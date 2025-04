Natali Francesca, antes de su combate por el título europeo: “No quiero que me hagan una carrera fácil, quiero pelear con buenas boxeadoras”

“Tengo muchas ganas de demostrar de lo que soy capaz. Vengo de una pelea que no me gustó, donde no me sentí cómoda y de la que salí decepcionada. He trabajado duro para esta”, afirma Natali Francesca (La Seu d'Urgell, 1989) antes de disputar el título europeo EBU de peso gallo en Italia contra la aspirante italiana Gloria Peritore (5-0-1). La pelea, inicialmente iba a tener lugar el próximo 25 de abril, pero ha tenido que ser pospuesta un par de semanas por causas ajenas a la boxeadora.

Natali Francesca (7-4) tendrá de nuevo la oportunidad de conquistar el cetro continental el próximo 10 de mayo al haber quedado vacante el cinturón. La italiana Veronica “The Butcher” Tosi (7-2) ha renunciado a la corona que justamente ganó al batir a la española a los puntos el pasado 2024. Natali se enfrentará en esta ocasión a la púgil italiana en el Palasport de Carbonia en una velada organizada por Opi Since 82 que promete emociones fuertes.

“Es una chica que viene del k1 y que aparte de tener experiencia, es una boxeadora fuerte con mucha experiencia”, reconoce la púgil de Lleida. Sin embargo, espera una pelea en la que “haya juego y se pueda boxear”. “Mi anterior combate por el título en Italia fue una experiencia difícil, me costó muchísimo, la rival me bajaba la cabeza y se agarraba cada dos por tres. Era muy difícil boxearle y espero otro tipo de combate esta vez”, confiesa Natali.

Peritore llega fuerte con el impulso de su última victoria y con el título de invicta. El pasado 26 de octubre de 2024, en Palermo, la italiana ya se adjudicó el título EBU Silver del peso gallo al superar por puntos a la española Cristina Garrobo.

El foco en los asaltos finales

“Mi estilo es precavido. Voy a intentar meter presión poco a poco en los asaltos para ir viendo su reacción y cómo se comporta. Espero llevar la batuta de la pelea sobre todo al final, me he dado cuenta de que los árbitros valoran sobre todo lo que ocurre al final de las peleas y eso en anteriores combates me ha pasado factura. Además, peleo fuera de casa, que eso siempre es un factor complicado”, explica la aspirante al título absoluto.

Natali Francesca en uno de sus combates recientes. / Natali Francesca

Natali ha peleado fuera de casa en la mayoría de combates de su carrera. “A mí me gusta pelear fuera de España. No quiero que me hagan una carrera fácil, quiero enfrentarme a buenas boxeadoras. No quiero que me inflen el récord porque eso para mí no tiene sentido”, sentencia. En seis años de trayectoria boxística, Natali Francesca se ha enfrentado a grandes boxeadoras del panorama español e internacional, incluida la actual campeona del peso supergallo Tania Álvarez con quien se midió por el título nacional.

Del body combat al ring

“Empecé a practicar deportes de contacto porque cuando vivía en Lleida tras un parón de casi 11 años sin hacer deporte. Un día me apunté a un gimnasio en el que daban clases de body combat y me vi amíi misma lanzando patas al aire. Pensé: ¿Qué estoy haciendo?”, recuerda entre risas. Poco después le pidió ayuda a su hermano, que practicaba deportes de contacto, y se apuntó a kickboxing. A los tres años y con algún cambio de gimnasio de por medio, se pasó al boxeo. Desde entonces y tras haber estado los tres últimos en el equipo de Juli Giner, ha desarrollado su carrera profesional.

“Por suerte puedo vivir del boxeo dando clases. Eso me permite entrenar y tener tiempo para mi hija. Ha cambiado bastante en los últimos años mi situación”, afirma la boxeadora y madre. “Mi hija tiene casi 12 años, es plenamente consciente de lo que hago en el ring. No le gusta pero está orgullosa de mí. Ella hace jiu jitsu y quiero que me tenga como ejemplo de que todo esfuerzo tiene su recompensa”, sentencia.

La pelea de Natali Francesca podrá verse en DAZN Italia y será la main card de una velada en la que también pelearán potentes boxeadores italianos como Francesco Grandelli (18-4-2), dos veces aspirante al título europeo de peso pluma, que buscará recuperar terreno tras su derrota de diciembre ante el español Cristóbal Lorente.