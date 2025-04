Carlos Peralta, director general de la CELAD: "El dopaje más preocupante es el que desaparece del cuerpo en 24 horas"

Carlos Peralta (Málaga, 1994) fue nadador olímpico en Río 2016, es licenciado en Medicina y desde el pasado mes de octubre es el director general de la Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte (CELAD). En su primer día en el cargo, recibió la notificación de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) de que España entraba en la "lista de vigilancia" del organismo por incumplir el código antidopaje.

Un castigo a la deficiente praxis de la CELAD en los años anteriores con el que ha tenido que lidiar en los últimos meses desde un organismo en el que forma parte, como directivo, desde abril de 2024 tras haber trabajado en el Ministerio de Sanidad. El pasado 7 de abril, la AMA anunció que España dejaba de estar en su ‘lista negra’. Una decisión que explica en esta entrevista con EL PERIÓDICO, en la que expone sus líneas de trabajo en el organismo.

¿Qué implica que España haya salido de la "lista de vigilancia" de la AMA?

Que después de mucho tiempo con muchas problemáticas dentro de la CELAD, tanto en la planificación de controles como en la ejecución de los mismos, e incluso en su propia legislación, España ya es de nuevo considerado un país que cumple con el Código Mundial Antidopaje. Y eso implica que la AMA tiene ahora mismo una gran confianza en nuestro trabajo. La forma en la que se está trabajando es muchísimo más colaborativa dentro de la propia agencia, con la AMA y con otras agencias antidopaje. Los números empiezan a hablar por sí solos.

¿En qué cuatro aspectos no estaba cumpliendo España?

En primer lugar, teníamos una proporción muy muy baja de controles fuera de competición, el número estaba en un 35% cuando se impuso el no cumplimiento y el año pasado ya lo acabamos en el 52%, por encima del 50% mínimo que fija la AMA. En segundo lugar, las relaciones con las empresas proveedoras de tomar de muestras era bastante 'regulera'. Si tú das tres meses para ejecutar un control, a lo mejor se te junta con otro, lo que implica que está mal planificado. Tú le puedes decir a una empresa, "te doy seis meses para hacer un control" o "tienes una semana". Y tienes que estar pendiente de que, en efecto, se ejecute. Eso lo hemos corregido.

Y nos faltan dos.

También existía un bajo porcentaje de pasaportes biológicos realizados. Esto ya lo conseguimos cambiar a finales de 2024, ya ajustado a lo que teníamos en el plan. Y, por último, los controles que hacíamos a nuestros deportistas que están o residen fuera de España, que eran muy escasos: no llegábamos a un 2%, que era lo que se exigía. Muchas veces se les hacía teóricos controles fuera de competición cuando llegaban a España, a dos días de su competición. Y eso no es un fuera de competición real, lo es durante la carga de entrenamiento: si alguien está utilizando una sustancia dopante durante su preparación, dos días antes ya no la está usando.

Carlos Peralta, director general de la CELAD. / Xavier Amado

Parece evidente.

Hay que hacer una ejecución real y conocer el deporte. Conocer el deporte no es saber de medicina deportiva y de aspectos jurídicos, es saber de entrenamiento y de cargas. Yo eso lo he vivido como deportista y sé cómo funciona, yo sé cómo se planifica la carga de entrenamiento en un deporte de equipo y en un deporte individual. Luego yo tengo mis conocimientos de medicina porque soy médico y de administración porque soy funcionario. Pero hay que entender cómo funciona el deporte para planificar un control antidopaje.

¿Cuáles podrían haber sido las consecuencias para el deporte español si la CELAD no hubiese corregido las deficiencias que ha enumerado?

De entrada, implicaba que la CELAD perdía el control de la lucha antidopaje en España y que no se podían acoger competiciones internacionales en España. La imagen que hubiese podido ser para el Mundial de fútbol 2030, por ejemplo... Tremendo. Y esto es una herencia. Yo lo siento por quien haya estado antes, pero yo he tenido que recibir esto como una herencia. Era necesario cambiar el sistema, esa ha sido nuestra prioridad, porque las consecuencias habrían sido terribles. En última instancia, los deportistas españoles podrían haber desfilado con bandera neutral en los Juegos Olímpicos. Todos mis esfuerzos en estos seis meses han ido encaminados a solucionar esto.

Por lo que ha ido relatando, parece que el problema de la CELAD hasta ahora era sobre todo de dejadez.

Yo no puedo hablar del trabajo que se hacía cuando yo no estaba. Lo que sí que creo es que se podía mejorar y que lo hemos mejorado. Nos lo dice la AMA, no lo digo yo.

Pero habrá hecho una evaluación de lo que ha pasado antes de su llegada a la CELAD.

Sí, obviamente, pero no sé cuáles son los motivos. Si son dejadez, si es falta de interés, si es... A veces también hay un punto de conformismo. Cuando llevamos mucho tiempo en un sitio [nota del entrevistador: su penúltimo predecesor, José Luis Terreros, destituido en enero de 2024, llevaba siete años en el cargo], a veces nos acomodamos. No tienes esa presión del inicio y caes en unas rutinas preestablecidas. No lo sé. Yo sé lo que estaba mal, lo que había que mejorar, y cómo está ahora.

Usted fue deportista olímpico. ¿Recuerda cuántos controles antidopaje pasó?

Muchos. Y muchos más cuanto más cerca estaban los Juegos Olímpicos. Fácilmente, serían ocho o nueve controles al año, tampoco me acuerdo de memoria. Lo que sí sé es que a veces eran bastante predecibles.

¿A qué se refiere?

Utilizaban el mismo sistema de seguimiento, de uno tras otro, y nosotros no somos tontos y hablábamos: seguían un patrón y al final podías saber cuándo te iban a hacer un control en función de cuándo se lo hubiesen hecho a un compañero. Pero no lo hablábamos por evitar el control, sino para estar aún más localizables que de costumbre y no exponernos a hacer un fallido [un deportista recibe una sanción si no se le localiza tres veces para un control]. Y eso no puede ser, no se puede seguir un patrón, hay que ser impredecible.

Carlos Peralta, director general de la CELAD. / Xavier Amado

¿Existe una comunicación fluida de la CELAD con los deportistas?

Hasta 2024, la CELAD no se comunicaba con los deportistas. Te hablo de mi caso personal. Yo, como deportista, entré en 2011 en el sistema ADAMS en el que tienes que registrar tu localización para los controles. Estuve hasta 2018 y nunca tuve comunicación con la CELAD. A mí me parece preocupante no haber recibido ninguna formación. A mí jamás me vino nadie a dar una formación sobre dopaje en esos ocho años. El año pasado ya formamos a 1.300 deportistas y en lo que va de 2025 llevamos más de 700, con el objetivo de triplicar la cifra del año pasado. Los deportistas son personas humanas, tienen patologías médicas y afecciones. Nos podemos encontrar casos de dopaje accidental. De, pongo un ejemplo, una niña de 14 años que toma un medicamento porque tiene un déficit de atención, sin saber que tiene que pedir una autorización de uso terapéutico para poder tomarla sin problemas. Es importante comunicarse con sus deportistas y hacerlo en su lenguaje, no es lo mismo una persona mayor que un adolescente. Para facilitar eso, por ejemplo, hemos abierto hace poco una cuenta de Tiktok.

¿Se han ocultado positivos por dopaje en España?

Esa es una afirmación muy seria. No sé por cuánto tiempo me está preguntando…

Explique lo que considere.

Las muestras se pueden guardar 10 años. Estamos ahora con una investigación desde el 2015, que son los 10 años que se pueden guardar las muestras y reabrir un procedimiento, según marca la ley. Estamos estudiando los adversos, que incluyen algunos casos que luego tuvieron una autorización de uso terapéutico [que provoca en un resultado adverso no se considere un positivo por dopaje, dado que hay justificación médica para el consumo del producto en cuestión]. Lo que sí que me he dado cuenta es que hay faltas de justificación de vez en cuándo.

¿A qué se refiere?

A no cerrar completamente un procedimiento y a no dejarlo claro para los que vienen luego. Había comunicaciones que se hacían desde la CELAD a los deportistas por correo, como por ejemplo solicitándoles que aportaran una autorización. Y yo eso no lo tengo. Hay documentación que yo no terminó de encontrar. Entonces, si hay un procedimiento así, lo que tengo entendido es que a veces no parecía estar cerrado.

¿Pero se han ocultado positivos?

Ocultar como tal creo yo que no, pero creo que se han ralentizado decisiones más de la cuenta. No sé por qué, no te puedo decir motivos, si es porque no se sentían completamente seguros sobre una decisión o por qué. Creo que se debería haber tenido más diligencia y más celeridad en tomar algunas decisiones.

¿Esa falta de diligencia ha permitido que haya tramposos que hayan seguido compitiendo?

Pues si no ha habido una suspensión provisional, sí. Supongo. Ojo, saber elegir una suspensión provisional es difícil, pero hay que hacerlo. No puedes utilizar un modelo estandarizado para todos. Si una deportista amateur de 60 años da positivo por un tratamiento que se usa contra el cáncer de mama... ¿Le imponemos una sanción provisional? ¿Es un peligro para el deporte? Hay que saber analizar los casos, uno por uno.

Carlos Peralta, director general de la CELAD. / Xavier Amado

¿Anteriormente a su llegada se llevaban a cabo estas revisiones de casos en la CELAD?

No. La CELAD no estaba revisando muestras pasadas, por la información que yo tengo. La carga de trabajo es muy grande y cuando se cierra un caso… Estamos empezando a hacerlo ahora, con el análisis burocrático de todos los expedientes. Poco a poco. La prioridad hasta ahora era sacar a España de la lista de vigilancia, porque la lista de vigilancia implicaba unas consecuencias terribles.

El año 2023, el último con cifras oficiales, el número de controles antidopaje se incrementó en un 43% con respecto al año anterior. ¿Se hacen demasiado ahora o se hacían muy pocos antes?.

En 2018 se hacían alrededor de 3.900 controles, una cifra que lógicamente cayó durante la pandemia y que se ha ido recuperando desde entonces. En 2024, pese a todos los cambios que hubo en la CELAD, con renovación dos veces del equipo directivo, se aumentaron un poco y la intención este año es acercarnos o superar el récord histórico, que es el de 2018.

¿Qué tendencias nuevas, en técnicas o productos, preocupan en la lucha antidopaje?

El dopaje más preocupante, en mi opinión, es el de sustancias que tengan una metabolización súper rápida. Ahora la ingeniería farmacéutica relacionada con dopaje va relacionada con el metabolismo súper rápido, que implica que a lo mejor en 24 horas la sustancia esté fuera de tu organismo y el margen para detectarla sea mínimo. Por eso son fundamentales herramientas como el pasaporte biológico, con las que podamos trabajar más a largo plazo, y trabajar en conjunto con la Policía y la Guardia Civil. Tengo un caso, no puedo decir cuál, de un metabolismo muy rápido cazado este año. Ya está abierto el expediente. Cuando esté cerrado podremos ponerle nombres y apellidos.