Ancelotti deja la pelota en el tejado de Florentino: "Hablaré de mi futuro con el club a final de temporada"

Carlo Ancelotti compareció en la sala de prensa de Valdebebas en la intervención más complicada que ha tenido esta temporada, después de ser eliminado por el Arsenal en la Champions y con su continuidad más que cuestionada. El italiano comenzó apuntando cómo está viviendo su situación: "He hablado con los jugadores y he hablado con el club. Estamos todos en la misma línea. Estamos todos dolidos por haber salido de la competición en la que más éxito hemos tenido. No siempre se puede ganar. Tenemos la misma idea. No hay ningún enfrentamiento con el club. Quien diga que hay un enfrentamiento es falso, el presidente muestra más cariño en estos momentos que cuando ganamos. La realidad es que en este mundo se cuestiona todo, hasta a un club que ha ganado 30 títulos en once años".

Brasil espera

Preguntado insistentemente sobre su futuro, el técnico se cerró en banda y dio siempre la misma respuesta: "No hay que decir nada. Al final de la temporada hablaremos de esto con el club. No quiero hablar hoy de mi futuro, es bastante obvio". También fue cuestionado por los contactos que ha tenido con Brasil, que insiste en su intención de contratarle como seleccionador: "No hay que decir nada tampoco de esto. Al final de la temporada hablaremos de ello".

Carletto mostró un semblante serio, pero con la elegancia que le caracteriza apuntó que "siempre he tenido una relación óptima con el club, la he tenido y la voy a tener. No hemos tenido nunca un enfrentamiento y no lo vamos a tener. No es cierto y quien diga que es así está engañando a la gente". Y sobre los jugadores también se pronunció en similares términos: "Lo único que quiero es agradecer a todos estos jugadores porque hasta ahora lo he pasado muy bien y quiero seguir pasándolo bien. Seguimos con buenas relaciones, seguimos unidos y seguimos peleando. Me han dado la oportunidad de ganar dos Champions en los últimos cuatro años".

El Mundial de Clubes

El italiano afirmó que está centrado "en pelear por la Liga y tenemos una final dentro de una semana. Además, está el primer Mundial de Clubes de la historia al final de la temporada. Ahora no es correcto hablar de mi futuro. Lo hablaremos al final". Y reveló que lo que más le ha molestado es que "se cuestiona a un club que ha ganado 27 títulos en 11 años. Eso me parece engañar. Eso es lo que más me ha molestado".

De cara a los partidos que vienen su prioridad es "volver a tener sensaciones positivas teniendo en cuenta que hemos encajado muchos goles en los últimos partidos. Hay que recuperar la solidez, porque eso nos permitirá competir". Y respecto al partido del Athletic advirtió que "será un duelo intenso. Hay que dar la enhorabuena al Athletic por haber llegado a las semifinales de la Europa League. Nosotros queremos seguir en la pelea por LaLiga".