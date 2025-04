El Barça confirma la lesión de Lewandowski y deja en el aire su participación en la final de Copa

La lesión de Robert Lewandowski abre un periodo de incertidumbre ante los retos inmediatos del Barça; en primer lugar, la final de la Copa del Rey frente al Real Madrid el próximo sábado en Sevilla. Hansi Flick pierde al máximo goleador del equipo: 40 tantos en 48 partidos. La sucesión del killer se adivina en una terna entre dos candidatos. Aunque hay cuatro aspirantes.

Lewandowski ha sido el delantero más cuidado por Flick, el que ha sido dotado de más descansos atendiendo a su edad en comparación con Lamine Yamal y Raphinha, que ya han dado síntomas de agotamiento, aunque el polaco no deja de ser el quinto futbolista con más carga de minutos. Sin embargo, ha caído víctima de un leve percance muscular que se agrava por el momento en que llega. La acumulación de partidos ha sido una constante toda la temporada, pero ahora se reúnen los más decisivos.

Lewandowski abandona lesionado el césped de Montjuïc en la segunda parte del Barça-Celta. / Jordi Cotrina

Dos sucesores

El club deja en el aire la participación de Lewandowski en la final de Copa, a la que luego le sucederá la semifinal de la Champions con el Inter de Milán. El parte médico confirma la existencia de una lesión "en el músculo semitendinoso del muslo izquierdo", sin precisar si se trata de una rotura o una elongación y el tiempo que deberá permanecer de baja para mantener la incógnita hasta el 26 de abril, la fecha de la final.

"El retorno a la dinámica con el equipo se decidirá en función de su evolución", concluye el parte médico sin mayor precisión. Puede descartarse que juegue frente al Mallorca este martes para evitar el mínimo riesgo.

Flick ha guardado a Lewandowski siete veces en el banquillo, y en cuatro de ellas le mandó salir en los últimos minutos. En su ausencia, han ocupado su puesto en el frente del ataque Ferran Torres y Dani Olmo. El valenciano (17 goles, con el mejor promedio de la plantilla respecto a los minutos jugados) ha sido el 'hombre copa' y es el máximo realizador de la competición.

Del enfado a la euforia

Ferran se marchó enfadado del campo, como reflejaron las cámaras de televisión. Fue digiriendo la frustración por la sustitución (con el 1-2) pese a haber sido el autor del gol azulgrana sentado en el banquillo y transformó la amarga sensación en una manifestación de alegría por el emocionante desenlace. Las imágenes también enseñaron un Ferran eufórico repartiendo abrazos a todos sus compañeros y que salió disparado desde la banda con el pitido final.

"Creo que me quedé sin voz de tanto celebrar la victoria. No sabía quién era ni dónde estaba. Cuando marcamos el penalti, corrí más rápido de lo que creo que corrí en todo el partido, confesó el delantero valenciano en Barça One.

Dani Olmo (9) ha ejercido de falso nueve eventualmente, tiene virtudes para desempeñarse de interior y su falta de continuidad ha venido dada por las frecuentes lesiones, además de los partidos que se perdió por los líos de su inscripción.

Así fue en el partido frente al Celta. Empezó de interior al sustituir a Fermín y acabó de delantero centro tras la lesión de Lewandowski. "Flick me pidió más juego y más calma entre líneas. Me entiendo muy bien con todos los jugadores de dentro, como Pedri, Frenkie [De Jong] y Gavi. Lo importante es conectar entre nosotros", explicó Olmo, que marcó el gol llegando al área y forzó el penalti permaneciendo en ella.

Dos nueves más

Flick tiene dos nueves más: Pau Víctor y Ansu Fati. Y no cuenta nada con ellos. Pau Víctor jugó los últimos tres minutos en su quinta aparición del año. En la primera mitad del curso intervino en 17 encuentros y marcó dos goles: en primero en la derrota de Pamplona (4-2) y el último en la victoria de Mallorca (1-5).

Pau Víctor se acerca a Raphinha para felicitarle por el gol. / Jordi Cotrina

Aún así, Pau Víctor ha jugado más que Ansu Fati, que calentó frente al Celta y fue descartado en favor de su compañero. Como Ferran, no reprimió su enfado. Los 28 minutos de Barbastro y 4 en la goleada al Borussia Dortmund resumen su aportación, inferior a la del primer semestre (158 minutos en 7 apariciones), cuando tuvo dos lesiones.