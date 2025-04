Carlos Alcaraz, nuevo número 2 del mundo: "No tengo que hacer caso a los comentarios"

Los resultados en Indian Wells y Miami encendieron las alarmas. Pero con el inicio de la gira de tierra batida, de nuevo floreció la mejor versión de Carlos Alcaraz. Su segundo título de 2025 llegó en un territorio inédito para él hasta la fecha, como también ocurrió con el primero en Rotterdam. Además, sumó el séptimo Masters 1000 de su carrera y rompió una racha de un año y un mes sin ganar un trofeo de esta categoría. Y para redondear la semana, de nuevo número 2 del mundo.

"Cuando no ganas torneos o partidos, la gente habla mucho. Y me he dado cuenta de que no tengo que hacer caso a eso y centrarme en mí mismo. No voy a decir que ganando en Montecarlo he demostrado algo, pero sí que estoy muy contento de haber sido capaz de concentrarme en las cosas importantes", expresó Carlos Alcaraz en rueda de prensa, en la que también afirmó sobre el resto de la gira de tierra que "quedan meses por delante y la gente tiene muchas expectativas. Es probable que quieran que gane todos los torneos, y eso supongo que será difícil gestionarlo. Pero si una cosa he aprendido en este último mes es que tengo que pesar en mí. Tengo que salir feliz a la pista gane o pierda y estar orgulloso de lo que he hecho. Intentaré ir con la misma mentalidad en el resto de torneo que en Montecarlo", reiteró.

Carlos Alcaraz posa con su equipo al finalizar con victoria el Masters de Montecarlo / Efe

Ahora, cuando queda algo menos de un mes para que Sinner vuelva al circuito tras tres meses de sanción, Alcaraz vuelve a ser el número 2 del mundo. Y si se mantiene así la tabla hasta Roland Garros, el murciano y el italiano solo se podrían cruzar en la final. Pese a ello, el murciano afirmó que "he aprendido en los últimos meses a no pensar en nada más allá de lo que pase en la pista. De hecho, ya no pienso en el ranking y la clasificación ya no es mi prioridad. Veremos lo que pasa en el próximo mes hasta que llegue Roland Garros, donde probablemente la gente nos quiera ver a Jannik Sinner y a mí en la final", exprexó.

Durante el torneo de Montecarlo ha tenido algunos altibajos en su juego, viéndose obligado a a remontar en cuartos ante Arthur Fils y en la final contra Musetti: "Sabía que iba a ser muy difícil porque era el primer torneo de tierra batida y que iba a tener momentos complicados, pero que en todo momento tenía que ser positivo. Quizás sea la frase que más me ha dicho Samuel López durante esta semana. Y otra cosa que me dijo y que puede haber sido la clave es que tengo que enfrentarme a las dificultades, no evitarlas. Eso ha cambiado mucho, porque en los partidos tienes que enfrentarte a ello, no preocuparte ni tenerles miedo. Cuando te das cuenta de que tienes que aceptarlas y lo haces, es cuando vas en el buen camino", concluyó.