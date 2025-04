El Espanyol mira hacia otro lado con el caso Aguado en un silencio institucional y deportivo

"No es mi trabajo", clamó Manolo González ante los micrófonos. Con el gesto serio y seco, el entrenador del Espanyol era el primer portavoz del club en la rueda de prensa previa al encuentro de liga contra el Celta de Vigo (18.30 h, DAZN). Pero prefirió ponerse de perfil y cerrarse en banda. Antes de empezar la rueda de prensa aseveró que no tenía intención de pronunciarse sobre la denuncia a su futbolista Álvaro Aguado por agresión sexual a una trabajadora del club.

"Desde la posición que tengo como entrenador no voy a responder a ningún tipo de pregunta del tema de Álvaro Aguado. No soy el portavoz del club en estas situaciones y mi trabajo es puramente deportivo. No es el día ni el momento de responder nada de esto y no es mi trabajo tampoco", dijo en tono rudo Manolo González instantes antes de empezar la rueda de prensa. El entrenador sí que confirmó que sigue contando con él con total normalidad. "Irá convocado al partido. Estan todos disponibles", añadió.

Completa normalidad. En el RCDE Stadium, durante el entrenamiento previo a que el conjunto perico viaje hacia Vigo, nada se salió de lo habitual. Sonrisas y bromas. Nada permitía intuir lo que realmente está envolviendo al equipo catalán. Su futbolista Álvaro Aguado está siendo investigado por agresión sexual con penetración a una trabajadora del club durante la fiesta del ascenso a Primera División el verano pasado. El club no ha hecho ningún comunicado desde que se hizo pública la denuncia, ni tampoco lo apartó de la dinámica del equipo tras los hechos ni cuando ésta fue interpuesta ante los Mossos d'Esquadra.

El primer portavoz del club ha sido Manolo González, en la rueda de prensa previa al encuentro de Liga contra el Celta de Vigo. Y tampoco quiso pronunciarse sobre el caso ni nada que tuviera que ver con el futbolista. "No voy a hablar de Álvaro Aguado", reiteró al ser preguntador por la gestión interna de los acontecido en las últimas horas.

Se mantiene así la entidad perica en el más absoluto silencio ante la denuncia por agresión sexual de su futbolista a una trabajadora del mismo club. Según ha podido saber El Periódico, desde el club no se han puesto en contacto con la víctima para saber cómo se encuentra tras los hechos. El silencio institucional ahora también es deportivo, dado que Manolo González seguirá contando con el futbolista como si nada hubiera pasado.