que para mí es muy bueno, y Ayuso querrá llevar su masajista y su mecánico, pero eso es entendible porque a los jefes de filas les gusta llevar a los suyos de confianza, quien les toca todos los días sus bicis y sus piernas, y de ahí iremos cogiendo.

Es decir, que vas a dar libertad a los corredores para que se sientan cómodos.

No a todos, pero sí a tres o cuatro, a los primeras espadas. Esos llevarán a su mecánico y a su masajista.

¿Vas a dar mucha libertad en carrera o vas a marcar una dictar una táctica férrea?

Vamos a ver porque queda mucho para el Mundial y ya veremos cómo lo hacemos. No tengo aún un planning diseñado porque el recorrido hay que verlo todavía, tenemos que ir allí. Y también ahora tengo en mente a unos corredores y después, cuando llegue el momento, por lo que sea, alguno no se encuentra bien y tendré que tirar de otros.

¿La lista que manejas cuántos ciclistas la componen?

Catorce o quince. Luego se quedará en doce y al final en ocho.

¿Cuándo viajarás a Ruanda para ver el recorrido?

Estoy esperando para ver si al final se va a celebrar en Ruando o no porque está en el aire por el tema de las guerrillas.

¿Cuál es la opción B que maneja la UCI?

Se habla por ahí de algo, pero tampoco te puedo decir nada ahora mismo. Más o menos sé cuál es el plan, pero cuando esté confirmado cien por cien lo sabremos.

¿Vas a seguir corriendo en Gravel?

Sí, ya he corrido alguna prueba este año y este fin de semana tengo una en Zamora de tres días. Después, la semana siguiente tengo otra en Ibiza de mountain bike que voy con Thiago Ferreira. Me gusta salir a hacerlo bien, pero voy a divertirme.

¿Te sigues encontrado en forma?

Sí, me encuentro bien y con ganas, que es lo importante. Cuando descanso un poco, cada vez me cuesta un poco más volver, pero yo me encuentro bien, y si tengo que entrenar los mismo kilómetros que hace un profesional, los entreno. No me cuesta trabajo y tengo buenas sensaciones, que si fueran malas me daría igual porque al final estoy retirado, pero sigo estando bien.

¿Te permite el tiempo estar más pendiente del Valverde Team, el equipo que apadrinas?

Sí, ahora estoy más tiempo en casa y eso es mejor porque al final me tiraba fuera temporadas de un mes y medio, pero ya no es el caso.

A lo mejor un día te toca seleccionar a algún chico que haya pasado por tu equipo.

Ojalá, la verdad es que el equipo está bastante bien, estamos dando todo lo que está nuestras manos para que siga creciendo, y ya hay algunos que han pasado a profesionales y otros que se han ido a otros equipos. Es un equipo de desarrollo, por eso, cuando llegas a un nivel alto, los chicos tienen que dar el salto a otro para optar a más, pero aquí tienen opciones de correrlo todo en sub-23. Ahora tenemos menos alumnos en las escuelas porque no contamos con equipo cadete y hay chavales que han optado por irse a otras escuelas que sí lo tienen, pero eso quiero recuperarlo y tener completa la pirámide.