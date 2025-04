Topuria no cede en sus amenazas tras el ridículo de la UFC: "La única razón por la que no quiere pelear conmigo"

Ilia Topuria se encuentra en una posición difícil a la espera de conocer de forma oficial cuál será su próximo combate en la UFC. Tras dejar atrás el título del peso pluma que pertenece ya a un 'renacido' Alexander Volkanovski, que se coronó campeón en el pasado UFC 314 ante Diego Lopes, 'La Leyenda' espera su turno en el peso ligero, su nueva división en las 155 libras. No pelea desde el mes de octubre ante Max Holloway y espera ansioso su próximo reto en su historia de ensueño en la compañía.

Cuando parecía que todo apuntaba a una pelea por el título ante Islam Makhachev en el peso ligero, lo que supondría un 'boom' mediático sin precedentes para la UFC, todo parece enfriado y cada vez se ve más remota esta posibilidad. El entorno del peleador campeón se ha encargado de señalar a cualquier nombre menos al de Ilia para esta hipotética pelea, apuntando incluso a un enfrentamiento con Paddy Pimblett tras su enorme victoria ante Michael Chandler (quien por cierto le amenazó, le llamó "chorizo" y afirmó que "me olvidé por completo de él, así de irrelevante es"). Se plantean cualquier posibilidad menos enfrentarse a Ilia, a quien no quieren ver ni en pintura. Un rechazo sistemático e inexplicable para un peleador que merece seguir en todo lo alto.

La polémica del rankeo de la UFC

En medio de todo este lío, la UFC ha dado a conocer recientemente su última actualización en el ranking del peso pluma tras el último cambio de campeón con la nueva corona para Volkanovski. La polémica ha llegado al ver la posición de Ilia Topuria, que lógicamente debe aparecer por debajo del australiano pero en ningún caso más abajo en la tabla. A la espera de conocer a su próximo rival en el peso ligero, Ilia ha caído hasta la posición de tercer aspirante al trono de 'Volk', por detrás del retador derrotado Diego Lopes y al ya derrotado por el propio Topuria Max Holloway.

El nuevo ranking del peso pluma de la UFC / UFC

Esta decisión ha sorprendido enormemente a los 'fans' de la UFC, que cada vez se toman con menos seriedad las actualizaciones del ranking de la compañía, que acostumbra a protagonizar cambios tan inexplicables como este.

Topuria responde a Khabib

Las palabras de Khabib Nurmagomedov sobre Ilia Topuria confirman lo que es un secreto a voces. Islam Makhachev no parece tener la intención de pelear con Ilia Topuria por el título del peso ligero, a la espera de lo que ocurrirá con el título del peso welter que estará en juego en el UFC 315 entre Belal Muhammad y Jack dela Maddalena. La hipotética derrota de su amigo y compañero de entrenamiento Belal podría precipitar su subida de división con el objetivo de ser doble campeón.

Preguntado si era más apropiado para Islam enfrentarse a Arman Tsarukyan (top 2 de la división) antes que a Topuria, el invicto expeleador daguestaní no tuvo dudas en su respuesta: "Topuria es un buen peleador en las 145 libras, en las 155 no lo hemos visto. Creo que Arman sería más competitivo para Islam que Topuria. Debe convertirse en un contendiente real e Islam peleará con el que sea. Islam pronto tendrá 34 años, quiere pelear con grandes nombres que lo merezcan. No es nada personal, pero si subes de división, gánatelo", declaró.

Ni corto ni perezoso, el peleador hispanogeorgiano respondió en su cuenta de 'X' con un claro mensaje de respuesta: "Khabib sabe que soy yo quien le quitará el cinturón a Islam. Esa es la única razón por la que no quiere que Islam pelee conmigo", escribió. Ilia aseguró que había dejado vacante su título del peso pluma a cambio de una oportunidad de Dana White por el título del peso ligero, pero esta promesa sigue incumplida.