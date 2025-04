Noticias de Alonso en el Circuito Internacional de Bahréin

El español Fernando Alonso, a sus 43 años, continúa siendo una de las estrellas de la parrilla de Fórmula 1. Esta temporada, la tercera al volante de un Aston Martin, no ha comenzado todo lo bien que a él le hubiera gustado, ya que, en lo que va de Mundial, todavía no ha conseguido puntuar. Sin embargo, aun tiene muchos Grandes Premios por delante para poder evolucionar y luchar contra los pilotos favoritos por hacerse con la competición.

El más veterano de los 20 pilotos del paddock no parte como principal favorito, pero sí como una de las voces autorizadas de la parrilla, y por lo tanto, siempre es uno de los pilotos sobre los que se sitúan los focos, más allá de lo que suceda sobre el asfalto.

A continuación repasamos algunas de las principales noticias en torno a Fernando Alonso en el contexto de este Gran Premio.

Buenos y malos recuerdos

El piloto asturiano tiene buenos recuerdos en este circuito ya que en el 2023 consiguió hacerse un hueco en el podio con su monoplaza por detrás de los dos Red Bulls, el de Max Verstappen y Sergio Pérez.

Todo sucedió durante la vuelta 41, donde el motor del Ferrari de Leclerc se paró y tuvo que detener el coche, provocando la salida del ‘safety car’. Muchos pilotos de la parte final de la carrera optaron por parar, mientas que los pilotos de delante se quedaron en la pista.

Una vez reanudada la carrera, Alonso no tardó en alcanzar al otro Ferrari, el de Carlos Sainz. El de Aston Martin no tuvo ningún problema en adelantarlo, ya que el madrileño no podía apretar si quería terminar la carrera.

Sin embargo, las tornas se cambiaron al año siguiente cuando Sainz consiguió hacerse con el podio. Por su parte, el piloto asturiano tan solo consiguió hacerse con la novena posición al ser el último en realizar su segunda parada, por lo que perdió posiciones contra Guanyu Zhou y Lance Stroll a los que había adelantado sin problemas.

Su predicción para 2025

El piloto asturiano se ha mostrado levemente optimista de cara a la temporada asegurando que las mejoras que los técnicos consigan en sus monoplazas serán decisivas de cara al campeonato. "Espero cambios en el orden durante la temporada, hay muchos ejemplos en los últimos años", ha asegurado, explicando que espera "que haya varios ganadores y sea un campeonato apretado"

"Este año está más abierto", continuó asegurando Alonso, considerando que "el año pasado Max [Verstappen] tuvo mucha ventaja en los test y este año es McLaren quien la tiene".

En cuanto sus opciones con Aston Martin, se ha limitado a asegurar que "nosotros hemos seguido nuestro programa, que es obvio que era diferente del resto de los equipos", en referencia a una pretemporada en la que apenas han mostrado simulaciones de carrera.