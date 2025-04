Ancelotti: "Esta temporada nos ha faltado actitud colectiva"

A Carlo Ancelotti, siempre correcto, siempre por el carril en el que siente que más protege a sus jugadores, al club e incluso al entorno, se le empiezan a intuir astillas ahora que su segunda historia con el Real Madrid parece estar a punto de acabarse. "A nivel de actitud, el equipo ha dado hoy todo lo que podía dar y no siempre lo hemos dado. Ha faltado actitud colectiva esta temporada", ha comentado tras la eliminación contra el Arsenal.

El aparente elogio por la mentalidad de sus jugadores en el encuentro de este miércoles no disimula la crítica a la dinámica general del curso. Parece mandar Carletto el mensaje de que si sus jugadores hubieran corrido y se hubieran sacrificado como contra el Arsenal, pese a que el partido no fue exitoso, quizá la zozobra habría sido menor y hoy el equipo no estaría eliminado. Pero solo parece decirlo, no lo dice del todo.

"He sido claro con los jugadores. Necesitamos tener la cabeza alta y, al igual que hemos manejado bien la parte feliz del fútbol en otras ocasiones, ahora tenemos que manejar bien la parte triste. Hay tres competiciones en las que tenemos que seguir focalizados: la Liga, la final de Copa y, al final de la temporada, el Mundial de Clubes", ha recordado el técnico italiano en la sala de prensa del Bernabéu.

Sin respuestas sobre su futuro

Ancelotti, no obstante, ha reconocido que lo que toca es "aceptar los palos que llegan", porque "en el deporte esto puede pasar, no hay equipos invencibles". "El Arsenal ha sido mejor que nosotros en los dos partidos, ha defendido muy y no hemos encontrado espacios", ha añadido el preparador, que ha esquivado las preguntas del que será el tema estrella en las próximas semanas: su futuro.

"No sé si es mi último partido de Champions con el Real Madrid. Puede pasar si el club quiere cambiar y no hay ningún problema. Lo que sé es que, el día que termine aquí, sea mañana o dentro de un año, lo único que haré será dar las gracias", ha zanjado Ancelotti.