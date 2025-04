Bellingham: "Es una noche hecha a la medida del Real Madrid. He escuchado un millón de veces la palabra remontada"

Jude Bellingham apareció en la sala de prensa de Valdebebas ante que Carlo Ancelotti para ofrecer su impresión sobre el partido que les medirá este miércoles al Arsenal y todo el ambiente que hay alrededor del partido en el Bernabéu. El inglés comenzó apuntando que "la afición es fundamental porque crea un ambiente y una energía increíble y contagiosa. Gracias a ellos damos lo mejor de nosotros mismos, sacan lo mejor de los futbolistas. Son el jugador número 12. Depende de nosotros, pero el club lo ha hecho muchas veces y por eso impresiona tanto y las expectativas están tan altas".

"Re-mon-ta-da"

Preguntado por la palabra que más ha escuchado en el vestuario, fue categórico: "Re-mon-ta-da. La habré oído un millón de veces en el vestuario, a los seguidores y a la prensa. Es una noche hecha a la medida del Real Madrid. Es algo que le suena a la gente. Emilio (por Bellingham) nos ha hablado del Anderlecht y he visto vídeos en Tik tok de las más recientes y las más añejas. Y queremos ser parte de esto. No hay nada que no hayamos hecho en la Champions". Y elogió el escenario del Bernabéu: "Es un entorno increíble. Allí logramos uno de los peores resultados que podíamos tener, pero hay una atmósfera muy atractiva y eso significa que estás en el mejor equipo del mundo. Debes dar lo mejor que tienes".

Jude habló sobre los diferentes roces que ha vivido en el césped con sus compañeros esta temporada: "Es fútbol, es normal que en el campo haya momentos de tensión porque los nervios están a flor de piel. Tenemos una relación muy diferente con los compañeros y tenemos que ser sinceros y honestos. Le dais más importancia vosotros que nosotros. Pero lo importante es que no puedes entrar en un partido como este si no estás al cien por cien. Estamos listos y estamos preparados". El futbolista dejó claro que "tenemos que hacerlo mucho mejor de lo que lo hicimos en el primer partido. Tenemos que tener un mayor compromiso, leer mejor lo que pierde el partido y más limpieza en las transiciones. Podemos jugar mucho mejor y eso es lo que queremos enseñar mañana".

Correr más y mejor

Bellingham también se refirió a los 14 kilómetros menos que corrió el Real Madrid en la ida: "Si corres más siempre tienes más posibilidades. 14 kilómetros es el equivalente a un jugador y un poco más. Es verdad que el año pasado no fuimos lo que más corrimos, pero ganamos la Champions. Se trata de encontrar el equilibrio, pero en el Emirates no lo hicimos bien". El inglés también comentó en qué momento empezó el equipo a creerse que la remontada era posible: "Después de la derrota de la ida es complicado pensar en lo que vas a hacer, pero a medida que vas hablando y viendo la confianza que tienes, esa sensación se contagia. Te diría que ha sido inmediato. En el autobús ya creíamos que podíamos seguir en la competición".

El madridista se mostró confiado en la remontada porque "la calidad de la historia del club nos hace confiar y también unos aficionados que lo van a dar todo. Ya jugamos todo lo mal que pudimos ante el Arsenal y creemos que podemos hacerlo mucho mejor. Tenemos opciones y podemos estar ahí. No somos tontos, pero confiamos en las capacidades que tenemos. Lo de las faltas de Rice es sorprendente porque nunca le había visto marcar dos goles así, pero sabíamos que eran buen equipo. Mañana tenemos que marcar más goles y ser conscientes de que tenemos que dar el mejor nivel de nosotros mismos. No nos preocupa lo que hemos hecho en partidos anteriores".