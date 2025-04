Manual de remontadas del Real Madrid: “Cuando el Bernabéu entra en trance, no hay rival que lo aguante”

Derby County en el 76, Anderlecht en el 84, Gladbach en el 85, Inter en el 86, PSG, Chelsea y City en 2022, Bayern en 2024... La historia del Real Madrid está plagada de remontadas en partidos legendarios que descansan en la memoria del madridismo. Jornadas épicas en las que el carácter de los blancos se sobrepuso a marcadores adversos en la ida dando la vuelta a la eliminatoria y fraguando una historia que trasciende a los títulos y que forma parte del legado del club. Y este miércoles ante el Arsenal los de Ancelotti necesitan otra gesta. Otra remontada…

¿Existe una explicación racional de este fenómeno que se produce periódicamente en el Santiago Bernabéu? Jorge Valdano fue protagonista de una de las remontadas más recordadas, la del Anderlecht. El 12 de diciembre de 1984 el Madrid jugaba en los octavos de final de la Copa de la UEFA la vuelta ante los belgas, después de perder 3-0 en Bruselas. A los 30 minutos los blancos ya habían igualado la eliminatoria con goles de Sanchís, Butragueño y Valdano. Pero en el minuto 33 un tanto de Frimann volvía a complicar el pase a cuartos. Son embargo, Valdano marcaba el 4-1 antes del descanso y en la reanudación Butragueño redondeaba el 6-1 final con dos tantos más.

Valdano: “Es un pecado no creer”

Para Valdano, “los mismos jugadores que jugaron en el Emirates estarán en el Bernabéu, con un grado de excitación mayor porque están obligados a la urgencia. A lo mejor desde esa situación el Madrid es capaz de apelar a los milagros. Lo que pasa es que los milagros cada vez tienen que ser más grandes y algún día se terminarán. Este sería el definitivo”. Sin embargo, el argentino apunta que “la trayectoria de este equipo en los últimos años ha sido tan brillante que es un pecado no creer”.

Sostiene Alfredo Relaño en su libro, ‘El último minuto: días de gloria del Real Madrid’, que “la mentalidad competitiva de sus jugadores es históricamente ganadora. Algo que existe en su ADN, un ADN que implantó Santiago Bernabéu con mano férrea, que tuvo su mejor expresión en Alfredo di Stéfano y que generación tras generación ha llegado hasta nuestros días. Hemos asistido a una sucesión prodigiosa de renacimientos del Real Madrid cuando, por detrás en el marcador y ante un equipo visiblemente mejor, lo veíamos eliminado. Todo con el empuje de un aire mágico que en determinadas condiciones se levanta en el Bernabéu, una mística colectiva, un algo sobrenatural que abruma al contrario y lo paraliza. Ha ocurrido muchas veces”. También advierte el que fuera director de AS, que “si hubiera un ránking de expertos en remontadas, el primer escalón lo ocuparía Carlos Alonso ‘Santillana’.

El cántabro personifica las remontadas con su indómito espíritu en la punta del ataque blanco. Cuando se le pregunta por los ingredientes necesarios para llevar a cabo estas gestas, Santillana advierte que “se necesitan buenos jugadores, suerte, fe…”. Y añade ese carácter ganador del que hablaba Relaño: “Cuando perdíamos fuera de casa, llegábamos al vestuario y nos mirábamos: ¡La puta madre, en Madrid nos los comemos! Llevábamos fatal lo de perder y eso alimentaba nuestra hambre para las remontadas”.

Santillana: “Es complicado explicar los milagros”

El santanderino, natural de Santillana del Mar, de ahí su nombre futbolístico, puntualiza que “nosotros remontábamos en defensa propia. El luto en el Real Madrid dura 24 horas. Lo nuestro eran remontadas, ahora se hacen milagros. Y explicar milagros sí que es complicado”. El ariete recuerda con un cariño especial aquella ante el Inter en el 86, en la que el legendario Juanito pronunció una frase para la posteridad: “90 minuti en el Bernabéu son molto longos”.

No hay una justifican táctica que explique futbolísticamente las remontadas, pero sí hay algunos apuntes que invitan a adivinar cómo se fraguaban estas gestas impensables. Vicente del Bosque, protagonista también de algunas desde el césped y el banquillo, revela alguno de esos trucos que desequilibraban la balanza a su favor. “Teníamos varias reglas que debíamos cumplir: hacer las tres primeras faltas y que fuesen duras, amenazar a los rivales más cuentistas, que cinco jugadores se fuesen a por el contrario y otros cinco a por el árbitro, y disparar las tres primeras veces a portería”.

El salmantino apunta otra de las claves en las remontadas, la paciencia: “Siempre solíamos decir que un gol tarda mucho en llegar, pero que tres vienen muy rápido”. Y esa máxima explica también lo vivido con el Real Madrid en 2022, cuando el equipo se proclamó campeón de la Champions en París ante el Liverpool después de remontar consecutivamente las eliminatorias ante el París Saint-Germain, el Chelsea y el Manchester City. En las tres estuvo muchos minutos eliminado, pero en las tres dio la vuelta al partido y a la eliminatoria ante la euforia de un Bernabéu que nunca falla en estas noches mágicas.

Rodrygo cabecea el balón ante el defensor del Manchester City que remontaba el partido e igualaba la eliminatoria de Champions en el Santiago Bernabéu / Sergio Pérez / EFE

"Hoy es tu día, hijo"

El 4 de mayo de 2022, el Real Madrid se medía al Manchester City en la vuelta de los cuartos de final después de caer en el Etihad (4-3). Ancelotti ordenó montar un vídeo con todas las 8 remontadas que habían logrado aquella temporada. Y al final salía una frase que decía: “Falta una más…”. La tensión se cortaba en el Bernabéu y las gradas se llenaron para vivir otra noche histórica. Pero cuando Mahrez marcó en el minuto 76, el silencio se apoderó del coliseo de La Castellana. Carletto miró al fondo del banquillo y vio a Rodrygo, al que llamó. “Ancelotti me dijo que iba a salir y luego me dijo: “Hoy es tu día, hijo”, recuerda el brasileño. El carioca entró al campo con el Madrid abajo y necesitado de dos tantos para llegar a la prórroga. En el minuto 90 empató el partido y 64 segundos después cabeceó a la red el segundo desatando la locura en el Bernabéu. Aquella noche se acuñó una nueva denominación del estadio blanco, “el manicomio”. El partido se fue a la prórroga y allí el City no tuvo nada que hacer tras la extraordinaria aparición de Rodrygo. Los de Guardiola no jugaban contra un equipo, jugaban contra un sueño, una quimera. El plan de Ancelotti era perfecto: el milagro como táctica.

Además, Carletto había vivido algo parecido, en el otro lado. Como técnico del Milan en la final de Estambul ante el Liverpool se puso (3-0) y vio cómo le empataban los ingleses, que acabarían ganando en los penaltis. Y siendo también entrenador rossonero, vio cómo el Deportivo de La Coruña daba la vuelta en Riazor al 4-1 de San Siro con el histórico (4-0) que descansa en los anales de la historia de la Champions. Rodrygo ha visto muchas veces ese partido y ha hablado mucho con sus compañeros de lo que vivieron entonces. “No tengo palabras para explicar lo que ocurrió aquel día. Un día comentándolo con Valverde hablábamos de si algún día volveríamos a vivir una emoción como aquella. Es muy difícil, por lo que pasó entonces. Fue la noche más especial que he vivido en el Bernabeú. No se si volverá a pasar, pero espero que sea así porque la sensación fue alucinante. No tengo palabras”.

Joselu celebra el gol del triunfo del Real Madrid ante el Bayern en la vuelta de las semifinales de Champions / JUANJO MARTIN

Joselu: “Hay que marcar el primero, el segundo lo marca el Bernabéu”

El último héroe que el madridismo relaciona con las remontadas es Joselu Mato, el delantero internacional español actualmente enrolado en las filas del Al-Gharafa catarí y que este domingo daba el banderazo a Marc Márquez como ganador de la carrera de MotoGP en Losail. El ariete fue el protagonista en la vuelta de la semifinal de la pasada edición ante el Bayern, un encuentro que se puso muy cuesta arriba con un gol de Davies. Hasta que Ancelotti le mandó salir al campo, como un par de años antes hizo con Rodrygo.

Joselu tiene grabado a fuego aquel partido. “Cuando entré al campo le dije a todos: ‘Meted balones al área para pelear las segundas jugadas. Vamos a por el partido’. En el primer gol vi a Vini y fui a por el rechace porque nunca se sabe. A Neuer se le escapó y cuando la rebañé a gol sentí: ‘Pasamos seguro”. Un minuto después una segunda jugada en el área, como la que había advertido a sus compañeros al entrar, terminó con un centro de Rudiger que él remató a la red desatando la locura en el Bernabéu con su celebración. “Es inexplicable. No hay palabras para explicar lo que se siente en ese mundo. Increíble”. Preguntado por la clave en las remontadas, Joselu lo tiene claro: “Es muy importante meter el primer gol porque luego la grada empuja tanto que es como si ellos metieran el segundo. Es muy difícil de explicar lo que pasa. Lo único que puedo decir es que cuando el Bernabéu entra en trance, no hay rival que lo aguante”.

El Arsenal está avisado. Nada es imposible en el “manicomio” del Bernabéu. Y los ‘gunners’ saben que da igual cuando llegue el primer gol, porque el estadio marcará el segundo y la gesta estará a un paso. Lo que ocurre tiene más que ver con lo emocional que con lo futbolístico. Y el gol siempre puede llegar, especialmente en la última jugada, porque como recuerda Valdano “el último minuto no le pertenece a nadie, pero el Real Madrid tiene más derecho que nadie sobre lo que ocurre en él”.