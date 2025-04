Susto de Fernando Alonso en Bahrein: se queda con el volante en las manos en pleno entrenamiento

Susto tremendo el que se ha llevado Fernando Alonso en su primera salida a pista en los segundos libres del GP de Bahrein. Al piloto asturiano se le salió el volante de lugar, en el tubo de dirección cuando estaba en plena vuelta. El asturiano se ha quedado literalmente con el volante en las manos y ha logrado recolocarlo para salvar una situación peligrosa y regresar a box.

El incidente no le cogió desprevenido del todo, ya que Fernando había percibido que algún problema ocurría y había reducido mucho la velocidad, por lo que ha tenido margen de reacción.

En el box de Aston Martin los mecánicos han hecho una barrera humana para evitar que se tomarán imágenes del coche, Alonso se ha bajado del AMR25 mientras que el delegado técnico de la FIA Jo Bauer ha llegado para averiguar qué estaba sucediendo, ya que se trata de un error muy importante en clave de seguridad.

Siguen los problemas en la escudería de Silverstone. Alonso se accidentó en Australia, no acabó en China por otro increíble fallo en los frenos de su monoplaza y en Japón tampoco pudo puntuar pese a su sólida carrera, al terminar undécimo. Esta mañana no ha participado en Libres 1 para ceder el turno al reserva Drugovich. Y por la tarde, nada más empezar, se ha quedado sin volante. Un drama que no cesa.