La receta de Ancelotti para remontar ante el Arsenal: "Jugaremos con cabeza, corazón y cojones"

Carlo Ancelotti compareció en Valdebebas ante los medios en la previa del encuentro de vuelta de cuartos de final ante el Arsenal que se jugará este miércoles a las 21:00 horas en el Santiago Bernabéu. El italiano, que arrancó advirtiendo que "no creo que mi futuro dependa de este partido", dio mucha importancia al factor campo porque "el empujón de la afición nos ha ayudado mucho, sobre todo en los últimos años. Necesitamos un partido a nuestro máximo nivel para cambiar una eliminatoria muy complicada y muy difícil. Mañana queremos jugar un partido serio, con cabeza, corazón y cojones. A nivel mental estamos muy bien y la cabeza fría va a ser muy importante".

Claves de la remontada

Carletto cree que "el Real Madrid tiene todos los recursos para cambiar esta eliminatoria: la calidad, el compromiso, la experiencia, la afición... Los recursos están ahí y hay que sacar de cada uno de nosotros lo mejor. Tampoco los años pasados decían que jugábamos un fútbol espectacular, que puede ser verdad porque lo que queremos jugar es eficaz". Y preguntado por sus prioridades de cara al encuentro, habló de "la claridad en la estrategia del partido. Quiero que el jugador entre al campo con la idea muy clara de lo que tiene que hacer. Voy a perder mi tiempo en eso en estas horas previas".

El técnico comentó lo que dijo a los jugadores en la charla previa de ayer a los futbolistas: "Hablé de lo emocional y de cómo tenemos que vivir la previa de estos partidos. La motivación está ahí y deseo que el jugador esté tranquilo para prepararlo y estar convencido de darlo todo. Vamos a sacar lo mejor de nosotros. No habrá nada especial, intentaremos hacer un partido más intenso, con más presión que el de la ida. Nada de magia porque la magia no existe".

El empuje del Bernabéu

Carlo elogio al Arsenal, del que afirmó: "Está muy bien organizado, aunque no es el más experimentado. Tienen una idea muy clara en lo defensivo y lo ofensivo. Están más centrados en eso que en el ambiente". Respecto al ambiente, declaró que "nos va a ayudar mucho. El ambiente es normal para un rival que viene a jugar al Bernabéu porque el campo es igual y el color del césped, igual. Pero lo de alrededor empuja y mucho". A este respecto añadió que "el Bernabéu tiene magia. Todo el mundo sabe que es un ambiente especial. Mañana necesitamos una buena conexión entre la calidad y lo físico, la actitud colectiva. No puede fallar ninguna de estas cosas".

Ancelotti habló de Mbappé, del que apuntó: "Está dolido y decepcionado por lo ocurrido en Vitoria, pero se ha entrenado muy bien. Necesitamos a Kylian porque necesitamos sus goles". Confesó estar "muy concentrado, con la cabeza muy fría. No es el primer partido de este nivel que vivo y ojalá que no sea el último. Más que la preocupación tengo la ilusión de ser el protagonista desde el banquillo". Y concluyó advirtiendo las claves del choque: "No creo que marcar pronto sea definitivo, lo importante es tener un buen control del partido y tratar de hacerlo lo mejor posible. Porque cuando tienes un buen control puedes marcar en cualquier momento".