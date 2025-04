Florentino Pérez eleva la moral de la plantilla prometiendo otra prima si remontan ante un Arsenal que llega con dudas

El Arsenal llega a Madrid con dudas, después de empatar el pasado sábado el 1-1 con el Brentford en el encuentro de la Premier League. Un encuentro que dominaron los de Mikel Arteta, pero que en el único remate de su rival a puerta anotó el tanto que dejó a los 'gunners' sin los tres puntos. El Arsenal ha ganado solo dos de sus últimos siete duelos ligueros y aterrizará en el Santiago Bernabéu con varias dudas porque hasta tres jugadores terminaron con molestias el encuentro ante el Brentford o ni siquiera lo jugaron.

Arteta está pendiente del estado de Thomas Partey, Ben White y Jorginho. Partey fue sustituido ante el Brentford por precaución, como advertía el entrenador a la conclusión del choque: "Thomas ha sentido algo, así que no queríamos asumir ningún riesgo. No sabemos que es, no he hablado con los médicos todavía, así que lo consultaré ahora y espero poder contar con él en el Bernabéu".

El italo-brasileño Jorginho era una de las grandes novedades para el choque del miércoles, ya que no pudo estar en el Emirates en el encuentro de ida. El centrocampista sufrió un golpe en el encuentro del sábado ante 'las abejas' y se retiró dolorido: "Lo de Jorginho parece que fue algo en las costillas. Dijo que no podía respirar bien y por eso no pudo terminar el partido. Es extraño, porque 'Jorgi' nunca se queja y siempre acaba los partidos. Así que creo que es algo importante, pero también espero poder contar con él en Madrid". Quien genera más dudas es Ben White, que no entró en la convocatoria ante el Brentford y aún no se descarta que sea baja ante el Real Madrid.

Otra prima de Florentino

Mientras, en el Real Madrid Florentino Pérez ha prometido una jugosa prima a la plantilla si consigue remontar la eliminatoria ante el Arsenal. Un premio que el vestuario ya logró tras eliminar al Atlético de Madrid en el Metropolitano. El pasado domingo, Florentino Pérez bajó al vestuario en Vitoria y Se dirigió a los jugadores: "Si ganáis y pasamos a semifinales tendréis una gratificación por parte del club…".

Una motivación extra que ha ayudado a alimentar la fe de un vestuario que conforme pasan las horas, aumenta sus expectativas de remontar el (3-0) de la ida en el Emirates. Quien no parece estar en condiciones para jugar el miércoles, al menos de salida, es Dani Ceballos. El sevillano, que saltó al campo en el descuento ante el Alavés sustituyendo a Federico Valverde, está falto de ritmo competitivo tras pasar casi dos meses en el dique seco después de la lesión que se produjo en el encuentro de ida de las semifinales de Copa ante la Real Sociedad en Anoeta.