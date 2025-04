Ancelotti: "Tengo otro año de contrato, pero hablaremos del futuro a final de temporada"

El pasado lunes, en la sala de prensa del Emirates Stadium, poco más de 24 horas antes de la hecatombe del Real Madrid contra el Arsenal, Carlo Ancelotti presumía del apoyo que tenía por parte de Florentino Pérez: "Lo que cuenta es que la persona más importante del club no se haya cansado de mí". Una frase que subordinaba a la ya habitual en las últimas semanas de que tiene contrato en vigor para la próxima temporada.

Este sábado, sin embargo, preguntado de nuevo sobre su futuro, la subordinada ha sido adversativa. "El contrato es bastante claro, tengo otro año. Pero hablaremos del futuro después de la temporada. El club me apoya y me ayuda, sobre todo en los momentos de dificultad", ha expresado Ancelotti en la previa del duelo de este domingo (16.15 horas) de los blancos en Mendizorroza contra el Alavés.

Reunión con Florentino

Y es que 'Carletto', que esta semana se vio en Valdebebas con Florentino Pérez y el director general, José Ángel Sánchez, conoce perfectamente los códigos del fútbol, más aún los del Real Madrid. Y sabe por ello que una derrota como la del martes en Londres, con todo el mar de fondo que se lleva arrastrando durante la temporada, suele ser una carta de despido en diferido para el entrenador de turno. Aunque sea él.

Carlo Ancelotti saluda a Mikel Arteta antes del Arsenal-Real Madrid de la Liga de Campeones 24-25 / Isabel Infantes / AFP7 / Europa Press

Ese "después de la temporada" entronca también con el plazo que le ha dado Brasil, que sigue suspirando por verle en el banquillo de su selección. Mejor escrito, con el mensaje que le transmitió a su hijo Davide, como contó EL PERIÓDICO. Pero mientras Xabi Alonso espera el turno, a Ancelotti lo que le preocupa es ganar en Vitoria, con un doble objetivo.

A cuatro puntos del Barça

"Necesitamos jugar bien y ganar", ha explicado, en ese orden, Ancelotti. Lo cualitativo apela a la necesidad de "recuperar sensaciones positivas" para creer en que la remontada contra el Arsenal contra el miércoles es un poco menos imposible. Lo cuantitativo, a que el Real Madrid ha empezado la jornada cuatro puntos por detrás del Barça en la pelea por el título. Difícil que las aspiraciones blancas en LaLiga se mantengan vigentes si el equipo no gana en Vitoria ante un rival que solo ha caído derrotado en uno de sus cinco últimos partidos.

"Todo el mundo piensa en el miércoles, pero todo pasa por la actuación de mañana", ha enfatizado un Ancelotti que recupera para la causa a Dani Ceballos, a quien podría rodar para tratar de que sea protagonista contra el Arsenal.

Correr mucho o poco

Y es que todo sigue girando alrededor de la eliminatoria contra los ingleses. De manera particular, en el dato que dice que el Real Madrid corrió muchos menos kilómetros que su rival, un clásico ya de esta temporada. "La estadística es bastante clara, hemos corrido bastante menos. Nos ha afectado, se podría haber hecho mucho más, pero no es solo esto", ha comentado Ancelotti, recordando, no obstante, que eso también ocurrió la temporada pasada, en la que el Real Madrid ganó Liga y Champions.

'Carletto' enmarcó el dato en "las características de los jugadores", sin que eso le lleve al conformismo, especialmente en lo relativo a la poca "solidez defensiva" de un equipo que ha encajado nueve goles en los tres últimos partidos, saldados con dos derrotas y un empate. Este domingo contra el Alavés, el Real Madrid tiene la oportunidad de frenar la sangría.

Por cierto, Ancelotti volvió a quejarse del día y la hora de su partido, dado que el Real Madrid es el único equipo todavía vivo en Champions cuyo partido entre la ida y la vuelta de cuartos de final se juega en domingo: "Pero hay más de 72 horas, así que no nos podemos quejar".