¿Qué le pasó a Mbappé? "Muchas pequeñas faltas le han hecho reaccionar de forma equivocada"

César Soto Grado seguro que maldice la llamada que recibió el viernes del Comité Técnico de Árbitros (CTA). Este fin de semana no tenía que arbitrar ningún partido, jornada de descanso para él. Sin embargo, la inminente paternidad de Juan Martínez Munuera, el árbitro inicialmente designado para el Alavés-Real Madrid, llevó al CTA a cambiar su designación inicial.

El favor al compañero se ha acabado convirtiendo en pesadilla para el árbitro riojano, uno de los mejor valorados por el 'jefe', Luis Medina Cantalejo. Tuvo que llamar Jesús Gil Manzano, el VAR del encuentro, para que corrigiera en el monitor tres decisiones trascendentales: no vio la falta previa de Rüdiger en el gol de Asencio y se comió las dos expulsiones, la de Manu Sánchez (no había pitado ni falta) y la de Mbappé (a quien había mostrado la amarilla).

Sin quejas del Madrid

Todas ellas fueron acciones muy claras que se le escaparon en el directo. Pero ninguna, por la violencia de la acción y por la jerarquía del protagonista, como la que acabó con la roja a Mbappé. Y no hay mejor muestra de la claridad de la acción que la falta de protestas al respecto: ni se quejó el francés, ni lo hizo después Davide Ancelotti... ni siquiera lo hizo Real Madrid TV en la tertulia posterior al choque.

"Es una entrada de roja clara y ha pagado las consecuencias", decía en la sala de prensa de Mendizorroza el hijo de 'Carletto', que sustituyó a su sancionado padre tanto en el banquillo como ante los periodistas. Era la segunda vez que lo hacía y, como él mismo recordó, en ambas ocasiones ha ocurrido frente a un equipo entrenador por el 'Chacho' Coudet: la primera vez que en marzo de 2022 contra el Celta, dado que su padre tenía covid.

"Las muchas pequeñas faltas que le han hecho le han llevado a reaccionar de manera equivocada. No le justifico, pero creo que eso es lo que ha pasado", explicaba el hijo de Ancelotti. Las estadísticas del partido dicen que Soto Grado no sancionó ninguna falta en contra de Mbappé, que hizo dos, una de ellas la que motivó su expulsión.

Mbappé pide perdón al vestuario

"No ha hablado con él, pero no es un chico violento. Ha pedido perdón y es consciente de su error", añadía Davide sobre un futbolista que vio cuatro tarjetas rojas entre enero de 2018 y abril de 2019, todas ellas con el PSG, pero que no había sido expulsado desde entonces, cinco años limpio.

La durísima entrada de Mbappé a Antonio Blanco en el Alavés-Real Madrid. / ADRIAN RUIZ HIERRO / EFE

Según informaron a Efe fuentes del vestuario madridista, Mbappé pidió perdón a sus compañeros y al cuerpo técnico en el vestuario de Mendizorroza. También se disculpó con Antonio Blanco, el jugador que sufrió su dura entrada y al que podría haber causado una lesión grave.

La sanción por "entrar con el pie en forma de plancha a la altura de la espinilla de un contrario, en la disputa del balón, usando fuerza excesiva", como la definió Soto Grado en su acta arbitral, le hará perderse al menos los dos próximos partidos de LaLiga del Real Madrid: el del domingo 20 contra el Athletic en el Bernabéu y el del miércoles 23 ante el Getafe en el Coliseum. Podría ser incluso uno más (el del Celta en Chamartín el 3 de mayo), pero no se perderá en ningún caso la final de Copa contra el Barça del sábado 26.